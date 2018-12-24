Президент Белоруссии отказался называть Россию братским государством

Я уже не говорю «братским государством», потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнёрами.

Что касается цен на нефть, ситуация изменилась три года назад. В течение этих трех лет из-за налогового маневра (в нефтяной сфере России) мы потеряли почти $4,5 млрд. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, понесем потерь еще на $10,5 млрд