Новости

Эрдоган и Нетаньяху обменялись обвинениями в геноциде

72
Между израильским премьер-министром и президентом Турции состоялась заочная перепалка, в ходе которой Биньямин Нетаньяху и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись обвинениями в геноциде. Эрдоган обвинил израильское руководство в геноциде арабского населения Палестины и в ходе встречи с турецкими школьниками добавил, что израильский режим отдаёт своим силовикам такие приказы, которые делают возможным «избиение лежащих на земле женщин и детей».

Эрдоган и Нетаньяху обменялись обвинениями в геноциде



Эрдоган также заявил, что если Израиль собирается вступать в конфронтацию с Турцией, то "ему (Израилю) будет преподан урок".

Заочный ответ президенту Турции дал Биньямин Нетаньяху, встретившись с военнослужащими христианского вероисповедания армии обороны Израиля. Израильский премьер, комментируя обвинения со стороны турецкого президента, назвал того «а-родан Эрдоган» - рифмующееся на иврите сочетание «диктатор Эрдоган».

При этом Нетаньяху заявил, что не понимает претензий в геноциде со стороны человека, который сам отдаёт приказы «вырезать курдов». По словам премьер-министра Израиля, в ЦАХАЛ в отличие от армии Турции царит настоящая демократия, и нет какой-либо дискриминации по национальному признаку, как это практикуется в турецких войсках.

В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, тот самый, который первым объявил о начале вывода американских войск из Сирии, назвал Нетаньяху «хладнокровным убийцей детей».

Чавушоглу:
Израильская авиация получает приказы бомбить детей, играющих на берегу моря. Мы постоянно будем рассказывать об этом, потому что это правда.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Эрдоган
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
72 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти