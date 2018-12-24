Военнослужащие ВСУ учинили погром в пансионате "на военном положении"

Полиция разбираться не хочет. Военные, которые заселились в пансионате, ведут себя, как мародёры, крадут и уничтожают имущество, которое им не принадлежит.

Украинские военные по-своему решили воспользоваться действующим в отдельных регионах страны режимом военного положения, введённого Порошенко. Заселившись в пансионат Геническа (неподалёку от границы с Крымом - на Арабатской стрелке), который был передан во временное пользование для нужд ВСУ, военнослужащие за несколько дней вывезли часть электроники и бытовой техники.Помимо всего прочего представители ВСУ устроили в пансионате Геническа самый настоящий погром, повредив мебель и другое имущество.Директор учреждения обратился с жалобой на действия военнослужащих ВСУ в прокуратуру, так как заявление в полицию должного эффекта не дали. Информация об инциденте в Геническе опубликована в Фейсбуке.Директор пансионата Алексей Журавко отмечает, что для военнослужащих включили отопление и выделили шесть номеров в пансионате.Прибыв в пансионат через несколько дней после «заселения» представителей ВСУ, директор обнаружил отсутствие дорогостоящих телевизоров, разбитые стёкла, повреждённую мебель и разбросанные пустые бутылки из-под спиртного.Когда директор поинтересовался у военнослужащих ВСУ, «чьих рук это дело» и «в чём заключается их задача во время нахождения в пансионате», то получил циничный ответ, что это «военная тайна».Из материала в Фейсбуке:Заявление в военную прокуратуру Южного региона Украины было написано 13 декабря. О реакции сотрудников прокуратуры до сих пор ничего не известно.