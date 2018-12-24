Эхо несостоявшейся дуэли - о подготовке иска Росгвардии к РБК

Росгвардия решила обратиться в судебные органы. Поводом для такого решения стали «недостоверные» данные о поставках в ведомство, которые опубликовало информационное издание РБК.Речь идёт в том числе и о скандале, который разразился после публикации ролика оппозиционера Навального.В частности, яблоком раздора стали две публикации от 10 и 13 декабря под названиями «Контракт по «Дружбе» и «Росгвардия начала внутреннее расследование из-за поставок продуктов». Обе статьи были посвящены незаконному завышению цен на поставки мясной продукции для Росгвардии.По мнению пресс-службы, в названных статьях есть грубые неточности, из-за которых ситуация вокруг государственных закупок в Росгвардии была преподнесена общественности в искажённом виде. Кроме того, представители ведомства отметили, что публикации с непроверенными данными появились в преддверии резонансного судебного процесса, что можно считать оказанием давления на суд.После того, как Росгвардия направила в день публикации изданию официальное письмо о реальной ситуации с государственными закупками и обратилась с просьбой его полностью опубликовать, на страницах РБК появился только частично текст письма с неточностями и замалчиванием важных деталей.Всё это привело к распространению этой информации по десяткам изданий, что не могло не привести к созданию информационного фона, искажающего реальность, - подчеркнули в ведомстве.Наибольший общественный резонанс вызвала не столько сама публикация, сколько заявления вокруг неё. Например, это вызов на дуэль главкомом Росгвардии Виктором Золотовым Алексея Навального - с громкими заявлениями о готовности превратить того в котлету. В соцсетях уже назвали подготовку иска со стороны Росгвардии к РБК "эхом несостоявшейся дуэли".