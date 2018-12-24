В «Нафтогазе» подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит топлива
АО «Укртрансгаз» (дочерняя компания «Нафтогаза»), занимающаяся транспортировкой, поставкой и хранением газа на территории Украины подсчитало, что в следующем году его ждет дефицит средств в размере около $800 млн. (22 млрд. грвн.) из-за снижения тарифов на транзит природного топлива.
В релизе на сайте компании поясняется, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), на заседании 21 декабря утвердила временные пониженные тарифы на услуги транспортировки природного газа от точки входа до точки выхода.
Вдвое сниженные тарифы призваны продемонстрировать партнерам конкурентоспособность украинского газопровода в качестве альтернативы «Северному потоку-2».
Однако «Укртрансгаз» назвал новые тарифы непродуманными и не соответствующими реально ситуации. Они сделают невозможным своевременное финансирование, необходимое для закупок газа на балансировку ГТС, проведение ремонта и осуществления капитальных инвестиций, а также не позволят выплачивать в полном объеме зарплату сотрудникам.
Специалисты подсчитали, в 2019 году компании придется снизить закупки газа с запланированных 3,3 млн. до 2,6 млн. кубов; сократить заработную плату на 25%; ограничить средства для осуществления капитальных инвестиций на 10 млрд. грвн.
При длительном действии новых тарифов стабильная работа АО «Укртрансгаз» будет неминуемо поставлена под угрозу, заключили в компании.
В релизе на сайте компании поясняется, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), на заседании 21 декабря утвердила временные пониженные тарифы на услуги транспортировки природного газа от точки входа до точки выхода.
Вдвое сниженные тарифы призваны продемонстрировать партнерам конкурентоспособность украинского газопровода в качестве альтернативы «Северному потоку-2».
Однако «Укртрансгаз» назвал новые тарифы непродуманными и не соответствующими реально ситуации. Они сделают невозможным своевременное финансирование, необходимое для закупок газа на балансировку ГТС, проведение ремонта и осуществления капитальных инвестиций, а также не позволят выплачивать в полном объеме зарплату сотрудникам.
Специалисты подсчитали, в 2019 году компании придется снизить закупки газа с запланированных 3,3 млн. до 2,6 млн. кубов; сократить заработную плату на 25%; ограничить средства для осуществления капитальных инвестиций на 10 млрд. грвн.
При длительном действии новых тарифов стабильная работа АО «Укртрансгаз» будет неминуемо поставлена под угрозу, заключили в компании.
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