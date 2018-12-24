Почему в Армении обеспокоены выводом войск США из Сирии?

В этой связи мы имеем несколько причин для беспокойства. Во-первых, наличие на территории Сирии, куда вероятно могут прорваться турецкие военные, армянского населения. Во-вторых, сам факт того, что все это будет происходить относительно недалеко от наших границ

Глава ереванского офиса «Ай Дата» и ответственный по политическим вопросам АРФ Дашнакцутюн Киро Маноян во время беседы с журналистами 24 декабря заявил, что решение США о выводе войск из Сирии вызывает причины для беспокойства, сообщает news.am По его мнению, решение Вашингтона даст Турции новые возможности для ввода войск на территорию Сирии.Маноян пояснил, что ввод турецких войск будет происходить с северной и восточной частей страны, подконтрольных курдам. На этих территориях сконцентрировано армянское население.Также Маноян отметил важность того факта, что решение о выводе войск было принято во время телефонного разговора между Трампом и Эрдоганом, при этом оно не было принято единогласно со стороны властей Вашингтона.- заявил Маноян.Напомним, что американские войска уже начали покидать Сирию - после соответствующего приказа Джеймса Мэттиса с подачи Дональда Трампа. Это был последний подписанный Мэттисом приказ в должности главы Пентагона.