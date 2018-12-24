В США назвали места, где в 2019 году может разразиться Третья мировая
Сегодня, когда КНР продолжает идти вперед семимильными шагами, а Россия отвергает сложившийся международный порядок, угроза всемирного конфликта вновь становится реальной, пишет политолог Роберт Фарли в своей статье для National Interest.
Первым местом возможного конфликта, который затем перерастет в мировую войну, Фарли назвал Южно-Китайское море. К нему может привести набирающая обороты торговая война между США и Китаем. Отношения между странами продолжают ухудшаться и могут выйти за рамки словестных угроз. В этом случае один из «партнеров может «снять перчатки» и развязать конфликт.
Нельзя забывать и об Украине, особенно после «керченского» инцидента. Неважно, кто его спровоцировал – видимо, оба правительства (РФ и Украины) сыграли в нем свою роль. При этом стоит отметить, что Москва не слишком заинтересована в нарушении «статуса кво» в преддверии выборов на Украине. А у Киева всё еще нет возможности изменить положение. Но учитывая продолжающиеся трения, даже несущественный сдвиг может привести к дисбалансу, в результате чего вся Восточная Европа погрузится в хаос, говорится в статье.
Еще одним местом потенциального развязывания войны является Персидский залив. Политический кризис на Ближнем Востоке стал обычным делом. США продолжают наращивать давление на Иран, а Россия по-прежнему помогает своим партнерам и ставленникам. При этом политические беспорядки в Иране могут всколыхнуть весь регион. Они могут подтолкнуть республику либо к еще более агрессивному поведению, либо сделать ее доступной мишенью для противников режима. Учитывая стратегическую значимость данного региона, любая нестабильность может привести к масштабному конфликту между США, Россией или даже Китаем.
Мировую войну также могут спровоцировать и события на Корейском полуострове, несмотря на продемонстрированную Ким Чен Ыном выдержку в вопросах ракетных и ядерных испытаний. Однако здесь сохранилась масса опасностей. Невзирая на договоренности с США, Пхеньян продолжает наращивать свой ракетный и ядерный арсенал. Об этом Белому дому хорошо известно. Поэтому если стороны обидятся друг на друга, то отношения между ними очень скоро испортятся. Тем более что Япония и Китай выразили скептицизм в отношении объединения Юга и Севера.
В заключение автор отмечает, что крупные державы обычно мало обращают внимания на небольшие конфликты, однако и они могут перерасти в очень серьезную проблему.
Поэтому разрушительная война может начаться и в Прибалтике, и в Азербайджане, и в Кашмире или даже в Венесуэле. Сегодня США, Россия и Китай не обращают на это никакого внимания. Таким образом, мировая война может начаться в самом неожиданном месте, говорится в материале.
Первым местом возможного конфликта, который затем перерастет в мировую войну, Фарли назвал Южно-Китайское море. К нему может привести набирающая обороты торговая война между США и Китаем. Отношения между странами продолжают ухудшаться и могут выйти за рамки словестных угроз. В этом случае один из «партнеров может «снять перчатки» и развязать конфликт.
Нельзя забывать и об Украине, особенно после «керченского» инцидента. Неважно, кто его спровоцировал – видимо, оба правительства (РФ и Украины) сыграли в нем свою роль. При этом стоит отметить, что Москва не слишком заинтересована в нарушении «статуса кво» в преддверии выборов на Украине. А у Киева всё еще нет возможности изменить положение. Но учитывая продолжающиеся трения, даже несущественный сдвиг может привести к дисбалансу, в результате чего вся Восточная Европа погрузится в хаос, говорится в статье.
Еще одним местом потенциального развязывания войны является Персидский залив. Политический кризис на Ближнем Востоке стал обычным делом. США продолжают наращивать давление на Иран, а Россия по-прежнему помогает своим партнерам и ставленникам. При этом политические беспорядки в Иране могут всколыхнуть весь регион. Они могут подтолкнуть республику либо к еще более агрессивному поведению, либо сделать ее доступной мишенью для противников режима. Учитывая стратегическую значимость данного региона, любая нестабильность может привести к масштабному конфликту между США, Россией или даже Китаем.
Мировую войну также могут спровоцировать и события на Корейском полуострове, несмотря на продемонстрированную Ким Чен Ыном выдержку в вопросах ракетных и ядерных испытаний. Однако здесь сохранилась масса опасностей. Невзирая на договоренности с США, Пхеньян продолжает наращивать свой ракетный и ядерный арсенал. Об этом Белому дому хорошо известно. Поэтому если стороны обидятся друг на друга, то отношения между ними очень скоро испортятся. Тем более что Япония и Китай выразили скептицизм в отношении объединения Юга и Севера.
В заключение автор отмечает, что крупные державы обычно мало обращают внимания на небольшие конфликты, однако и они могут перерасти в очень серьезную проблему.
Поэтому разрушительная война может начаться и в Прибалтике, и в Азербайджане, и в Кашмире или даже в Венесуэле. Сегодня США, Россия и Китай не обращают на это никакого внимания. Таким образом, мировая война может начаться в самом неожиданном месте, говорится в материале.
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