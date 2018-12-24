Волкер посетит Москву только в случае освобождения украинских моряков

Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер планирует посетить Москву в следующем году только после освобождения задержанных украинских моряков. Соответствующее заявление Волкер сделал в интервью украинскому телеканалу "1+1".Представитель Госдепа США Курт Волкер посетит Москву только в случае освобождения удерживаемых Россией украинских моряков. Он заявил, что хотел это сделать в декабре, но после атаки российских военных кораблей на украинские катера и захвата моряков, решил перенести свой визит на неопределенный срок, пока "моряков не освободят". По его словам, если после "Керченского инцидента", президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с Владимиром Путиным, то он счел свой визит в Москву невозможным.При этом Волкер надеется, что задержанных за нарушение российской границы моряков отпустят еще до Рождества. Он отметил, что на пресс-конференции Владимир Путин заявлял о законном процессе в отношении украинских моряков, поэтому надеется, что это "произойдет быстрее и они вернутся домой".Соединенные Штаты и союзники призывают Россию сделать "жест доброй воли" и освободить моряков, а не усугублять ситуацию своим отказом, на который последуют определенные ответные действия со стороны западных стран, добавил он.