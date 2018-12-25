Вызовет ли backstop-режим новую волну протестов среди ирландцев?

Одной из основных проблем брексита является юридический статус границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. На протяжении последних двух лет основные усилия Евросоюза и Великобритании были направлены на то, чтобы избежать установления между этими странами «жесткой границы» — введения визовых ограничений и таможенных проверок. Политическая недальновидность Лондона завела эту проблему в тупик.За три месяца до начала выхода Лондона из ЕС единственное, чего смогла добиться британская дипломатия, – это возможного введения на ирландской границе режима backstop. Он означает, что на время переходного периода, связанного с брекситом, граница на острове Ирландия продолжит регулироваться правилами ЕС. Другими словами, стороны согласились до конца 2020-го года продолжать сотрудничество, как если бы Северная Ирландия осталась в составе Евросоюза.Сегодня, пока Великобритания еще является частью Европы, ее торговый оборот с Ирландией не подлежит таможенному инспектированию. Однако после брексита все может измениться: экономика двух частей острова Ирландия будет регулироваться разными правовыми нормами, и любое перемещение людей или товаров через границу будет особым образом контролироваться. Великобритания еще в 2016-м году озвучила свое нежелание устанавливать «жесткую границу» между Ирландиями, и руководство Евросоюза ее в этом поддержало. Теперь же, то ли из-за лени британских консерваторов, то ли из-за их политической некомпетентности режим backstop — всё, что смог предложить Лондон. В чем его недостатки?Во-первых, он невыгоден самой Великобритании. Если backstop будет применяться только к территории Северной Ирландии, возникнет необходимость установить таможенную границу посреди Ирландского моря, разделяющего остров Ирландия и другие острова, на которых расположено королевство. Следовательно, все товары, поступающие в Северную Ирландию из любых других частей Британии, будут подлежать таможенным проверкам на предмет соответствия стандартам ЕС.Во-вторых, особый статус Северной Ирландии вызывает недовольство тех граждан, которые изначально выступали против выхода из Евросоюза. Особенно ярко это проявляется в Шотландии: только 38% населения этого региона поддержали идею брексита в июне 2016-го года. Теперь у Шотландской национальной партии возникает закономерное желание добиваться, чтобы Шотландия оставалась частью ЕС хотя бы де-факто, как Северная Ирландия, до декабря 2020-го года.В-третьих, некоторые представители администрации Евросоюза уверены, что, соглашаясь на backstop-режим в Ирландии, ЕС беспрецедентно «прогибается» под желания государства, не являющегося его членом. В качестве аргумента против backstop приводится тот факт, что Великобритания не согласилась на норвежский сценарий (Норвегия не входит в состав Евросоюза, однако участвует в таможенном союзе и едином рынке). Выглядит это так, что правительство Британии хочет выторговать особые привилегии, не соглашаясь брать на себя никаких обязательств.В-четвертых, сторонники «жесткого брексита», в том числе экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, считают, что сама идея backstop-режима противоречит лозунгам, которые озвучивало консервативное правительство перед референдумом. Фактически backstop дает консерваторам право не выполнять обещания о полном и «жестком» выходе из Евросоюза, продлевая особый режим для Северной Ирландии на неопределенное время (соглашение по брекситу допускает увеличение срока переходного периода, а значит, и режима backstop).Самая же большая проблема backstop-режима в том, что он не решает существующую проблему, а только откладывает ее решение. Когда закончится переходный период, Вестминстерскому дворцу придется снова искать способ либо сохранить «мягкую», либо установить «жесткую» границу.Первый вариант изначально был маловероятен, так как «мягкая граница» подразумевает выход Британии из ЕС без каких-либо таможенных изменений, что само по себе невозможно.«Жесткая» граница вызовет протесты среди ирландцев по обе ее стороны, поскольку ее установление будет актом насилия со стороны Лондона. В 1998-м году Лондон и Белфаст заключили Соглашение Доброй пятницы, которое положило конец ирландскому конфликту. Благодаря ему Северная Ирландия получила право на учреждение собственного законодательного органа (Ассамблеи) и ряд других преимуществ, среди которых обещание центрального правительства Великобритании не принимать решений, противоречащих интересам жителей Северной Ирландии.Приблизительные очертания будущего брексита станут понятны в январе, когда парламент проголосует по предложениям правительства. Если они будут приняты, то 29 марта Великобритания официально покидает Евросоюз, активируются переходный период и backstop-режим. Если голосование в парламенте провалится, королевство ожидает «брексит без соглашения» и без переходного периода. Такой брексит будет максимально жестким и хаотичным – просто потому, что к такому исходу никто не готовился.Если это случится, переговоры о границе будут вестись уже между правительствами Британии и Ирландии. В этом контексте нельзя забывать, что ирландский конфликт начался из-за желания Северной Ирландии добиться выхода из состава королевства и присоединиться к Ирландской Республике. Важнейшим достижением ирландцев в их борьбе за независимость как раз и является наличие мягкой границы на острове. Поэтому правительство Ирландии не намерено даже обсуждать возможность ее отмены.«Мы не рассматривали порядок действий на случай брексита без соглашения, потому что backstop-режим – это единственный разумный выход на данный момент», — заявил министр иностранных дел Ирландии Симон Ковни.Единственный разумный, но, к сожалению, временный. Самой большой ошибкой правительства Терезы Мэй будет полагать, что после того, как парламент примет (и если примет) проект соглашения по брекситу, все самые большие сложности останутся позади. Все самое интересное только начинается.