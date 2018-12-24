Мэй поблагодарила военных за «защиту от России»

Снова и снова вы противостоите агрессии и тем, кто пренебрегает правилами, основанными на международном порядке,

В своем рождественском послании британский премьер Тереза Мэй поблагодарила военное ведомство королевства за обеспечение национальной безопасности, в том числе за успешную борьбу с группировкой ИГ (запрещена в РФ) и защиту страны от России, передает РИА Новости Мэй отметила надежную работу военных после «бесстыдной атаки с применением нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери», их действия по защите британских вод и воздушного пространства от «вторжения России», а также совместные с союзниками усилия по укреплению восточных рубежей Североатлантического альянса.Кроме того, по ее словам, британские военные проявили себя с лучшей стороны, нанося в составе «глобальной коалиции» удары по террористам ИГ, и отправляя Башару Асаду сигнал о том, что Великобритания «не будет стоять в стороне, когда применяется химоружие».заявила Мэй.Она выразила уверенность, что новые вызовы, которые ждут страну в следующем году, военные встретят как и всегда: «с мужеством, стойкостью, решимостью и изобретательностью».Напомним, в конце ноября Минобороны РФ сообщило, что боевики применили в Алеппо отравляющие вещества, в результате чего пострадали более 40 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, ранее неоднократно обращали внимание международной ответственности на попытки организации «Белые каски» организовать провокацию в демилитаризованной зоне с использованием химоружия. При этом Вашингтон выступил со своей версией, заявив, что химатаки со стороны боевиков не было – имел место инцидент с применением слезоточивого газа сирийскими правительственными войсками.