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Times опубликовала список журналистов Sputnik по примеру «Миротворца»

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Британская газета The Times в воскресенье опубликовала список журналистов эдинбургского бюро Sputnik, как несущих угрозу национальной безопасности Соединенного королевства, передает РИА Новости.




В список попали 8 сотрудников агентства Sputnik. Приведены их фотографии и название должностей. Само издание в статье называется «кремлевской марионеткой».

Газета также опубликовала призыв члена парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекса Коул-Хэмилтона, который призвал подумать, что еще можно сделать для противодействия России.

Парламентарий обвинил сотрудников отделения Sputnik в информационной войне и кибератаках на британские организации.

Великобритания заняла более мягкую позицию в отношении активов российских граждан, чем другие страны. Британское правительство должно еще раз посмотреть, что можно сделать в этом плане,
заявил Коул-Хэмилтон.

По его словам, россияне, живущие в Шотландии и участвующие в информационной войне в целях дестабилизации Британии, должны столкнуться с конфискацией своих активов. Депутат предложил «захватить активы» изданий Sputnik и RT и остановить их работу.

Как утверждает газета, в Великобритании «растут подозрения», что российские власти «спонсировали кибератаку» на Институт госуправления (IFS), созданный для информационного противодействия Москве и финансируемый министерством иностранных дел королевства. Взлом серверов произошел 5 ноября, и первым, кто сообщил подробности этой атаки, оказался российский канал RT, что не может быть случайностью, пишет издание.

Напомним, практику публикации списка «неугодных государству» журналистов с указанием их полных данных и адресов запустил украинский портал «Миротворец». В Москве и за рубежом осудили подобную практику. В начале декабря в ОБСЕ была принята резолюция, в которой отображена «озабоченность в связи с незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, которое может привести к угрозе их безопасности».
Использованы фотографии:
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