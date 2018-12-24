В США проанализировали потенциал Т-72
Россия продолжает модернизировать свой танк Т-72, можно с уверенностью сказать, что обновленные машины найдут своего покупатели и за рубежом, пишет американский политолог, обозреватель журнала в National Interest Чарли Гао.
Гао назвал Т-72Б3 одной из самых смертоносных версий семейства Т-72. При этом отметил относительно невысокую стоимость танка, который обходится дешевле, чем Т-90 или модернизированный Т-80.
По его мнению, спрос на усовершенствованную машину будет высоким во всем мире, особенно в тех станах, где используются классические Т-72. Но пока T-72Б3 используется только в российской и белорусской армиях. Между тем экспортная версия Т-72Б1МС «Белый Орел», в которой использованы некоторые технологии Т-72Б3, могла бы изменить ситуацию.
Обе модернизированные машины оснащены прицелами «Сосна-У» с тепловизором и усовершенствованной системой управления огнем. Кроме того, на Т-72Б1МС установлен панорамный командирский прицел ПК ПАН «Соколиный глаз», дающий «прекрасную осведомленность о происходящем на поле боя». Аналогичные прицелы были установлены и на российских танках Т-90М, пишет автор.
Однако Т-72Б1МС проигрывает танку T-72Б3 по защищенности – его динамическая защита уступает комплексам «Контак-5» и «Реликт», которые сегодня устанавливаются на современные российские танки, говорится в материале.
Эту особенность автор объясняет тем, что в настоящее время потенциальными покупателями Т-72Б1МС являются страны Южной и Центральной Америки. В местных джунглях и горных районах качественный прицел имеет большое значение. В то же время у армий других стран региона пока нет продвинутых танков или мощных противотанковых снарядов. Видимо, поэтому был выбран облегченный вариант защиты, который к тому же увеличивает маневренность машины и, что немаловажно, снижает ее стоимость.
Гао назвал Т-72Б3 одной из самых смертоносных версий семейства Т-72. При этом отметил относительно невысокую стоимость танка, который обходится дешевле, чем Т-90 или модернизированный Т-80.
По его мнению, спрос на усовершенствованную машину будет высоким во всем мире, особенно в тех станах, где используются классические Т-72. Но пока T-72Б3 используется только в российской и белорусской армиях. Между тем экспортная версия Т-72Б1МС «Белый Орел», в которой использованы некоторые технологии Т-72Б3, могла бы изменить ситуацию.
Обе модернизированные машины оснащены прицелами «Сосна-У» с тепловизором и усовершенствованной системой управления огнем. Кроме того, на Т-72Б1МС установлен панорамный командирский прицел ПК ПАН «Соколиный глаз», дающий «прекрасную осведомленность о происходящем на поле боя». Аналогичные прицелы были установлены и на российских танках Т-90М, пишет автор.
Однако Т-72Б1МС проигрывает танку T-72Б3 по защищенности – его динамическая защита уступает комплексам «Контак-5» и «Реликт», которые сегодня устанавливаются на современные российские танки, говорится в материале.
Эту особенность автор объясняет тем, что в настоящее время потенциальными покупателями Т-72Б1МС являются страны Южной и Центральной Америки. В местных джунглях и горных районах качественный прицел имеет большое значение. В то же время у армий других стран региона пока нет продвинутых танков или мощных противотанковых снарядов. Видимо, поэтому был выбран облегченный вариант защиты, который к тому же увеличивает маневренность машины и, что немаловажно, снижает ее стоимость.
- Использованы фотографии:
- https://www.vitalykuzmin.net, https://kienthuc.net.vn
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter