Увеличение дальности ствольной артиллерии. Программа ERCA (США)
Одной из главных характеристик артиллерийского орудия, оказывающих большое влияние на результаты стрельбы, является дальность полета снаряда. Все ведущие разработчики артиллерийского вооружения пытаются повышать этот параметр, что должно положительным образом сказываться на боевых качествах вооружения. В Соединенных Штатах задача повышения дальности огня решается в рамках перспективной программы ERCA. В ходе работ по этой теме были проведены необходимые исследования и подготовлены несколько новых систем.
Как неоднократно отмечали американские военные и специалисты по вооружению, современные артиллерийские орудия калибра 155 мм способны отправлять обычный снаряд на дальность порядка 30 км. Применение ряда уже известных и новых решений, согласно расчетам, позволяет увеличить дальность стрельбы в два или более раза. Именно с такой целью ведется разработка нового проекта ERCA (Extended Range Cannon Artillery – «Ствольная артиллерия с увеличенной дальностью»).
Проект, макет и прототип
Предложение о создании перспективного образца гаубичной артиллерии с повышенной дальностью появилось еще в начале текущего десятилетия. Программа, позже принявшая вид нынешнего проекта ERCA, была запущена в 2015 году. Головным исполнителем работ назначили Арсенал Пикатинни, входящий в состав Центра военных разработок. Оборонную промышленность в программе представляли компания BAE Systems и другие организации, ответственные за поставку тех или иных компонентов.
Макетный образец гаубицы M777ER. Фото US Army
Научно-исследовательская работа ERCA показала, что в состав нового артиллерийского комплекса с повышенными характеристиками должны входить несколько компонентов разного рода. Прежде всего, это орудие с переработанным стволом и усовершенствованными средствами управления. Кроме того, возникла необходимость в разработке нового снаряда и метательного заряда для него. Получившаяся многокомпонентная система могла бы выпускаться в буксируемом исполнении или монтироваться на самоходных шасси.
Все составляющие артиллерийского комплекса ERCA получили собственные рабочие обозначения. Гаубица нового типа обозначена как XM907. Управляемый активно-реактивный снаряд для нее назван XM1113, метательный заряд – XM645. Также в ходе программы были созданы некоторые другие образцы с собственными обозначениями, в том числе указывающими на их происхождение.
В марте 2016 года Арсенал Пикатинни и BAE Systems рассказали о завершении части работ и переходе на новый этап. Для осуществления первых проверок по проекту ERCA был построен макетный образец перспективной гаубицы. Это изделие выполнили на основе серийного орудия M777A2 и назвали M777ER – Extended Range. Изделие с литерами «ER» сохранило серийный лафет и часть агрегатов артиллерийской части. При этом была применена обновленная ствольная группа. Главное отличие базового орудия и макетного образца заключалось в увеличенной длине ствола. В составе M777ER вместо штатного ствола длиной 39 калибров используется удлиненный – 55 калибров. За счет этого длина буксируемого орудия увеличилась на 1,8 м, а масса – на 1000 фунтов (около 450 кг).
Макетный образец M777ER не мог вести огонь и использоваться в полноценных испытаниях. Тем не менее, с его помощью разработчики проекта смогли провести часть необходимых проверок и определить все основные технические и эксплуатационные особенности обновленного орудия. По всей видимости, по результатам испытаний макетного образца существующий проект был доработан с ликвидацией основных недостатков. На все эти работы ушло около года.
В начале 2017 года компания BAE Systems построила первый полноценный опытный образец буксируемой гаубицы M777ER, способный решать все поставленные задачи. Прототип прошел испытания, в ходе которых показал свои возможности. Ввиду отсутствия новых выстрелов во время испытаний использовались существующие снаряды и переменные заряды типа MACS, однако и в этом случае удалось получить примечательные характеристики. По данным Пентагона, был показан прирост максимальной дальности огня в несколько километров. Впрочем, точные показатели дальности не были раскрыты.
После испытаний начала 2017 года орудие M777ER отправили на доработку и доводку. Через несколько месяцев, в середине лета состоялись новые испытания в условиях полигона. Военные вновь обошлись без подробностей, но сообщили, что мероприятия завершились успехом. В конце осени прошли новые испытания. На этот раз к работам привлекли артиллеристов из частей армии и Корпуса морской пехоты. Гаубицу должны были оценить ее будущие эксплуатанты.
В прошлом году сообщалось, что на 2018-19 годы запланировано строительство новых опытных образцов разного рода. Кроме того, в этот период Пентагон собирался провести испытания перспективного орудия M777ER с новым выстрелом. Проверки артиллерийской системы в полном составе позволяли рассчитывать на получение всех желаемых характеристик и боевых возможностей. Впрочем, подробности будущих мероприятий до определенного времени оставались неизвестными.
Самоходный вариант
В октябре прошла очередная ежегодная выставка-конференция Ассоциации армии США. В рамках этого мероприятия традиционно оглашаются различные новости и демонстрируются перспективные образцы. В этом году на конференции впервые показали материалы по новому проекту в рамках программы ERCA. На этот раз речь шла о создании перспективной самоходной артиллерийской установки, вооруженной улучшенной гаубицей. Уже был построен опытный образец, которому в ходе испытаний удалось показать весьма высокие боевые характеристики.
В качестве основы для САУ ERCA используется шасси серийной машины M109. Вместо штатной башни на новой самоходке используется иной боевой модуль с перспективным оснащением. Внутри башни нового типа помещаются орудийная установка, укладки боекомплекта и рабочие места экипажа. Замена старой гаубицы новым образцом, использующим иные боеприпасы, привела к необходимости перестройки всей башни, включая ее броневой купол. В некоторых источниках перевооруженная боевая машина обозначается как M109A8, однако в официальных сообщениях такое название не используется.
Опытный образец САУ ERCA оснащен орудием XM907 калибра 155 мм. В отличие от предыдущих M777ER, новая гаубица имеет ствол длиной 58 калибров. Она укомплектована развитым дульным тормозом, но при этом не имеет эжектора на стволе. Зарядная камора оптимизирована для применения перспективных выстрелов в составе снаряда XM1113 и заряда XM645. Опытная гаубица XM907 соответствует всем основным положениям программы ERCA и вполне способна решать поставленные задачи.
Вместе с самоходкой нового типа на испытания был выведен управляемый активно-реактивный снаряд XM1113. Это изделие представляет собой боеприпас калибра 155 мм с осколочно-фугасной боевой частью и собственным твердотопливным двигателем. Управление и наведение осуществляется за счет системы инерциальной и спутниковой навигации, а также при помощи аэродинамических рулей. Снаряд может использоваться как перспективными орудиями, так и существующими САУ семейства M109. При этом гаубица со стволом длиной 39 калибров отправляет его на дальность более 40 км.
На конференции AUSA-2018 военные рассказали о начале огневых испытаний перспективной самоходки ERCA / M109A8. В ходе стрельб с применением всех компонентов нового артиллерийского комплекса удалось получить дальность выстрела на уровне 62 км. При этом отмечалось, что подобные показатели не являются предельными. В дальнейшем система в виде XM907, XM1113 и XM654 должна показать дальность стрельбы более 70 км. Когда именно будут получены такие результаты – не уточнялось.
Планы на будущее
Согласно ряду сообщений последних лет, текущие стадии программы ERCA будут продолжаться до начала следующего десятилетия. В течение нескольких следующих лет Арсенал Пикатинни и смежные организации должны будут завершить опытно-конструкторские работы, и затем новые изделия смогут пойти в серию, после чего попадут в войска. При этом процесс освоения новейшей материальной части некоторым образом затянется.
Исходные планы программы ERCA, составленные в 2015 году, предусматривали старт полноценных испытаний в 2017-18 годах. На второй квартал 2019 года запланировали старт серийного производства одного из новых изделий. По всей видимости, уже в 2020 году армия США сможет получить первые серийные гаубицы M777ER или подобные им буксируемые системы, созданные в рамках программы ERCA. Точные планы по запуску производства самоходных артиллерийских установок с новыми башнями и орудиями XM907 пока не публиковались.
Ключевым элементом артиллерийского комплекса ERCA являются перспективные выстрелы с активно-реактивным снарядом. Эти изделия поступят в серию только в 2022 году, поскольку для их доводки и совершенствования необходимо определенное время. На управляемый снаряд XM1113, способный атаковать цели на больших дистанциях и поражать их с высокой точностью, возлагаются большие надежды в контексте перевооружения сухопутной артиллерии. Потому армия не может позволить себе заказывать «сырой» продукт, хотя и готова пожертвовать временем на его доводку.
Вопрос технологий
Главной задачей программы Extended Range Cannon Artillery, как следует из ее названия, является радикальное увеличение дальности стрельбы ствольной артиллерии. В качестве ее решения предлагается одновременное использование нескольких хорошо известных принципов в сочетании с совершенно новой материальной частью. Результатом такого подхода уже стал выстрел на дальность 62 км. Вполне возможно, что орудия M777ER и XM907 уже сейчас штурмуют рубеж в указанные 70 км, и вскоре Арсенал Пикатинни или Пентагон расскажут о таких успехах.
Следует отметить, что использование очевидных идей не избавило авторов проекта ERCA от необходимости разработки различных компонентов, соответствующих актуальным требованиям. Так, на первый взгляд, гаубица M777ER отличается от базовой M777A2 только длиной ствола. Однако, как утверждали представители американской армии, создание нового ствола оказалось не самым простым делом. Понадобилось найти оптимальный материал и конструкцию ствола, обеспечивающие необходимую прочность.
В следующем проекте XM907 применяется метательный заряд, дающий большее давление в канале ствола, в результате чего понадобилось создавать новую трубу с повышенными характеристиками прочности и жесткости. Одновременно с этим оба орудия, имея сравнительно длинные стволы, отличаются большой отдачей. Для совместимости таких ствольных групп с существующими лафетами и шасси понадобились новые противооткатные устройства и дульный тормоз. Таким образом, унификация двух опытных образцов, M777ER и M109A8 с базовыми изделиями значительно ниже, чем может казаться.
M109 со штатной башней (слева) и модернизированный прототип (справа). Фото Militaryleak.com
Впрочем, такие усилия имеют смысл. Новая буксируемая гаубица теперь может строиться на существующем лафете без его серьезных переработок, а перспективное боевое отделение для самоходки совместимо с серийным шасси. При этом два образца артиллерийского вооружения показывают значительный прирост боевых характеристик.
К сожалению, американские организации пока не уточняли стоимость перспективного проекта и экономические особенности его результатов. В 2015-17 годах на программу ERCA потратили около 5 млн долларов, но в дальнейшем, согласно планам, затраты должны постоянно расти. Основная часть бюджета программы в итоге уйдет на закупку серийных образцов вооружения. Суммарная стоимость перспективной программы, включая выпуск новых вооружений, может превысить несколько миллиардов долларов. Впрочем, такие траты могут счесть приемлемыми – учитывая преимущества новых образцов.
Предварительные выводы
В настоящее время гаубичная артиллерия армии США, как буксируемая, так и самоходная, способна поражать цели на дальностях не более 30-35 км; причем для этого ей требуется использовать активно-реактивные и/или управляемые снаряды. С точки зрения дальности современные модификации самоходки M109 или буксируемой гаубицы M777, а также другое вооружение не имеет почти никаких преимуществ перед зарубежными образцами. Более того, в некоторых случаях американская артиллерия даже отстает от них.
Для сохранения паритета или даже получения преимуществ Пентагон запустил программу ERCA. Всего за несколько лет она привела к желаемым результатам, хотя и наблюдаемым пока лишь на полигонах. Новые артиллерийские комплексы смогли показать дальность более 60 км, и это, как утверждается, не предел. Работы продолжаются, и в будущем длинноствольные орудия должны будут запускать активно-реактивные снаряды на дистанции свыше 70 км.
В целом, пока программа Extended Range Cannon Artillery выглядит крайне интересно. Ее техническая часть показывает свою состоятельность, а опытные образцы демонстрируют желаемые характеристики. Таким образом, всего через несколько лет армия США сможет стать мировым лидером в отношении дальности артиллерийского огня. Однако пока до конца не ясны финансовые особенности текущей программы. Разработка новых проектов, строительство готовых образцов и их эксплуатация в войсках могут оказаться весьма дорогими, что способно известным образом сказаться на итогах всей программы.
Программа ERCA в последние годы регулярно показывает новые успехи, и Пентагон пользуется возможностью похвастаться ими. Таким образом, новые сообщения о ходе создания перспективных артиллерийских орудий могут появиться в самое ближайшее время. Кроме того, уже можно ожидать появления новостей о запуске серийного производства и закупке вооружений. Если, конечно, военное ведомство США не решит пожаловаться на излишнюю стоимость новых гаубиц и невозможность их массовой закупки.
По материалам сайтов:
http://army.mil/
https://defense-update.com/
http://globalsecurity.org/
https://janes.com/
http://armyrecognition.com/
https://defensemaven.io/
https://militaryleak.com/
Как неоднократно отмечали американские военные и специалисты по вооружению, современные артиллерийские орудия калибра 155 мм способны отправлять обычный снаряд на дальность порядка 30 км. Применение ряда уже известных и новых решений, согласно расчетам, позволяет увеличить дальность стрельбы в два или более раза. Именно с такой целью ведется разработка нового проекта ERCA (Extended Range Cannon Artillery – «Ствольная артиллерия с увеличенной дальностью»).
Проект, макет и прототип
Предложение о создании перспективного образца гаубичной артиллерии с повышенной дальностью появилось еще в начале текущего десятилетия. Программа, позже принявшая вид нынешнего проекта ERCA, была запущена в 2015 году. Головным исполнителем работ назначили Арсенал Пикатинни, входящий в состав Центра военных разработок. Оборонную промышленность в программе представляли компания BAE Systems и другие организации, ответственные за поставку тех или иных компонентов.
Макетный образец гаубицы M777ER. Фото US Army
Научно-исследовательская работа ERCA показала, что в состав нового артиллерийского комплекса с повышенными характеристиками должны входить несколько компонентов разного рода. Прежде всего, это орудие с переработанным стволом и усовершенствованными средствами управления. Кроме того, возникла необходимость в разработке нового снаряда и метательного заряда для него. Получившаяся многокомпонентная система могла бы выпускаться в буксируемом исполнении или монтироваться на самоходных шасси.
Все составляющие артиллерийского комплекса ERCA получили собственные рабочие обозначения. Гаубица нового типа обозначена как XM907. Управляемый активно-реактивный снаряд для нее назван XM1113, метательный заряд – XM645. Также в ходе программы были созданы некоторые другие образцы с собственными обозначениями, в том числе указывающими на их происхождение.
В марте 2016 года Арсенал Пикатинни и BAE Systems рассказали о завершении части работ и переходе на новый этап. Для осуществления первых проверок по проекту ERCA был построен макетный образец перспективной гаубицы. Это изделие выполнили на основе серийного орудия M777A2 и назвали M777ER – Extended Range. Изделие с литерами «ER» сохранило серийный лафет и часть агрегатов артиллерийской части. При этом была применена обновленная ствольная группа. Главное отличие базового орудия и макетного образца заключалось в увеличенной длине ствола. В составе M777ER вместо штатного ствола длиной 39 калибров используется удлиненный – 55 калибров. За счет этого длина буксируемого орудия увеличилась на 1,8 м, а масса – на 1000 фунтов (около 450 кг).
Макетный образец M777ER не мог вести огонь и использоваться в полноценных испытаниях. Тем не менее, с его помощью разработчики проекта смогли провести часть необходимых проверок и определить все основные технические и эксплуатационные особенности обновленного орудия. По всей видимости, по результатам испытаний макетного образца существующий проект был доработан с ликвидацией основных недостатков. На все эти работы ушло около года.
В начале 2017 года компания BAE Systems построила первый полноценный опытный образец буксируемой гаубицы M777ER, способный решать все поставленные задачи. Прототип прошел испытания, в ходе которых показал свои возможности. Ввиду отсутствия новых выстрелов во время испытаний использовались существующие снаряды и переменные заряды типа MACS, однако и в этом случае удалось получить примечательные характеристики. По данным Пентагона, был показан прирост максимальной дальности огня в несколько километров. Впрочем, точные показатели дальности не были раскрыты.
После испытаний начала 2017 года орудие M777ER отправили на доработку и доводку. Через несколько месяцев, в середине лета состоялись новые испытания в условиях полигона. Военные вновь обошлись без подробностей, но сообщили, что мероприятия завершились успехом. В конце осени прошли новые испытания. На этот раз к работам привлекли артиллеристов из частей армии и Корпуса морской пехоты. Гаубицу должны были оценить ее будущие эксплуатанты.
В прошлом году сообщалось, что на 2018-19 годы запланировано строительство новых опытных образцов разного рода. Кроме того, в этот период Пентагон собирался провести испытания перспективного орудия M777ER с новым выстрелом. Проверки артиллерийской системы в полном составе позволяли рассчитывать на получение всех желаемых характеристик и боевых возможностей. Впрочем, подробности будущих мероприятий до определенного времени оставались неизвестными.
Самоходный вариант
В октябре прошла очередная ежегодная выставка-конференция Ассоциации армии США. В рамках этого мероприятия традиционно оглашаются различные новости и демонстрируются перспективные образцы. В этом году на конференции впервые показали материалы по новому проекту в рамках программы ERCA. На этот раз речь шла о создании перспективной самоходной артиллерийской установки, вооруженной улучшенной гаубицей. Уже был построен опытный образец, которому в ходе испытаний удалось показать весьма высокие боевые характеристики.
В качестве основы для САУ ERCA используется шасси серийной машины M109. Вместо штатной башни на новой самоходке используется иной боевой модуль с перспективным оснащением. Внутри башни нового типа помещаются орудийная установка, укладки боекомплекта и рабочие места экипажа. Замена старой гаубицы новым образцом, использующим иные боеприпасы, привела к необходимости перестройки всей башни, включая ее броневой купол. В некоторых источниках перевооруженная боевая машина обозначается как M109A8, однако в официальных сообщениях такое название не используется.
Опытный образец САУ ERCA оснащен орудием XM907 калибра 155 мм. В отличие от предыдущих M777ER, новая гаубица имеет ствол длиной 58 калибров. Она укомплектована развитым дульным тормозом, но при этом не имеет эжектора на стволе. Зарядная камора оптимизирована для применения перспективных выстрелов в составе снаряда XM1113 и заряда XM645. Опытная гаубица XM907 соответствует всем основным положениям программы ERCA и вполне способна решать поставленные задачи.
Вместе с самоходкой нового типа на испытания был выведен управляемый активно-реактивный снаряд XM1113. Это изделие представляет собой боеприпас калибра 155 мм с осколочно-фугасной боевой частью и собственным твердотопливным двигателем. Управление и наведение осуществляется за счет системы инерциальной и спутниковой навигации, а также при помощи аэродинамических рулей. Снаряд может использоваться как перспективными орудиями, так и существующими САУ семейства M109. При этом гаубица со стволом длиной 39 калибров отправляет его на дальность более 40 км.
На конференции AUSA-2018 военные рассказали о начале огневых испытаний перспективной самоходки ERCA / M109A8. В ходе стрельб с применением всех компонентов нового артиллерийского комплекса удалось получить дальность выстрела на уровне 62 км. При этом отмечалось, что подобные показатели не являются предельными. В дальнейшем система в виде XM907, XM1113 и XM654 должна показать дальность стрельбы более 70 км. Когда именно будут получены такие результаты – не уточнялось.
Планы на будущее
Согласно ряду сообщений последних лет, текущие стадии программы ERCA будут продолжаться до начала следующего десятилетия. В течение нескольких следующих лет Арсенал Пикатинни и смежные организации должны будут завершить опытно-конструкторские работы, и затем новые изделия смогут пойти в серию, после чего попадут в войска. При этом процесс освоения новейшей материальной части некоторым образом затянется.
Исходные планы программы ERCA, составленные в 2015 году, предусматривали старт полноценных испытаний в 2017-18 годах. На второй квартал 2019 года запланировали старт серийного производства одного из новых изделий. По всей видимости, уже в 2020 году армия США сможет получить первые серийные гаубицы M777ER или подобные им буксируемые системы, созданные в рамках программы ERCA. Точные планы по запуску производства самоходных артиллерийских установок с новыми башнями и орудиями XM907 пока не публиковались.
Ключевым элементом артиллерийского комплекса ERCA являются перспективные выстрелы с активно-реактивным снарядом. Эти изделия поступят в серию только в 2022 году, поскольку для их доводки и совершенствования необходимо определенное время. На управляемый снаряд XM1113, способный атаковать цели на больших дистанциях и поражать их с высокой точностью, возлагаются большие надежды в контексте перевооружения сухопутной артиллерии. Потому армия не может позволить себе заказывать «сырой» продукт, хотя и готова пожертвовать временем на его доводку.
Вопрос технологий
Главной задачей программы Extended Range Cannon Artillery, как следует из ее названия, является радикальное увеличение дальности стрельбы ствольной артиллерии. В качестве ее решения предлагается одновременное использование нескольких хорошо известных принципов в сочетании с совершенно новой материальной частью. Результатом такого подхода уже стал выстрел на дальность 62 км. Вполне возможно, что орудия M777ER и XM907 уже сейчас штурмуют рубеж в указанные 70 км, и вскоре Арсенал Пикатинни или Пентагон расскажут о таких успехах.
Следует отметить, что использование очевидных идей не избавило авторов проекта ERCA от необходимости разработки различных компонентов, соответствующих актуальным требованиям. Так, на первый взгляд, гаубица M777ER отличается от базовой M777A2 только длиной ствола. Однако, как утверждали представители американской армии, создание нового ствола оказалось не самым простым делом. Понадобилось найти оптимальный материал и конструкцию ствола, обеспечивающие необходимую прочность.
В следующем проекте XM907 применяется метательный заряд, дающий большее давление в канале ствола, в результате чего понадобилось создавать новую трубу с повышенными характеристиками прочности и жесткости. Одновременно с этим оба орудия, имея сравнительно длинные стволы, отличаются большой отдачей. Для совместимости таких ствольных групп с существующими лафетами и шасси понадобились новые противооткатные устройства и дульный тормоз. Таким образом, унификация двух опытных образцов, M777ER и M109A8 с базовыми изделиями значительно ниже, чем может казаться.
M109 со штатной башней (слева) и модернизированный прототип (справа). Фото Militaryleak.com
Впрочем, такие усилия имеют смысл. Новая буксируемая гаубица теперь может строиться на существующем лафете без его серьезных переработок, а перспективное боевое отделение для самоходки совместимо с серийным шасси. При этом два образца артиллерийского вооружения показывают значительный прирост боевых характеристик.
К сожалению, американские организации пока не уточняли стоимость перспективного проекта и экономические особенности его результатов. В 2015-17 годах на программу ERCA потратили около 5 млн долларов, но в дальнейшем, согласно планам, затраты должны постоянно расти. Основная часть бюджета программы в итоге уйдет на закупку серийных образцов вооружения. Суммарная стоимость перспективной программы, включая выпуск новых вооружений, может превысить несколько миллиардов долларов. Впрочем, такие траты могут счесть приемлемыми – учитывая преимущества новых образцов.
Предварительные выводы
В настоящее время гаубичная артиллерия армии США, как буксируемая, так и самоходная, способна поражать цели на дальностях не более 30-35 км; причем для этого ей требуется использовать активно-реактивные и/или управляемые снаряды. С точки зрения дальности современные модификации самоходки M109 или буксируемой гаубицы M777, а также другое вооружение не имеет почти никаких преимуществ перед зарубежными образцами. Более того, в некоторых случаях американская артиллерия даже отстает от них.
Для сохранения паритета или даже получения преимуществ Пентагон запустил программу ERCA. Всего за несколько лет она привела к желаемым результатам, хотя и наблюдаемым пока лишь на полигонах. Новые артиллерийские комплексы смогли показать дальность более 60 км, и это, как утверждается, не предел. Работы продолжаются, и в будущем длинноствольные орудия должны будут запускать активно-реактивные снаряды на дистанции свыше 70 км.
В целом, пока программа Extended Range Cannon Artillery выглядит крайне интересно. Ее техническая часть показывает свою состоятельность, а опытные образцы демонстрируют желаемые характеристики. Таким образом, всего через несколько лет армия США сможет стать мировым лидером в отношении дальности артиллерийского огня. Однако пока до конца не ясны финансовые особенности текущей программы. Разработка новых проектов, строительство готовых образцов и их эксплуатация в войсках могут оказаться весьма дорогими, что способно известным образом сказаться на итогах всей программы.
Программа ERCA в последние годы регулярно показывает новые успехи, и Пентагон пользуется возможностью похвастаться ими. Таким образом, новые сообщения о ходе создания перспективных артиллерийских орудий могут появиться в самое ближайшее время. Кроме того, уже можно ожидать появления новостей о запуске серийного производства и закупке вооружений. Если, конечно, военное ведомство США не решит пожаловаться на излишнюю стоимость новых гаубиц и невозможность их массовой закупки.
По материалам сайтов:
http://army.mil/
https://defense-update.com/
http://globalsecurity.org/
https://janes.com/
http://armyrecognition.com/
https://defensemaven.io/
https://militaryleak.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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