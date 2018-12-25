Кто вытащит Донецк из нищеты?

Такое впечатление, что Пушилин и его правительство получили мандат именно под гарантии наведения порядка, но вместо этого продолжили заниматься глупостями. Рано или поздно это может вызвать раздражение у кураторов Донецка (в конце концов, в Луганске люди справляются, обходятся без скандалов), а в этом случае последствия могут быть самыми разными, так что отставка может показаться еще вполне приемлемым вариантом для Пушилина и его функционеров.Обновленное правительство ДНР во главе с Пушилиным пришло к власти в непростой момент, когда нейтрализовать негативный эффект от уже допущенных просчетов на социально-экономическую жизнь республики можно было разве что путем введения максимально жесткого ручного управления. Изначально было понятно, что свалить вину на предшественников не удастся, и нести ответственность придется как за свои, так и за чужие недоработки. На фоне всеобщей усталости от непрекращающейся вялотекущей, но все равно кровавой и разрушительной войны, а также постепенно нарастающего скепсиса системный социально-экономический кризис чреват для правительства Дениса Пушилина полной утратой симпатий и скоропостижной отставкой.Дополнительным фактором стресса для правительства ДНР является давление со стороны оппозиции, в которую вошли те, кто утратил свои посты или же надеялся, но не получил их после гибели Александра Захарченко. Оппозиция активно дестабилизирует ситуацию в республике и безостановочно, порой за дело, а порой и напрасно, критикует власть, причем делает это зачастую даже эффективнее, чем украинская пропагандистская машина.В сложившейся ситуации единственным шансом на успех для нового главы и его команды была бы масштабная чистка рядов с показательными судебными процессами и привлечением на руководящие посты исключительно эффективных руководителей. А также жесткое управление экономикой в ручном режиме, ориентированное на сдерживание цен, сохранение стабильности и т. д. К сожалению, обе задачи оказались обновленному правительству не по силам.И если в том же вопросе назначения новых, более компетентных чиновников есть определенные обстоятельства, которые можно воспринять в качестве оправдания (в ДНР не так много опытных управленцев, чтобы запросто заменить уже имеющихся, которые после увольнения к тому же пополнят ряды противников правительства), то в других аспектах стиль управления нового главы республики и его аппарата не выдерживает никакой критики.По сути, можно наблюдать полное отсутствие гласности и связи с населением, а потому основания для критики и спекуляций возникают на ровном месте. Чего стоит только постепенное подорожание ГСМ (увеличение цены в среднем почти на 1 рубль), снижение цен на которые было одним из «гвоздей» предвыборной кампании! Нет ничего удивительного в том, что на фоне подорожания топлива в России будет расти цена и в ДНР. Однако вместо того чтобы обратиться к населению и нормально объяснить суть происходящего, правительство предпочитает либо отмалчиваться, либо обещать «дальнейшее понижение акцизных сборов», что выглядит не слишком правдоподобным.Или непонятные манипуляции с ценами, доходчиво объяснить которые правительство даже не пытается… Если воспользоваться информацией Института экономических исследований, опубликованной в августе 2018 года, в республике всего около 350 тысяч трудоустроенных граждан; остальные 1,9-2 миллиона — это пенсионеры (более 650 тыс.), иждивенцы, а также граждане, работающие неофициально или за пределами ДНР.Даже если поверить в явно завышенные результаты исследования, согласно которым средняя зарплата в ДНР составляет около 10 тыс. рублей, логично предположить, что эту «баснословную» сумму проедает не только трудоустроенный житель республики, но и его домочадцы, родители, которым практически невозможно прожить на среднюю пенсию в размере 3,9 тыс. рублей.При этом, согласно статистическим данным, не менее 15% доходов граждане республики тратят на оплату коммунальных тарифов, а практически все оставшиеся деньги на приобретение продуктов, причем стоимость потребительской корзины донецкие статистики рассчитали в размере около 6,5 тыс. рублей для трудоспособного жителя республики и 4-4,5 тыс. рублей для пенсионеров и детей.То есть, по мнению экономистов, уже в августе 2018 года подавляющее большинство населения республики жило за чертой бедности. Учитывая, что с августа цены на большинство продуктов поднялись на 20-40%, нищими стали практически все.В этой ситуации представители власти должны делать что угодно, но только не молчать. Население должно видеть последовательную активность, направленную на стабилизацию ситуации, должно видеть чиновников или владельцев торговых сетей, которых наказывают за несанкционированный рост цен. Если же этот рост неизбежен, то население должно услышать объективные причины такой ситуации и, опять же, видеть санкции в отношении ответственных лиц.Вместо этого госслужащие, ответственные за информационную политику в республике, лишь дополнительно раздражают население, распространяя либо невнятные и противоречивые заявления или же, того хуже, тоном, полным оптимизма, рассказывая дончанам про конкурсную «мисс Донецк 2018», которая получила приз в 200 тыс. рублей.В принципе, можно констатировать на сегодняшний день полное отсутствие связи правительства с населением, что чревато полной утратой доверия со стороны жителей республики, результатом чего станут в лучшем случае массовые попытки получить российское гражданство, которое уже весной 2019 года будет предоставляться жителям Новороссии по упрощенной схеме.Более правдоподобной кажется версия досрочного прекращения полномочий нынешнего правительства ДНР как не справившегося с поставленными задачами. Вот только есть ли в республике достаточное количество толковых, решительных и честных руководителей, которые способны будут добиться улучшения ситуации? Ведь нынешнее правительство пришло как раз под этим лозунгом, но добилось противоположных результатов. Порой кажется, что для начала пришлось бы разогнать практически всех, кто сейчас управляет республикой.