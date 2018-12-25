Перестройка в СССР и Китае - почувствуйте разницу

40 лет так называемой китайской перестройке. На событие стоит обратить внимание хотя бы по причине того, что перестройка в КНР действительно привела к проведению важнейших реформ, усилив государство как таковое, - в отличие от той перестройки, которую в итоге не пережил Советский Союз. Отголоски горбачёвской перестройки наша страна переживает по сей день.В своей авторской программе «Агипроп» Константин Сёмин называет китайский вариант «антиперестройкой», откровенно заявляя о том, что итоги у двух «перестроек» оказались совершенно различными.Статистика говорит о том, что с судьбоносного для КНР съезда образца 1978 года ВВП Китая на душу населения вырос в 50 раз, из-за черты бедности вышли 700 миллионов человек – почти в 5 раз больше современного населения Российской Федерации. Также вклад Китая в мировую экономику вырос почти в 10 раз и составляет около 18,2% (данные на 2017 год). Почувствуйте разницу.При этом некоторые российские эксперты утверждают, что китайская перестройка (или антиперестройка) привела к негативным последствиям.Одним из заметивших эти последствия оказался глава Счётной палаты России Алексей Кудрин. По его словам, наблюдается дисбаланс между прибрежными и континентальными провинциями Китая, выражающийся в экономическом неравенстве живущих там граждан.Подробнее – в выпуске «Агитпропа» на телеканале «Россия 1»: