Записки Колорадского Таракана. Предновогодний Бух-Бубум

Приветствую вас, друзья мои! С врагами и прочими противными, тьфу, противниками сегодня здороваться не буду. Не то у меня состояние организма сегодня, чтобы здороваться со всеми подряд.В общем, возвернулся я обратно в свой Киев и перевожусь в прямом и переносном смыслах. Перевожусь с вашего русского через наш русский обратно в украинский.Спросите, это о чем и под чем я. Отвечу как всегда, обстоятельно и по порядку.Побывав в ваших Воронеже и Белгороде, я еще почти на сутки застрял в Харькове. Билеты, все те же билеты, от шоб им. Пустые поезда, понятно, мимо станций проскакивают.Ну и вот погулял я по Харькову, и, скажем так, доложу вам, что если он и отличен от того же Белгорода, то только тем, что при определенном старании можно найти там вывески и указатели на громадяньской мове. Подчеркну — если сильно стараться. Я старался сильно и вот нашел.Нет, понятно, что величайший рынок Украины — это не место... Э, простите, это правда не место для ридной мовы? Ух...Да, сегодня мне жить несколько сложно. Прямо скажу, хочется рвать, метать и забрасывать! Но сил нет, и голова гудит, как набатный колокол на Святой Софии. Бум-бубум, бум-бубум.А с кухни Тараканушка тоже бух-бубум, бух-бубум. Воспитывает. Меня. А меня, наоборот, надо почитать как свидетеля великого события. Свидетеля прямо у этой самой Святой Софии. Мы там с другими "народами в одном лице" ждали решения объединительного собора какой-то там нашей церкви.Ну и как настоящие мужики, решили мы разгадать эту загадочную хренотень с церковью. А как нужно усилить мозговую деятельность отдельного индивида для качественного участия в мозговой атаке? Правильно подумали. Не послать ли нам гонца...Короче, оказалось, что и гонца посылать никуда не надо было. Помните я вам как-то показывал площадь перед Святой Софией? А там достаточное количество питейных заведений глинтвейнового типа? Вооот... Потому и голова у меня ещё и сегодня болит.А те ребята, которые держат все эти киоски с выпивкой, за время великого моего, точнее нашего, стояния отбили все вложения в свой коммерческий проект. Представляете? Все, от получения разрешения на торговлю до закупки товаров и взяток полицаям...Нет, серьезно, это вам хиханьки, а нам вечером в воскресенье хозяин похвастался, что за два дня этого сборища наторговал на 110 тысяч гривен. Основную массу клиентов составили святые отцы всех мастей и рангов, от которых на площади было не продохнуть! Меня вот не было, я там, в Мордоре околачивался, зато теперь наверстываю!Раньше я думал, что в славянской традиции пропивать невесту, пить за победу или в память об ушедшем, отмечать праздники. Оказалось, что больше всего надо пить для понимания! Мы-то думали, что трезвый не понимает только в женской красоте. Оказалось, и во всем другом. В том числе и в вере. Или пили от безнадеги? А может совесть свою пытались заткнуть... Не знаю.В последнее время я перестал понимать логику событий вокруг меня. Вот буквально сегодня разговаривал с одним деятелем из Укртрансгаза. Выставил он меня полным идиотом и ушел. А я опять думай и понимай укрологику.Надеюсь вы в курсе, что мы снизили тариф на транзит газа по нашей трубе в два раза. Да, это не опечатка. Во всех трансграничных точках тариф снижен с 12,47$ до 6,04$. Мы пошли на потерю прибыли в примерно 22 млрд. грн! И все ради... прибыли.Сидел тут. Думал. Больной головой. Хорошо у меня было... Как у любого нормального человека в темном уголке. Вылечился и все понял. Вы точно не догадаетесь. Наш хитрый план может понять только наш человек!Представляете, сидит хитрый «Газпром», пузо чешет и на все вопросы Весьмира об украинской трубе так нагло отвечает. Труба у хохлов не той конструкции. Скоро проржавеет совсем. Да и стоит транзит через Украину немерено ваших долларов и евров. А тут гарный хлопец-украинец бац «Газпрому» по жирной роже.Врешь, бессовестная морда! У нас транзит самый что ни на есть дешевый. И так на стол перед Весьмиром хлоп документами с тарифами... Застыдится тут «Газпром», упадет на колени перед Весьмиром и попросит Украину и дальше гнать российский газ в Европу. А транзитные трубы во всякие там Китаи, Пакистаны и Индии пустит через территорию незалежной... За честность нашу и бескорыстность.Тьфу. Это я не вам, это я в зеркало посмотрел. И знаете, что я понял? Я смелый, даже отважный Таракан! Там такой страшный Шестилап с безумными глазами отражается... А я его не боюсь! Вот нисколько не боюсь!Хотя кому я это пишу? Тем, кто не замечает уже вторую за одну неделю резолюцию по Крыму от Генассамблеи ООН. Я вот попытался понять, о чем там написано, и всё... Сдался, испугался и расписался в собственной некомпетентности. Можно даже сказать, оробел малость.На Гуантанамо пытки даже не скрывают. Наших сожженных заживо в Одессе вроде тоже не заметили. Десятки, а может сотни тысяч убитых мирных граждан в Азии вроде и не существуют. А вот великий режиссер Сенцов есть. Ну и этот, Эмир-Усейн Куку есть. Даже Балух есть...Хотя я вас прекрасно понимаю. Точнее, природу вашей отваги непонятной американцам и европейцам понимаю. У вас тоже есть в загашниках для храбрости. Есть то, чего нет у этой генеральной Ассамблеи. Денег-то они на эту резолюцию не дали... Но я вас не выдам. Геройская солидарность...Никогда не замечали, что знаменитую поговорку "нет дыма без огня" никогда не употребляют те, кто хоть раз бывал в туристическом походе ранней весной, зимой или поздней осенью? А самый простой логический путь всегда связан с "наливай"?Вот и я решил найти тех, кто так же, как и я, болеет, только по другому поводу. "Эта нога кого надо нога"! Антиподов собственных. Где "наливай" звучит не от трудных вопросов или собственного зеркального героизма, а от счастья.Думаете, такого не бывает? Бывает! Да ещё как. Только большинство из старшего поколения это уже забыло. А младшему поколению просто ещё время не пришло. Но, надеюсь, придет. Короче, поехал я в... роддом. Чтобы отмести все домыслы и ухмылки скажу, Тараканушка была не при делах.Ну, поначалу я там вообще был вне конкуренции. А ну Таракан, давай придумай имя моему сыну (дочери). Уж очень ты хороший друг! Ну я и постарался. Короче, в Киеве в 2018 году чаще всего новорожденных девочек называли Софией, Златой, Марией и Миланой, а мальчиков — Максимом, Артемом, Александром и Дмитрием.А потом понеслась душа в рай... Мда. Пресловутая последняя рюмка, которая лишняя. Среди имен киевлян-младенцев в 2018 году в Киеве были такие: Есения, Роксолана, Радана, Тереза, Ирис, Агая, Фаина, Ясноведа, Златояра, Кассандра, Рада, Каталея, Магдалина, Мелоди, Кая, Лукерия, Грета, Кармен, Веста. Женские, понятное дело. Но и с мужскими порядок был, точнее, бардак. Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария, Самуил, Фаддей, Леонард, Соломон, Радомир, Дарко, Северин, Оскар, Иеремия, Фараон, Михвей.Ведь как хорошо начиналось. "Ты надолго к друзьям? Нет. Быстренько напьюсь и обратно..." Я кстати, теперь не только к роддому, но к детскому саду ни ногой. Дети-то растут. Вдруг папа какой-нибудь Каталеи или Леонарда встретится. Или ещё хуже, мама... Мда.Вспомнилось тут. У нас, тех, кто болеет с утра, очень популярна рыбалка. Знаете, в выходные, с удочкой, на реке или озере. Тишина. Горилка холодненькая. Даже жена, если не дай бог поперлась вслед, расслабленная. Не рычит после каждой рюмки.Так вот, был у нас такой друг – Паша-Поплавок. И жена у него просто репей репьем. На каждой рыбалке с удочкой сидит и зыркает, чтобы кто без неё рюмку не махнул. Короче, не баба, а зверюга свирепая. Вроде вши.И вдруг...— Павло, а где это твоя половинка любимая? Ты же говорил, что без неё на рыбалку не поедешь?— Да ну её. Она рыбы ловит больше. И пьет... тоже больше.Это я к чему. Пьют-то не только у нас или у вас. Пьют и там, на самом верху. Причем пьют и потом надеются на то, что их пьяную логику никто не поймет. С трезвыми проходит фокус. Но я то после объединительного собора так и не отошел! А кто пьет больше это ещё посмотреть надо. Я или Гидрант со всей своей братвой.Вы, наверное, слышали краем уха, что у нас очередной раз вокзал заминировали? В субботу добрый Санта-Клаус сообщил, что вокзал готов к грандиозному бабаху. Бомбу туда притащили и где-то спрятали. Естественно, как и положено в таких случаях, всех подняли на уши. Множество авто с сиренами. Саперы, нацгвардейцы, полиция. Ну и ноль в итоге... Елку на привокзальной площади сильно помяли в ходе розыскных…Параллельно затеялись наши защитники и елку на Софии проверять. Как-никак, объект! Проверили. Результат тот же, что и на вокзале. А вот с елкой... Короче, со стороны посмотреть — пьяная в дрыбадан елка у нас. Еле на ноге стоит. Да что я вам, коллеги с утра болящие, объясняю.Помните, что происходит с мордой лица с утра? Вот то же произошло с елкой. С утра. Помята и выглядит не комильфо. Только без перегара.Мы, в смысле я и Гидрант, понимаем, что распрямить морду лица елки до Рождества не получится. Ну до первого Рождества, 25 декабря. Только Гидрант-то думает, что он один в таком думающем состоянии.А я усами-то по сторонам верчу. Нюхаю, можно сказать, вонь провинциальную. Откуда навозом потянет. Интересно же. Ну не просто так эту бомбо-минную кутерьму власти затеяли. Эх, люблю я мать природу за её отношение к тараканам. Наградила она нас чутьем...Так вот. В Киеве и опасно, и вообще, нечего на майданной площади, где борцы за незалежность свою кровь проливали, устраивать пляски с пениями. У нас не Москва все-таки, это там можно концерты на кладбище закатывать с массовыми гуляниями.Это не я, это пресс-служба Гидранта если что. А то накинетесь сейчас на меня, как будто это я на Красной площади филиал Новодевичьего кладбища устроил. В стене кремлевской.Но нюхаем у нас, с вами как раз все понятно и ясно. А у нас завоняло сразу с двух сторон. Из Львова и из Винницы. Суть: надо главную украинскую елку из Киева убрать! Перенести столицу главной новогодней елки в Винницу. Нет, перенести столицу елки во Львов!Вооот... Щас ещё малость махну, салом закушу и продолжу.Тут Тараканушка мне задачку задала. Вот все говорят — судно терпит бедствие. А что будет, если судно не хочет терпеть? Думала, поймала гениального мужа на мякине. Любому с утра болящему ответ ясен, как рассвет! Если судно не хочет терпеть, оно камнем становится подводной лодкой!Так вот. С Винницей все понятно. Это вотчина Гидранта. А на вотчине царя всегда столица столиц. Сначала елку, а на втором сроке и все остальное столичное туда перетащить. Мечты любого областного центра, который не знает, что такое быть столицей и сколько нервов вам это испортит.Гораздо интереснее пованивает со Львова. Все ваши столицы столиц можете засунуть себе в… карманы. В каком городе самая интересная архитектура? Во Львове! В каком городе производят самый вкусный шоколад? Во Львове! А у кого самое вкусное на Украине пиво? Вопрос спорный, но там считают, что во Львове (кстати, да, пиво там было что надо. – Прим. ред.). А где больше всего толстокошельковых туристов? Тоже во Львове.Короче так, дорогие украинцы, гроши сегодня остались, и довольно большие, только во Львове. И не надо нам лохматить бабушку про столицу. Столица там, где много-много бабок. Не тех старых сепаратисток, что живут на востоке Украины или в Киеве, а настоящих бабок, которые живут в кошельке или на банковском счете.А вот теперь мне скажите, стоит трезветь?Те, кто за здоровый образ жизни, должны мне сразу послать кусок мыла и веревку. Как сердобольные граждане. Только я их все равно не послушаю. У меня шея так устроена, что повеситься та еще проблема. А психика ещё хуже. Даже собственную Тараканушку выдерживаю спокойно. А уж все эти глупые "умности" от Гидранта вообще уровень детского сада.Ну и последнее. Горилка кончается. Тараканушка как-то по-особому держит скалку. Короче, "накрылась пенсия в квартал", да простит меня Владимир Семенович. В общем, накопительная пенсионная система в Украине не будет вводиться с 1 января 2019 года, потому что сейчас нет готового механизма реализации этого.Вы чьё, старичьё? Ну нету для вас механизма, и всё тут. Как мне думается, вас такая вот коллизия тоже ожидает. Но потом и неожиданно. Слово-то какое многозначительное. Вроде и морды лица двое бьют друг другу, а вроде и сцепление плодов во время родов при многоплодной беременности.Ладно. Голова проясняется. Приходит трезвость и уходит романтика. Надо заканчивать записки, чтобы не вызвать у читателей приступ меланхолии. Вот за что люблю свою Тараканушку, так это за способность меня успокоить. Чаще словами. Иногда скалкой. Но главное — результат.А вам успешных походов по магазинам и рынкам. Полных холодильников и погребов. Красивой елки с палками на праздник. И это, давайте прекращать болеть с утра! На трезвую голову проблема решать проще. Поцелуйте своих Тараканушек. Просто так, без повода. Поцелуете сегодня — появится шанс не получить по пьяному организму завтра. Праздники же на носу.Улыбайтесь и будем жить!