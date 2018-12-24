МО РФ закупает комплекты единой системы управления войсками
Минобороны РФ подписало с концерном «Созвездие» (входит в «Росэлектронику») долгосрочный контракт на изготовление комплектов единой системы управления войсками в тактическом звене, передает ТАСС.
По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, подписан очень большой и важный контракт.
По словам Криворучко, для предприятия это не только перспектива в экономическом плане, но и большая ответственность – работа будет находиться на особом контроле.
В свою очередь гендиректор компании Алексей Бочаров заверил, что все работы будут выполнены с должным качеством и в срок. Он пообещал не останавливаться на достигнутом, и «продолжать делать предложения военному ведомству».
Сообщается, что контракт заключен до 2027 года. По словам Бочарова, единая система управления включает в себя 11 подсистем, управляющих, в том числе системами РЭБ, средствами ПВО, артиллерией, материально-техническим и инженерным обеспечением, а также единую информационную сеть, в которую интегрированы различные виды связи: радиорелейная, тропосферная и цифровая.
Также Криворучко провел совещание по вопросам выполнения оборонных заказов и от имени министра наградил ряд сотрудников компании медалями «За достижения в области развития инновационных технологий» и «Михаил Калашников».
По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, подписан очень большой и важный контракт.
Контрактов на подобные системы в истории минобороны еще не заключалось,отметил он на церемонии подписания документа.
По словам Криворучко, для предприятия это не только перспектива в экономическом плане, но и большая ответственность – работа будет находиться на особом контроле.
Спрос будет суровый. Прошу коллег выполнять все взятые на себя обязательства. Надеюсь, что сроки будут выдержаны и договор будет выполнен в срок,добавил замминистра.
В свою очередь гендиректор компании Алексей Бочаров заверил, что все работы будут выполнены с должным качеством и в срок. Он пообещал не останавливаться на достигнутом, и «продолжать делать предложения военному ведомству».
Сообщается, что контракт заключен до 2027 года. По словам Бочарова, единая система управления включает в себя 11 подсистем, управляющих, в том числе системами РЭБ, средствами ПВО, артиллерией, материально-техническим и инженерным обеспечением, а также единую информационную сеть, в которую интегрированы различные виды связи: радиорелейная, тропосферная и цифровая.
Также Криворучко провел совещание по вопросам выполнения оборонных заказов и от имени министра наградил ряд сотрудников компании медалями «За достижения в области развития инновационных технологий» и «Михаил Калашников».
- Использованы фотографии:
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