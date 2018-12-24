Times опубликовала список журналистов Sputnik по примеру «Миротворца»

Великобритания заняла более мягкую позицию в отношении активов российских граждан, чем другие страны. Британское правительство должно еще раз посмотреть, что можно сделать в этом плане,

Британская газета The Times в воскресенье опубликовала список журналистов эдинбургского бюро Sputnik, как несущих угрозу национальной безопасности Соединенного королевства, передает РИА Новости В список попали 8 сотрудников агентства Sputnik. Приведены их фотографии и название должностей. Само издание в статье называется «кремлевской марионеткой».Газета также опубликовала призыв члена парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекса Коул-Хэмилтона, который призвал подумать, что еще можно сделать для противодействия России.Парламентарий обвинил сотрудников отделения Sputnik в информационной войне и кибератаках на британские организации.заявил Коул-Хэмилтон.По его словам, россияне, живущие в Шотландии и участвующие в информационной войне в целях дестабилизации Британии, должны столкнуться с конфискацией своих активов. Депутат предложил «захватить активы» изданий Sputnik и RT и остановить их работу.Как утверждает газета, в Великобритании «растут подозрения», что российские власти «спонсировали кибератаку» на Институт госуправления (IFS), созданный для информационного противодействия Москве и финансируемый министерством иностранных дел королевства. Взлом серверов произошел 5 ноября, и первым, кто сообщил подробности этой атаки, оказался российский канал RT, что не может быть случайностью, пишет издание.Напомним, практику публикации списка «неугодных государству» журналистов с указанием их полных данных и адресов запустил украинский портал «Миротворец». В Москве и за рубежом осудили подобную практику. В начале декабря в ОБСЕ была принята резолюция, в которой отображена «озабоченность в связи с незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, которое может привести к угрозе их безопасности».