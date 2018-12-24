Удрать из Одессы
Принятая ГА ООН антироссийская резолюция, осудившая строительство Крымского моста и «милитаризацию региона», весьма воодушевила Киев, воспринявшего этот не имеющий юридической силы вердикт не просто как моральную поддержку, а как военно-политические гарантии и руководство к действию.
Именно так можно понимать предложение замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака. Он предложил провести эксперимент в духе «посмотрим, что получится», задействовав в очередной провокации в Керченском проливе корабль-шпион британских ВМС, неосторожно зашедший в Одессу.
«Когда говорят, что Россия не позволит проход английского судна, у меня всегда одно замечание: а кто-нибудь пробовал пройти? То есть сделать запрос. Чтобы вы понимали, английское судно не имеет вооружения, оно идёт как… Да, это судно ВМС Великобритании, но не вооружённое судно. Поэтому, например, когда они проходили Дарданеллы, они заходят в Чёрное море на срок в 21 день. На них это не распространяется, ведь они без оружия», – заявил Грымчак в эфире украинского телеканала. «Потому интересно, как будут развиваться события, если этот корабль пройдёт в караване, как они будут реагировать», – приводит "Политнавигатор" слова украинского чиновника.
Чтобы понять, что это не случайный бред очередного фрика, которыми изобилует украинская власть, напомним, что ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные корабли в ближайшее время снова предпримут попытку пройти через Керченский пролив, причем предложил поучаствовать в этой провокации западным партнерам, присутствуя на прорывающихся украинских судах в качестве «живого щита».
«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма», – заявил он в интервью «Би-би-си Украина».
«Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье», – заявил Турчинов.
Однако подобная роль западных друзей Украины явно не привлекла. Напомним, что упомянутое британское многоцелевое гидрографическое судно HMS Echo прибыло в Одессу практически синхронно с визитом министра обороны Уильямсона на Украину.
Который не только встретился с семьями украинских моряков – нарушителей, задержанных российскими пограничниками, но и выступил с рядом агрессивных выпадов в отношении нашей страны.
Находясь в Одессе, Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания не намерена мириться с тем, что Россия «игнорирует международные законы и нормы». А прибытие судна-разведчика Echo в Черном море является не просто «мощным сигналом для президента России Владимира Путина», но и «первой ласточкой» дальнейшего постоянного присутствия британских военно-морских сил в черноморско-азовском регионе.
Гэвин Уильямсон был немедленно «пойман за язык» теми, кого он приехал поддержать добрым словом. Ему немедленно было предложено сделать сигнал «более мощным», пустив судно HMS на прорыв российской границы.
Кстати более реалистичный, чем Грымчак, беглый российский депутат Илья Пономарев, имеющий на Украине определенный авторитет, признав, что для входа корабля третьего государства в Азовское море, требуется согласие обоих государств – России и Украины, причем Москва согласия не даст, признал идею, в целом интересной.
«Что касается доступа в Азовское море, то это правильный шаг со стороны Совбеза, потому что международным наблюдателям необходимо продемонстрировать, каким образом это происходило. Если тот же самый корабль-разведчик сможет сопровождать до моста, до пролива, это, конечно, является позитивным, и интересно посмотреть, как в такой ситуации будет реагировать российская сторона», – подчеркнул оппозиционер.
Однако даже этот «лайтовый» вариант Лондон явно не увлек.
Российский сенатор Франц Клинцевич заявил: «Очевидно, что Великобритания не отреагирует, потому что там прекрасно понимают, к каким последствиям может привести реализация предложения Украины», и… ошибся. Британия отреагировала на планы Киева, и, сделала, это, можно сказать, моментально.
Корабль-шпион, сократив время своего пребывания на Украине тремя днями, 22 декабря от греха подальше поднял якоря и взял курс на юг, а пресс-служба ВМС Британии на всякий случай, так сказать, во избежание, сообщила, что судно HMS Echo не намерен проследовать в то место, где произошёл инцидент с военными Украины. То есть британцы готовы «грозить Путину» только издалека и даже предупреждают его об этом, чтобы случайно не получить «ответку».
«Мощный сигнал» с такими оговорками получился довольно жалким, но винить в этом Киев может только себя.
Ситуация для киевского режима тем хуже, что примерно так же его представители представляли украинцам и «возвращение» Донбасса: впереди пойдут западные контингенты, по которым «сепары и российские войска» не посмеют стрелять, а за ними, как за живым щитом, пойдут зондеркоманды ВСУ и карбатов, зачищать «зрадников и злочинцев».
Однако история с «Эхом» красноречиво показывает, что максимум, на что может рассчитывать киевский режим, – это добрые слова и демонстрация флага. За все остальное, включая поставки оружия (главным образом старого), придется платить – причем по тройной цене.
Не думаю, что для самого Порошенко и его приближенных является секретом, то, что Западу нужна не «европейская Украина», за которую бы они стали воевать, а раковая опухоль на рубеже России. Ему не нужна «победа» Киева – ему нужен непрекращающийся конфликт, который обезлюдит Украину и будет тянуть силы из России.
Напомним, что в свое время Украина занимала особое место в планах нацистской верхушки Германии, тоже вовсю использовавшую украинских националистов.
Гитлер говорил: «Мы тяжким трудом вырываем из моря несколько метров земли, тогда как в Украине беспредельно плодородная земля, гумус которой кое-где достигает десяти метров вглубь, и эта земля ожидает нас». Ему вторил Альфред Розенберг: «Украина нам может дать то, чего не хватает Германии. Эта задача должна быть выполнена, несмотря на потери».
Никакой «европейской Украины» не предполагалось. Согласно плану «Ост», в Западную Сибирь предполагалось переселить 65% украинцев Галичины. Всего должно было быть депортировано или истреблено свыше 30 млн местного населения. В апреле 1942 г. в доработанном плане это количество возросло до 50 млн человек.
«Очищением» захваченных немецкой армией восточных территорий от местных жителей должны были заниматься четыре оперативные группы (айнзатцгруппы), которые делились на айнзатцкоманды и зондеркоманды. Их заданием, по словам Гитлера, было «безжалостно уничтожать идеологических и расовых врагов».
Планом «Ост» предполагалось, что всю «очищенную» таким образом украинскую территорию разделят между немцами, прежде всего участниками войны и членами их семей. Каждый представитель «избранной» расы будет владеть не менее 50 га земли и десятью рабами из местного населения. Хозяйства немецких колонистов надежно будут охранять эсэсовские подразделения. Первые мероприятия по колонизации украинских земель были осуществлены.
Сегодня, в силу изменившихся приоритетов мирового рынка, несколько изменились и планы хозяйственного «освоения» «восточных территорий». Но в одном они неизменны: «туземцам» ничего не светят. Земли же будут освобождать не айнзатцкоманды. Все идет несколько «тоньше»: работа Ульяны Супрун, добивающая остатки здравоохранения, практически открытая продажа наркотиков, выдавливание из страны трудоспособного населения… Ну и, конечно, уничтожение молодежи, причем не только в Донбассе, но и в криминальных войнах, бушующих сейчас по всей Украине.
И в рамках этой задачи показная поддержка вроде демонстрации британского флага в Одессе или совместных учений с НАТО вроде «Чистого неба 2018» призваны подбодрить украинцев к более энергичному самоуничтожению.
Но при этом Запад вовсе не собирается сам ввязываться в драку, тем более с Россией. Ее он собирается истощить санкциями и конфликтами и взорвать изнутри. Прямая война в планы не входит. И поэтому, как мы видим на примере британского корабля-шпиона, наши противники моментально дистанцируются от потенциально опасных ситуаций, способных спровоцировать прямое вооруженное столкновение.
Таким образом, украинские «вожди», чересчур увлекаясь, сами же рушат созданные ими пропагандистские построения, основой которого является якобы существующая готовность НАТО воевать за Украину.
Именно так можно понимать предложение замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака. Он предложил провести эксперимент в духе «посмотрим, что получится», задействовав в очередной провокации в Керченском проливе корабль-шпион британских ВМС, неосторожно зашедший в Одессу.
«Когда говорят, что Россия не позволит проход английского судна, у меня всегда одно замечание: а кто-нибудь пробовал пройти? То есть сделать запрос. Чтобы вы понимали, английское судно не имеет вооружения, оно идёт как… Да, это судно ВМС Великобритании, но не вооружённое судно. Поэтому, например, когда они проходили Дарданеллы, они заходят в Чёрное море на срок в 21 день. На них это не распространяется, ведь они без оружия», – заявил Грымчак в эфире украинского телеканала. «Потому интересно, как будут развиваться события, если этот корабль пройдёт в караване, как они будут реагировать», – приводит "Политнавигатор" слова украинского чиновника.
Чтобы понять, что это не случайный бред очередного фрика, которыми изобилует украинская власть, напомним, что ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные корабли в ближайшее время снова предпримут попытку пройти через Керченский пролив, причем предложил поучаствовать в этой провокации западным партнерам, присутствуя на прорывающихся украинских судах в качестве «живого щита».
«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма», – заявил он в интервью «Би-би-си Украина».
«Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье», – заявил Турчинов.
Однако подобная роль западных друзей Украины явно не привлекла. Напомним, что упомянутое британское многоцелевое гидрографическое судно HMS Echo прибыло в Одессу практически синхронно с визитом министра обороны Уильямсона на Украину.
Который не только встретился с семьями украинских моряков – нарушителей, задержанных российскими пограничниками, но и выступил с рядом агрессивных выпадов в отношении нашей страны.
Находясь в Одессе, Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания не намерена мириться с тем, что Россия «игнорирует международные законы и нормы». А прибытие судна-разведчика Echo в Черном море является не просто «мощным сигналом для президента России Владимира Путина», но и «первой ласточкой» дальнейшего постоянного присутствия британских военно-морских сил в черноморско-азовском регионе.
Гэвин Уильямсон был немедленно «пойман за язык» теми, кого он приехал поддержать добрым словом. Ему немедленно было предложено сделать сигнал «более мощным», пустив судно HMS на прорыв российской границы.
Кстати более реалистичный, чем Грымчак, беглый российский депутат Илья Пономарев, имеющий на Украине определенный авторитет, признав, что для входа корабля третьего государства в Азовское море, требуется согласие обоих государств – России и Украины, причем Москва согласия не даст, признал идею, в целом интересной.
«Что касается доступа в Азовское море, то это правильный шаг со стороны Совбеза, потому что международным наблюдателям необходимо продемонстрировать, каким образом это происходило. Если тот же самый корабль-разведчик сможет сопровождать до моста, до пролива, это, конечно, является позитивным, и интересно посмотреть, как в такой ситуации будет реагировать российская сторона», – подчеркнул оппозиционер.
Однако даже этот «лайтовый» вариант Лондон явно не увлек.
Российский сенатор Франц Клинцевич заявил: «Очевидно, что Великобритания не отреагирует, потому что там прекрасно понимают, к каким последствиям может привести реализация предложения Украины», и… ошибся. Британия отреагировала на планы Киева, и, сделала, это, можно сказать, моментально.
Корабль-шпион, сократив время своего пребывания на Украине тремя днями, 22 декабря от греха подальше поднял якоря и взял курс на юг, а пресс-служба ВМС Британии на всякий случай, так сказать, во избежание, сообщила, что судно HMS Echo не намерен проследовать в то место, где произошёл инцидент с военными Украины. То есть британцы готовы «грозить Путину» только издалека и даже предупреждают его об этом, чтобы случайно не получить «ответку».
«Мощный сигнал» с такими оговорками получился довольно жалким, но винить в этом Киев может только себя.
Ситуация для киевского режима тем хуже, что примерно так же его представители представляли украинцам и «возвращение» Донбасса: впереди пойдут западные контингенты, по которым «сепары и российские войска» не посмеют стрелять, а за ними, как за живым щитом, пойдут зондеркоманды ВСУ и карбатов, зачищать «зрадников и злочинцев».
Однако история с «Эхом» красноречиво показывает, что максимум, на что может рассчитывать киевский режим, – это добрые слова и демонстрация флага. За все остальное, включая поставки оружия (главным образом старого), придется платить – причем по тройной цене.
Не думаю, что для самого Порошенко и его приближенных является секретом, то, что Западу нужна не «европейская Украина», за которую бы они стали воевать, а раковая опухоль на рубеже России. Ему не нужна «победа» Киева – ему нужен непрекращающийся конфликт, который обезлюдит Украину и будет тянуть силы из России.
Напомним, что в свое время Украина занимала особое место в планах нацистской верхушки Германии, тоже вовсю использовавшую украинских националистов.
Гитлер говорил: «Мы тяжким трудом вырываем из моря несколько метров земли, тогда как в Украине беспредельно плодородная земля, гумус которой кое-где достигает десяти метров вглубь, и эта земля ожидает нас». Ему вторил Альфред Розенберг: «Украина нам может дать то, чего не хватает Германии. Эта задача должна быть выполнена, несмотря на потери».
Никакой «европейской Украины» не предполагалось. Согласно плану «Ост», в Западную Сибирь предполагалось переселить 65% украинцев Галичины. Всего должно было быть депортировано или истреблено свыше 30 млн местного населения. В апреле 1942 г. в доработанном плане это количество возросло до 50 млн человек.
«Очищением» захваченных немецкой армией восточных территорий от местных жителей должны были заниматься четыре оперативные группы (айнзатцгруппы), которые делились на айнзатцкоманды и зондеркоманды. Их заданием, по словам Гитлера, было «безжалостно уничтожать идеологических и расовых врагов».
Планом «Ост» предполагалось, что всю «очищенную» таким образом украинскую территорию разделят между немцами, прежде всего участниками войны и членами их семей. Каждый представитель «избранной» расы будет владеть не менее 50 га земли и десятью рабами из местного населения. Хозяйства немецких колонистов надежно будут охранять эсэсовские подразделения. Первые мероприятия по колонизации украинских земель были осуществлены.
Сегодня, в силу изменившихся приоритетов мирового рынка, несколько изменились и планы хозяйственного «освоения» «восточных территорий». Но в одном они неизменны: «туземцам» ничего не светят. Земли же будут освобождать не айнзатцкоманды. Все идет несколько «тоньше»: работа Ульяны Супрун, добивающая остатки здравоохранения, практически открытая продажа наркотиков, выдавливание из страны трудоспособного населения… Ну и, конечно, уничтожение молодежи, причем не только в Донбассе, но и в криминальных войнах, бушующих сейчас по всей Украине.
И в рамках этой задачи показная поддержка вроде демонстрации британского флага в Одессе или совместных учений с НАТО вроде «Чистого неба 2018» призваны подбодрить украинцев к более энергичному самоуничтожению.
Но при этом Запад вовсе не собирается сам ввязываться в драку, тем более с Россией. Ее он собирается истощить санкциями и конфликтами и взорвать изнутри. Прямая война в планы не входит. И поэтому, как мы видим на примере британского корабля-шпиона, наши противники моментально дистанцируются от потенциально опасных ситуаций, способных спровоцировать прямое вооруженное столкновение.
Таким образом, украинские «вожди», чересчур увлекаясь, сами же рушат созданные ими пропагандистские построения, основой которого является якобы существующая готовность НАТО воевать за Украину.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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