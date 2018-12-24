Верховную раду Украины обвинили в отрицании Холокоста

Украинский президент Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому боевики Организации украинских националистов (ОУН-УПА*), запрещённой в России, признаются участниками боевых действий. Такое сообщение появилось вчера на официальном сайте Верховной рады.В документе, принятом украинским парламентом ещё 6 декабря, дополняется список категорий лиц, участвовавших в боевых действиях, в соответствии с законом «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты». Участники боевых действий, подпадающие под указанный в законе перечень, имеют около 20 льгот, включая право на оплату проезда в общественном транспорте, коммунальных услуг, а также право на медицинское обслуживание и обеспечение медицинскими препаратами.Принятый закон резко раскритиковали не только на Украине, но и за её пределами.По мнению главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, украинские власти могут столкнуться с подачей международных исков против них со стороны жертв националистов. Принятием такого закона современная Украина не только удостаивает государственными почестями военных преступников и организаторов еврейских погромов, но и предоставляет им льготы.Долинский обратил внимание, что к участникам боевых действий и ветеранам со всеми льготами теперь приравняли и служащих так называемой Украинской вспомогательной полиции (полицаи), являющихся членами ОУН. Именно эти люди организовали и совершили убийства 1,5 млн украинских евреев, а впоследствии участвовали в создании УПА и осуществлении массового убийства десятков тысяч жителей Польши.Принятый Верховной радой закон, подчеркнул он, является отрицанием Холокоста, фальсификацией истории, а также глумлением Киева над памятью миллионов жертв геноцида во всём мире и вопиющим презрением к своему народу.