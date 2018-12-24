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Украинские Т-64А отправят на разминирование

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В Житомирской области на Украине прошла пропагандистская акция «массовой передачи» в войска боевой техники, сообщает Российская газета.




По данным газеты, среди новой техники наблюдатели заметили несколько бронеавтомобилей «Варта», грузовики «КрАЗ» и «Богдан», беспилотные летательные аппараты, а также автоматизированный комплекс управления силами ПВО «Ореанда-ПС».

На этом новинки закончились. Остальная техника представляла собой машины советского образца, подвергшиеся капитальному ремонту. Здесь, правда, не обошлось без курьезов: военные эксперты разглядели среди выставленных БМП-1 экземпляры, которые всё еще приспособлены для запуска ПТУР «Малютка», давно снятых с вооружения украинской армии. Специалисты предположили, что эти машины были поставлены недавно зарубежными партнерами.

Выставленные на площадке реактивные установки БМ-21 «Град», смонтированы на шасси советских автомобилей Урал-375, выпускавшихся еще с бензиновыми двигателями.

Непонятно для чего, на церемонию пригнали два вертолета Ми-8 с неработающими комплексами РЭБ. Видимо, для придания мероприятию солидности, отметили эксперты.



Впервые в войска были переданы машины разминирования, созданные на базе танков Т-64А. Как пояснил военный эксперт Алексей Хлопотов, броневетеранов, разработанных около полувека назад, снабдили колейными минными тралами КМТ-7. При этом инженеры демонтировали орудия 2А46 (125 мм) и спаренные пулеметы ПКТ (7,62 мм). Для самообороны экипажу оставили зенитный 12,7-мм пулемет «Утес».

В отличие от аналогичной российской техники, эти деминеры не оснащены динамической защитой, а значит, обладают гораздо меньшей живучестью.

Использованы фотографии:
www.youtube.com, www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp
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