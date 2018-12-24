На Украине возмутились тем, что генсек ОБСЕ назвал ЛДНР республиками
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер озвучил свои соображения по поводу стягивания украинских войск к линии соприкосновения на фоне действующего на Украине военного положения. В интервью изданию «Новая газета Оснабрюка» (Германия) Гремингер употребил термин «республики» применительно к неподконтрольным Киеву территориям, и это вызвало шквал негативных откликов со стороны украинских радикалов, включая таковых во власти. Напомним, что на Украине ДНР и ЛНР (ЛДНР) называют исключительно "ОРДЛО" - отдельными регионами Донецкой и Луганской областей.
В комментариях в украинском сегменте соцсетей и к публикациям в украинских СМИ не скрывается возмущение, при этом республики назвали "недореспубликами", у которых впереди "голод и нищета".
По словам Гремингера, «если мятежные республики Донбасса окажутся под военным давлением, то это приведёт к их поддержке со стороны России».
Таким образом, генсек ОБСЕ недвусмысленно дал понять, что именно военное нагнетание обстановки киевскими властями вокруг Донбасса способно привести к дополнительному отторжению региона от Украины. При учёте того, что регион уже находится под блокадой стороны Киева.
Гремингер добавил, что конфликт между Украиной и Россией может обостриться:
Генсек ОБСЕ отметил, что «ожидает прорыва» от работы контактной группы, которую у нас принято называть «нормандской».
Гремингер:
При этом генсек ОБСЕ говорит о том, что конфликт на Украине является далеко не единственной угрозой безопасности в Европе. По словам Гремингера, угрозы это ещё и терроризм, кибератаки, похищения людей, распространение наркотиков.
В комментариях в украинском сегменте соцсетей и к публикациям в украинских СМИ не скрывается возмущение, при этом республики назвали "недореспубликами", у которых впереди "голод и нищета".
По словам Гремингера, «если мятежные республики Донбасса окажутся под военным давлением, то это приведёт к их поддержке со стороны России».
Таким образом, генсек ОБСЕ недвусмысленно дал понять, что именно военное нагнетание обстановки киевскими властями вокруг Донбасса способно привести к дополнительному отторжению региона от Украины. При учёте того, что регион уже находится под блокадой стороны Киева.
Гремингер добавил, что конфликт между Украиной и Россией может обостриться:
Может разгореться пламя конфликта на несколько направлениях – не только вдоль линии соприкосновения на Донбассе, но и, например, на границе с Крымом.
Генсек ОБСЕ отметил, что «ожидает прорыва» от работы контактной группы, которую у нас принято называть «нормандской».
Гремингер:
Россия и Украина должны отказаться от логики «Как ты мне, так и я тебе».
При этом генсек ОБСЕ говорит о том, что конфликт на Украине является далеко не единственной угрозой безопасности в Европе. По словам Гремингера, угрозы это ещё и терроризм, кибератаки, похищения людей, распространение наркотиков.
- Использованы фотографии:
- Народная милиция ЛНР
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