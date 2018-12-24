Трамп назначает главой Пентагона гражданского специалиста

Я рад сообщить, что с 1 января 2019 года в должность исполняющего обязанности министра обороны вступит очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан. У Патрика богатый послужной список. Он будет великолепен!

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, кого назначает на должность исполняющего обязанности министра обороны США после решения об уходе Джеймса Мэттиса. По словам Трампа, главой Пентагона с 1 января 2019 года станет Патрик Шанахан.О назначении Трамп привычно объявил через Твиттер:Аналогичную риторику Трамп обычно использует в отношении буквально каждого назначаемого по своему решению чиновника. Однако зачастую эта риторика меняется на диаметрально противоположную, когда уже через несколько месяцев определяются разногласия во взглядах этого чиновника с главой государства. Так, например, было с директором ФБР, который теперь (после увольнения) даёт показания против Трампа.На пост замгавы Госдепа Шанахана в своё время выдвинул сам Трамп. Ранее Патрик Шанахан работал вице-президентом авиастроительной корпорации "Боинг" и отвечал за системы ПРО и лазерные вооружения. Он окончил школу менеджмента, является магистром делового администрирования и магистром машиностроения.В должности замглавы Пентагона Шанахан отметился заявлением о том, что ведомство впервые за десятилетия прошло через аудиторскую проверку, которая показала, что десятки миллиардов долларов расходовались на "непонятные цели непрозрачным образом". Также Шанахан ставил под сомнение целесообразность поставок летального оружия Украине, отмечая, что "не обладает полнотой секретных данных, чтобы однозначно такое решение поддержать". Против кандидатуры Шанахана на пост замглавы Пентагона выступал сенатор Джон Маккейн (ныне покойный).На этом фоне из Вашингтона приходят сообщения о том, что решение Трампа о выводе войск из Сирии отзываться не будет. Отмечается, что решение окончательное, вывод уже осуществляется.Напомним, что ранее в СМИ появились публикации о якобы телефонном разговоре Трампа с Эрдоганом, когда Трамп заявил: «Она (Сирия) теперь ваша. А мы уходим».