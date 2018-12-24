Эрдоган и Нетаньяху обменялись обвинениями в геноциде

Израильская авиация получает приказы бомбить детей, играющих на берегу моря. Мы постоянно будем рассказывать об этом, потому что это правда.

Между израильским премьер-министром и президентом Турции состоялась заочная перепалка, в ходе которой Биньямин Нетаньяху и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись обвинениями в геноциде. Эрдоган обвинил израильское руководство в геноциде арабского населения Палестины и в ходе встречи с турецкими школьниками добавил, что израильский режим отдаёт своим силовикам такие приказы, которые делают возможным «избиение лежащих на земле женщин и детей».Эрдоган также заявил, что если Израиль собирается вступать в конфронтацию с Турцией, то "ему (Израилю) будет преподан урок".Заочный ответ президенту Турции дал Биньямин Нетаньяху, встретившись с военнослужащими христианского вероисповедания армии обороны Израиля. Израильский премьер, комментируя обвинения со стороны турецкого президента, назвал того «а-родан Эрдоган» - рифмующееся на иврите сочетание «диктатор Эрдоган».При этом Нетаньяху заявил, что не понимает претензий в геноциде со стороны человека, который сам отдаёт приказы «вырезать курдов». По словам премьер-министра Израиля, в ЦАХАЛ в отличие от армии Турции царит настоящая демократия, и нет какой-либо дискриминации по национальному признаку, как это практикуется в турецких войсках.В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, тот самый, который первым объявил о начале вывода американских войск из Сирии, назвал Нетаньяху «хладнокровным убийцей детей».Чавушоглу: