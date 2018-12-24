Генпрокуратура заявила о росте коррупции в России
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил об увеличении числа выявленных коррупционных преступлений, сообщает Интерфакс.
24 декабря на телеканале «Эфир» Куренной заявил об увеличении количества преступлений коррупционного характера относительно прошлого года на 2,3%. С начала текущего года таких преступлений зарегистрировано около 29 тысяч.
Также представитель Генпрокуратуры отметил, что число преступлений, связанных с дачей взятки, увеличилось на 11% и составило 2408 с начала текущего года. Количество деяний, связанных с получением взятки возросло почти на 7% и составило 3315.
Летом прошлого года Александр Куренной заявлял, что количество преступлений коррупционного характера снижается, однако сумма ущерба от коррупции растет. В 2012 году было зафиксировано 50 тысяч коррупционных деяний, а к 2016 году это число снизилось до 33 тысяч, ущерб при этом составил 78 млрд рублей. На сентябрь текущего года сумма ущерба от коррупционных деяний составила 46 млрд рублей.
24 декабря на телеканале «Эфир» Куренной заявил об увеличении количества преступлений коррупционного характера относительно прошлого года на 2,3%. С начала текущего года таких преступлений зарегистрировано около 29 тысяч.
Также представитель Генпрокуратуры отметил, что число преступлений, связанных с дачей взятки, увеличилось на 11% и составило 2408 с начала текущего года. Количество деяний, связанных с получением взятки возросло почти на 7% и составило 3315.
Летом прошлого года Александр Куренной заявлял, что количество преступлений коррупционного характера снижается, однако сумма ущерба от коррупции растет. В 2012 году было зафиксировано 50 тысяч коррупционных деяний, а к 2016 году это число снизилось до 33 тысяч, ущерб при этом составил 78 млрд рублей. На сентябрь текущего года сумма ущерба от коррупционных деяний составила 46 млрд рублей.
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- udm-info.ru
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