Тимошенко назвала местные выборы на Украине "избирательным армагеддоном"
На Украине подведены итоги выборов объединённых территориальных общин (ОТО или на мове – ОТГ). Речь идёт о местных выборах, включая выборы глав поселковых администраций. Это те самые выборы, которые Порошенко отменил в 10 регионах страны введением военного положения. При этом сразу две конкурирующих друг с другом партии – «Солидарность – Блок Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко - объявили о своих победах на местных выборах в 13-ти областях Украины.
В пресс-службе порошенковской «Солидарности» заявили, что в общей сложности победу празднуют 52 кандидата от их партии, включая 22 самовыдвиженца, «поддерживаемых партией». У «Батькивщины» побеждают только 5 кандидатов. Речь о выборах глав местных администраций.
Между тем, Юлия Тимошенко публикует результаты местных выборов, где указывает, что у «Батькивщины» - первое место с существенным отрывом от «Солидарности» - 35,7% против 22,7% - на выборах депутатов местных советов.
На третьем месте – Аграрная партия с 8,3% голосов. Примечательно, что «Оппозиционный блок», рейтинг которого на Украине составляет около 8-9%, набирает менее 0,5%. Это один из итогов действия военного положения, ведь высказаться южным и восточным областям Порошенко фактически не дал.
Юлия Тимошенко эти выборы назвала «армагеддоном».
Тимошенко:
Юлия Тимошенко назвала эти местные выборы генеральной репетицией перед выборами президента, давая понять, что настроена на победу.
В ответ на это штатный пропагандист команды Петра Порошенко Юрий Бирюков партию "Батькивщина" назвал "пророссийской".
В пресс-службе порошенковской «Солидарности» заявили, что в общей сложности победу празднуют 52 кандидата от их партии, включая 22 самовыдвиженца, «поддерживаемых партией». У «Батькивщины» побеждают только 5 кандидатов. Речь о выборах глав местных администраций.
Между тем, Юлия Тимошенко публикует результаты местных выборов, где указывает, что у «Батькивщины» - первое место с существенным отрывом от «Солидарности» - 35,7% против 22,7% - на выборах депутатов местных советов.
На третьем месте – Аграрная партия с 8,3% голосов. Примечательно, что «Оппозиционный блок», рейтинг которого на Украине составляет около 8-9%, набирает менее 0,5%. Это один из итогов действия военного положения, ведь высказаться южным и восточным областям Порошенко фактически не дал.
Юлия Тимошенко эти выборы назвала «армагеддоном».
Тимошенко:
Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, подкуп были впечатляющими. Ломали людей, заставляли сниматься с выборов. Зато партия «Батькивщина» от выборов к выборам только увеличивает народную поддержку.
Юлия Тимошенко назвала эти местные выборы генеральной репетицией перед выборами президента, давая понять, что настроена на победу.
В ответ на это штатный пропагандист команды Петра Порошенко Юрий Бирюков партию "Батькивщина" назвал "пророссийской".
- Использованы фотографии:
- https://ba.org.ua
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