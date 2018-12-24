Обнародованы имена погибших российских пилотов в Конго
Российским посольством были обнародованы имена российских пилотов, погибших в результате крушения самолета Ан-26 в Демократической республике Конго.
В публикации посольства в Twitter представлены имена российских граждан, погибших при крушении грузового самолета Ан-26 авиакомпании Gomair: Масалов Иван Федорович (1955 года рождения), Кретов Александр Григорьевич (1954 года рождения), Тарасов Евгений Андреевич (1959 года рождения).
Ранее на ВО сообщалось о крушении самолета Ан-26 во время посадки рядом с аэропортом столицы ДРК Киншасы. Самолет был зафрахтован избирательной комиссией для доставки избирательных материалов в город Чикапу.
В сентябре прошлого года потерпел крушение военный грузовой самолет Ан-12 в Демократической республике Конго почти сразу после взлета из аэропорта Киншаса Нджили. Причиной авиакатастрофы стала техническая неполадка. На борту самолета находились 10 человек, трое из которых россияне. В результате крушения погиб весь экипаж самолета.
Министерство обороны Конго нанимает летчиков республик бывшего СССР для полетов на старых и давно списанных самолетах советского производства. Крушения таких самолетов происходят достаточно часто.
В публикации посольства в Twitter представлены имена российских граждан, погибших при крушении грузового самолета Ан-26 авиакомпании Gomair: Масалов Иван Федорович (1955 года рождения), Кретов Александр Григорьевич (1954 года рождения), Тарасов Евгений Андреевич (1959 года рождения).
Ранее на ВО сообщалось о крушении самолета Ан-26 во время посадки рядом с аэропортом столицы ДРК Киншасы. Самолет был зафрахтован избирательной комиссией для доставки избирательных материалов в город Чикапу.
В сентябре прошлого года потерпел крушение военный грузовой самолет Ан-12 в Демократической республике Конго почти сразу после взлета из аэропорта Киншаса Нджили. Причиной авиакатастрофы стала техническая неполадка. На борту самолета находились 10 человек, трое из которых россияне. В результате крушения погиб весь экипаж самолета.
Министерство обороны Конго нанимает летчиков республик бывшего СССР для полетов на старых и давно списанных самолетах советского производства. Крушения таких самолетов происходят достаточно часто.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/ambrus_drc/status/1077126567296421889
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