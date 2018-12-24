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Bloomberg заявляет, что сын полковника Каддафи обратился к Путину за помощью

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Американское издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в Москве сообщает, что к российским властям за политической поддержкой обратился сын свергнутого в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Bloomberg заявляет, что сын полковника Каддафи обратился к Путину за помощью



Как пишет издание, в начале декабря этого года сын Муаммара Каддафи - 46-летний Саиф аль-Ислам якобы отправил в Москву своего представителя для встречи с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым и передачи ему письма для Путина.

По версии Bloomberg, в письме к российскому президенту Саиф аль-Ислам Каддафи раскрывает свое видение ситуации в Сирии и просит политической поддержки своих политических амбиций на пост президента страны на выборах, которые в 2019 году планирует провести ООН. В тоже время в Москве еще не определились, кого будут поддерживать, так как ведут дела и с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара, так и с премьер-министром правительства национального единства Файеза аль-Сарраджа, которого поддерживает ООН — они оба выставят свои кандидатуры на пост президента.

На сегодняшний день российские компании проявили интерес к разработке ресурсов на территории Ливии и ведут переговоры в данном направлении.

Сайф аль-Ислам Каддафи был приговорен к расстрелу в июле 2015 года, за жестокое подавление восстания, в результате которого был убит его отец Муаммар Кадаффи. В июле 2016 года он вышел по амнистии, воспользовавшись формулировкой, что действие амнистии распространяется на всех ливийцев без исключения.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/, https://www.facebook.com/AlFatehFuture
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