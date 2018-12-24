Более 150 зенитчиков ВС РФ выведены из Сирии

Пресс-служба Центрального военного округа сообщает о том, что в в/ч Российской Федерации из Сирии возвратились более 150 военнослужащих одного из зенитных ракетных полков ЦВО. Отмечается, что военно-транспортным бортом Ил-76 российские зенитчики были доставлены в Новосибирск.Отмечается, что зенитчики в течение 3-х месяцев выполняли задачи по охране объектов группировки войск ВС РФ в Сирии.В частности, речь идёт о выполнении задач по прикрытию таких российских объектов на сирийской территории как пункт материально-технического обеспечения флота в Тартусе и авиабаза «Хмеймим» в провинции Латакия.Между тем, отдельными экспертами озвучена версия о том, что некоторые из вернувшихся в Россию военнослужащих занимались в том числе и обучением расчётов ЗРК сирийских войск. В первую очередь речь может идти об обучении сирийских военнослужащих эффективной эксплуатации ранее поставленных в Сирию российских зенитных ракетных комплексов С-300 – для нужд САА.Решение о такого рода поставках было принято после трагедии с российским бортом Ил-20, когда Минобороны России обвинило ВВС Израиля в провокации. Израиль все обвинения, выдвинутые Москвой, отрицает.О том, сколько военнослужащих-зенитчиков в рамках ротации отправились в Сирию после вывода оттуда более чем 150 солдат и офицеров, на данный момент не сообщается.