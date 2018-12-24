Мэттис: доказательств применения химоружия Дамаском нет
У США нет достоверных доказательств применения президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против собственного народа, приводит Newsweek заявление собравшегося в отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
Издание подчеркивает, что заявление министра противоречит спешно подготовленному рассекреченному Белым домом меморандуму, в котором оправдывается нанесение ракетного удара по авиабазе Шайрат в Сирии в апреле 2017 года.
Мэттис признал, что доказательства и отчеты, полученные от различных волонтеров и «групп помощи» напрямую не указывают на то что, химические атаки были организованы Дамаском и проведены сирийской армией.
В статье отмечается, что в обоих случаях (химатака в 2013 году в Гуте и в 2017 году в Хан-Шейхуне) бесспорно были отравления фосфорорганическими соединениями, но доказательств применения их сирийскими властями нет. Однако это не помешало во всем обвинить Башара Асада и его союзника – Россию.
Этот диссонанс между Белым домом и Пентагоном вызывает особую тревогу, поскольку открывает для серьезных экспертов, и ранее сомневавшихся в версии Вашингтона, новые возможности для активной критики Белого дома.
Эксперты с самого начала указывали на технические несоответствия. Например, в 2013 году для доставки отравляющих веществ использовались самодельные ракеты, которые используют боевики, и которых нет в арсенале сирийской армии. Кроме того, для обвинения Асада использовались в основном показания «Белых касок», которые сразу после «удара» контактировали с пострадавшими и не испытывали никаких негативных последствий от воздействия зарина (утверждалось, что именно это ОВ было использовано при атаке).
Не выдерживает критики и якобы имевший факт применения химоружия в 2017 году. Те же актеры из «Белых касок» и множество несоответствий. Кроме того, вряд ли Асад отдал бы приказ использовать зарин в то время, когда в Сирии находились представители следственной комиссии ООН. Не стал бы он подвергать свое покровительство со стороны России ничем не оправданному риску: ведь, окажись он в списках военных преступников, Москва могла отозвать свою помощь.
В общем Мэттис «подлил масло в огонь», выводя на новый уровень дискуссию о правомерности нанесения ракетного удара по Сирии в апреле 2017 года, заключает издание.
Издание подчеркивает, что заявление министра противоречит спешно подготовленному рассекреченному Белым домом меморандуму, в котором оправдывается нанесение ракетного удара по авиабазе Шайрат в Сирии в апреле 2017 года.
Мэттис признал, что доказательства и отчеты, полученные от различных волонтеров и «групп помощи» напрямую не указывают на то что, химические атаки были организованы Дамаском и проведены сирийской армией.
В статье отмечается, что в обоих случаях (химатака в 2013 году в Гуте и в 2017 году в Хан-Шейхуне) бесспорно были отравления фосфорорганическими соединениями, но доказательств применения их сирийскими властями нет. Однако это не помешало во всем обвинить Башара Асада и его союзника – Россию.
Этот диссонанс между Белым домом и Пентагоном вызывает особую тревогу, поскольку открывает для серьезных экспертов, и ранее сомневавшихся в версии Вашингтона, новые возможности для активной критики Белого дома.
Эксперты с самого начала указывали на технические несоответствия. Например, в 2013 году для доставки отравляющих веществ использовались самодельные ракеты, которые используют боевики, и которых нет в арсенале сирийской армии. Кроме того, для обвинения Асада использовались в основном показания «Белых касок», которые сразу после «удара» контактировали с пострадавшими и не испытывали никаких негативных последствий от воздействия зарина (утверждалось, что именно это ОВ было использовано при атаке).
Не выдерживает критики и якобы имевший факт применения химоружия в 2017 году. Те же актеры из «Белых касок» и множество несоответствий. Кроме того, вряд ли Асад отдал бы приказ использовать зарин в то время, когда в Сирии находились представители следственной комиссии ООН. Не стал бы он подвергать свое покровительство со стороны России ничем не оправданному риску: ведь, окажись он в списках военных преступников, Москва могла отозвать свою помощь.
В общем Мэттис «подлил масло в огонь», выводя на новый уровень дискуссию о правомерности нанесения ракетного удара по Сирии в апреле 2017 года, заключает издание.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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