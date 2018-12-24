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Почему в Армении обеспокоены выводом войск США из Сирии?

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Глава ереванского офиса «Ай Дата» и ответственный по политическим вопросам АРФ Дашнакцутюн Киро Маноян во время беседы с журналистами 24 декабря заявил, что решение США о выводе войск из Сирии вызывает причины для беспокойства, сообщает news.am.

Почему в Армении обеспокоены выводом войск США из Сирии?



По его мнению, решение Вашингтона даст Турции новые возможности для ввода войск на территорию Сирии.

Маноян пояснил, что ввод турецких войск будет происходить с северной и восточной частей страны, подконтрольных курдам. На этих территориях сконцентрировано армянское население.

Также Маноян отметил важность того факта, что решение о выводе войск было принято во время телефонного разговора между Трампом и Эрдоганом, при этом оно не было принято единогласно со стороны властей Вашингтона.

В этой связи мы имеем несколько причин для беспокойства. Во-первых, наличие на территории Сирии, куда вероятно могут прорваться турецкие военные, армянского населения. Во-вторых, сам факт того, что все это будет происходить относительно недалеко от наших границ
- заявил Маноян.

Напомним, что американские войска уже начали покидать Сирию - после соответствующего приказа Джеймса Мэттиса с подачи Дональда Трампа. Это был последний подписанный Мэттисом приказ в должности главы Пентагона.
Использованы фотографии:
alikonline.ir
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