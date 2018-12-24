Президент Белоруссии отказался называть Россию братским государством
За сутки до встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что не будет называть Россию братским государством. По словам Лукашенко, такими не воспринимаются отношения между двумя странами не в Минске, а в Москве.
Из заявления Лукашенко, которое сегодня опубликовано на сайте белорусского президента:
По словам белорусского лидера, накопилось достаточное число подписанных документов и соглашений, которые не выполняются. Речь зашла о соглашениях, которые подписывались представителями Совета министров Союзного государства и на Высшем госсовете.
Лукашенко:
Лукашенко напомнил, что власти РФ обещали компенсировать Минску потери, но обещаний, как утверждает белорусский лидер, не выполнили.
Напомним, что несколько дней назад в белорусских СМИ ("Наша Нива") со ссылкой на неназванные источники было заявлено о якобы проведённом при президенте РБ совещании, где Лукашенко призвал отстаивать суверенитет. Через некоторое время официальный Минск опроверг информацию о проведении такого совещания.
Предыдущие переговоры с российским президентом со стороны его белорусского коллеги имели достаточно жёсткий тон. Лукашенко посетовал на то, что цены на российский газ в Беларуси существенно выше, чем, например, в соседней Смоленской области. На это замечание Владимир Путин ответил призывом к большей интеграции между нашими странами.
Из заявления Лукашенко, которое сегодня опубликовано на сайте белорусского президента:
Я уже не говорю «братским государством», потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнёрами.
По словам белорусского лидера, накопилось достаточное число подписанных документов и соглашений, которые не выполняются. Речь зашла о соглашениях, которые подписывались представителями Совета министров Союзного государства и на Высшем госсовете.
Лукашенко:
Что касается цен на нефть, ситуация изменилась три года назад. В течение этих трех лет из-за налогового маневра (в нефтяной сфере России) мы потеряли почти $4,5 млрд. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, понесем потерь еще на $10,5 млрд
Лукашенко напомнил, что власти РФ обещали компенсировать Минску потери, но обещаний, как утверждает белорусский лидер, не выполнили.
Напомним, что несколько дней назад в белорусских СМИ ("Наша Нива") со ссылкой на неназванные источники было заявлено о якобы проведённом при президенте РБ совещании, где Лукашенко призвал отстаивать суверенитет. Через некоторое время официальный Минск опроверг информацию о проведении такого совещания.
Предыдущие переговоры с российским президентом со стороны его белорусского коллеги имели достаточно жёсткий тон. Лукашенко посетовал на то, что цены на российский газ в Беларуси существенно выше, чем, например, в соседней Смоленской области. На это замечание Владимир Путин ответил призывом к большей интеграции между нашими странами.
- Использованы фотографии:
- сайт президента Белоруссии
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