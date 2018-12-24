Космонавт Прокопьев рассказал, что отверстие было просверлено изнутри "Союза"

Хочу всех уверить, всё, что пишут в социальных сетях, практически всё неправда, и не надо так плохо думать об экипаже. Всё у нас прекрасно.

Да, было какое-то отверстие, просверленное изнутри корабля, но, когда оно появилось, ответят уже следственные органы.

Российский космонавт Сергей Прокопьев, на днях возвратившийся с борта МКС в составе миссии, прокомментировал ситуацию с обнаруженным на борту космического корабля «Союз-МС09» отверстием. Напомним, что отверстие было обнаружено космонавтами несколько месяцев назад.Космонавты Роскосмоса в течение нескольких часов проводили работы в открытом космосе, чтобы впоследствии возвращавшийся на Землю экипаж доставил фрагменты микрометеоритной защиты и образцы герметика, которым заделывалось отверстие.Сергей Прокопьев, комментируя сообщения о ситуации с обнаруженным отверстием в обшивке «Союза», отметил, что практически всё, что ему пришлось за последнее время прочитать в соцсетях по поводу причин появления этого отверстия, «являлось неправдой».Сергей Прокопьев:Так космонавт прокомментировал заявления о том, что сверлить обшивку корабля якобы мог кто-либо из членов экипажа МКС.При этом Сергей Прокопьев фактически опроверг ранее появившиеся сообщения о том, что отверстие якобы сверлили снаружи.Космонавт:По словам Сергея Прокопьева, весь экипаж, столкнувшись с разгерметизацией станции, действовал чётко и слажено.Космонавт отметил, что все члены экипажа показали себя профессионалами.Другими словами, всё сводится к тому, что кто-то сверлил отверстие, находясь внутри космического корабля. Остаётся ответить на вопросы о том, когда это было (на сборочной площадке) или же после отправки на космодром. Ну и, конечно же, остаётся выяснить непосредственно личность "сверловщика".