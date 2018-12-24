«Андрей Вилькицкий» - новейший ледокол величиной с семиэтажное здание

Новейший корабль северного гражданского флота России «Андрей Вилькицкий» - самый мощный в мире дизельный ледокол величиной с семиэтажное здание. Это красивое дизельное судно с корпусом ярко-оранжевого цвета выглядит очень впечатляюще, особенно на фоне петербургской зимы. На днях успешно закончились его испытания в акватории Финского залива Балтийского моря.«Андрей Вилькицкий» - это настоящее техническое чудо отечественного кораблестроения. При его проектировке и создании были использованы все современные наработки мировой судовой мысли. Неудивительно, что эта водная махина управляется всего лишь тремя джойстиками и может делать реальные чудеса. Допустим, при необходимости корабль может застыть на месте или развернуться вокруг своей оси на 360 градусов всего за 60 секунд. Не зря в морской среде за свою исключительную маневренность этот ледокол последнего поколения сразу прозвали «танцующим».Корабль ледового обеспечения «Андрей Вилькицкий» заказала корпорация «Газпром нефть» для работы в фарватере нефтеналивного терминала, который является единственным в своем роде во всем мире. «Яркая гордость Арктики» (второе негласное название корабля) оборудована новейшими электронными системами контроля и навигации. Благодаря этому корабль прост в управлении и отличается завидной для такой громадины маневренностью и легкостью хода.При этом мощности этого нового арктического судна позавидует любой другой ледокол планеты: «Вилькицкий» может преодолевать торосы порядка двух метров толщиной. Предполагается, что в основном он будет бороздить пресные воды за полярным кругом и ходить по маршруту Северного морского пути.Свое славное имя новейший ледокол получил в честь русского полярного исследователя Андрея Ипполитовича Вилькицкого, который одним из первых занялся изучением русского Севера в этих широтах около ста лет назад. Символично, что крестной матерью судна стала праправнучка знаменитого российского ученого: она подарила капитану корабля святой лик Николая Чудотворца, который издревле был покровителем моряков и путешественников.Всего по заказу «Газпром нефти» было построено два ледокола и шесть танкеров ледового класса. Все они предназначены для работы с нефтью и нефтепродуктами, а основной зоной их морской службы должен стать коридор Севморпути и Обская губа.