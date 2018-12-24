Тимошенко назвала местные выборы на Украине "избирательным армагеддоном"

Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, подкуп были впечатляющими. Ломали людей, заставляли сниматься с выборов. Зато партия «Батькивщина» от выборов к выборам только увеличивает народную поддержку.

На Украине подведены итоги выборов объединённых территориальных общин (ОТО или на мове – ОТГ). Речь идёт о местных выборах, включая выборы глав поселковых администраций. Это те самые выборы, которые Порошенко отменил в 10 регионах страны введением военного положения. При этом сразу две конкурирующих друг с другом партии – «Солидарность – Блок Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко - объявили о своих победах на местных выборах в 13-ти областях Украины.В пресс-службе порошенковской «Солидарности» заявили, что в общей сложности победу празднуют 52 кандидата от их партии, включая 22 самовыдвиженца, «поддерживаемых партией». У «Батькивщины» побеждают только 5 кандидатов. Речь о выборах глав местных администраций.Между тем, Юлия Тимошенко публикует результаты местных выборов, где указывает, что у «Батькивщины» - первое место с существенным отрывом от «Солидарности» - 35,7% против 22,7% - на выборах депутатов местных советов.На третьем месте – Аграрная партия с 8,3% голосов. Примечательно, что «Оппозиционный блок», рейтинг которого на Украине составляет около 8-9%, набирает менее 0,5%. Это один из итогов действия военного положения, ведь высказаться южным и восточным областям Порошенко фактически не дал.Юлия Тимошенко эти выборы назвала «армагеддоном».Тимошенко:Юлия Тимошенко назвала эти местные выборы генеральной репетицией перед выборами президента, давая понять, что настроена на победу.В ответ на это штатный пропагандист команды Петра Порошенко Юрий Бирюков партию "Батькивщина" назвал "пророссийской".