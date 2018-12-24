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Генпрокуратура заявила о росте коррупции в России

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Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил об увеличении числа выявленных коррупционных преступлений, сообщает Интерфакс.

Генпрокуратура заявила о росте коррупции в России



24 декабря на телеканале «Эфир» Куренной заявил об увеличении количества преступлений коррупционного характера относительно прошлого года на 2,3%. С начала текущего года таких преступлений зарегистрировано около 29 тысяч.

Также представитель Генпрокуратуры отметил, что число преступлений, связанных с дачей взятки, увеличилось на 11% и составило 2408 с начала текущего года. Количество деяний, связанных с получением взятки возросло почти на 7% и составило 3315.

Летом прошлого года Александр Куренной заявлял, что количество преступлений коррупционного характера снижается, однако сумма ущерба от коррупции растет. В 2012 году было зафиксировано 50 тысяч коррупционных деяний, а к 2016 году это число снизилось до 33 тысяч, ущерб при этом составил 78 млрд рублей. На сентябрь текущего года сумма ущерба от коррупционных деяний составила 46 млрд рублей.
Использованы фотографии:
udm-info.ru
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