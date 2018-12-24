Черногорию подталкивают к украинскому сценарию

Вмешательство США во внутренние дела Черногории, связанное с тем, что против воли большинства граждан эту балканскую республику сторонние силы втянули в НАТО, приносит очередные плоды. Подконтрольный американским ставленникам президент Черногории Мило Джуканович решил примерить на себя «лавры» Петра Порошенко, заявив, что Черногорская православная церковь намерена добиваться автокефалии. Таким образом, власти Черногории подталкивают страну к украинскому сценарию по расколу православия.При этом Джуканович употребил термин «восстановление автокефалии» и добавил, что этим вопросом будет заниматься государство. Фактически и на Украине, и в Черногории дают понять, что вмешательство власти де-юре светских государств в дела конфессиональные становится своего рода нормой.По словам Джукановича, православная церковь Черногории будет добиваться получения томоса. И, судя по всему, речь идёт об одновременном приготовлении к передаче православных храмов под стамбульскую юрисдикцию, как это происходит в случае с Украиной.Напомним, что Украина вместо заявленной независимости церкви в итоге получила её переход под стамбульскую юрисдикцию, называемую «вселенской». Если в Черногории случится то же самое, то можно констатировать, что история с господством Стамбула над Балканами отчасти снова начинает повторяться.Черногория стала 29-м членом НАТО в июне 2017 года. Официальная церемония принятия этой страны в Североатлантический военный блок, что показательно, проходила в здании американского Госдепа.