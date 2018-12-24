Новости

МО РФ закупает комплекты единой системы управления войсками

0
Минобороны РФ подписало с концерном «Созвездие» (входит в «Росэлектронику») долгосрочный контракт на изготовление комплектов единой системы управления войсками в тактическом звене, передает ТАСС.

МО РФ закупает комплекты единой системы управления войсками



По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, подписан очень большой и важный контракт.

Контрактов на подобные системы в истории минобороны еще не заключалось,
отметил он на церемонии подписания документа.

По словам Криворучко, для предприятия это не только перспектива в экономическом плане, но и большая ответственность – работа будет находиться на особом контроле.

Спрос будет суровый. Прошу коллег выполнять все взятые на себя обязательства. Надеюсь, что сроки будут выдержаны и договор будет выполнен в срок,
добавил замминистра.

В свою очередь гендиректор компании Алексей Бочаров заверил, что все работы будут выполнены с должным качеством и в срок. Он пообещал не останавливаться на достигнутом, и «продолжать делать предложения военному ведомству».

Сообщается, что контракт заключен до 2027 года. По словам Бочарова, единая система управления включает в себя 11 подсистем, управляющих, в том числе системами РЭБ, средствами ПВО, артиллерией, материально-техническим и инженерным обеспечением, а также единую информационную сеть, в которую интегрированы различные виды связи: радиорелейная, тропосферная и цифровая.

Также Криворучко провел совещание по вопросам выполнения оборонных заказов и от имени министра наградил ряд сотрудников компании медалями «За достижения в области развития инновационных технологий» и «Михаил Калашников».
Использованы фотографии:
http://www.sozvezdie.s
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
Добавить комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти