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Военнослужащие ВСУ учинили погром в пансионате "на военном положении"

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Украинские военные по-своему решили воспользоваться действующим в отдельных регионах страны режимом военного положения, введённого Порошенко. Заселившись в пансионат Геническа (неподалёку от границы с Крымом - на Арабатской стрелке), который был передан во временное пользование для нужд ВСУ, военнослужащие за несколько дней вывезли часть электроники и бытовой техники.

Помимо всего прочего представители ВСУ устроили в пансионате Геническа самый настоящий погром, повредив мебель и другое имущество.


Директор учреждения обратился с жалобой на действия военнослужащих ВСУ в прокуратуру, так как заявление в полицию должного эффекта не дали. Информация об инциденте в Геническе опубликована в Фейсбуке.

Военнослужащие ВСУ учинили погром в пансионате "на военном положении"


Директор пансионата Алексей Журавко отмечает, что для военнослужащих включили отопление и выделили шесть номеров в пансионате.

Прибыв в пансионат через несколько дней после «заселения» представителей ВСУ, директор обнаружил отсутствие дорогостоящих телевизоров, разбитые стёкла, повреждённую мебель и разбросанные пустые бутылки из-под спиртного.

Когда директор поинтересовался у военнослужащих ВСУ, «чьих рук это дело» и «в чём заключается их задача во время нахождения в пансионате», то получил циничный ответ, что это «военная тайна».

Из материала в Фейсбуке:
Полиция разбираться не хочет. Военные, которые заселились в пансионате, ведут себя, как мародёры, крадут и уничтожают имущество, которое им не принадлежит.


Заявление в военную прокуратуру Южного региона Украины было написано 13 декабря. О реакции сотрудников прокуратуры до сих пор ничего не известно.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010049438147
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