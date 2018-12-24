МИД РФ не исключает начала войны на Донбассе в ближайшие дни
Российский МИД не исключает провокации с применением химического оружия со стороны вооруженных сил Украины на территории Донбасса с последующим переходом к полномасштабным военным действиям, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Согласно заявлению МИД России, на Украине уже почти в открытую говорят о переброске дополнительных сил к линии разграничения для нанесения удара по территориям народных республик. Отмечается усиление активности ВСУ вдоль всей линии соприкосновения, особенно на Горловском и Мариупольском направлении. Не исключено начало полномасштабных боевых действий, спровоцированных украинской стороной.
В последнее время украинские СМИ усиленно подготавливают общество к мысли, что народные республики готовят применение отравляющих веществ против вооруженных сил Украины. В изданиях выступают различные "эксперты", которые в один голос заявляют о якобы подготовке ополчения к применению химического оружия. Выступавшая в Парламентской ассамблее НАТО глава делегации Украины Ирина Фриз напрямую заявила, что Россия "разрабатывает биологическое и химическое оружие, чтобы применить его против Украины".
По словам Захаровой, все выше перечисленное дает основание предположить, что в Киеве уже разработали планы по организации провокации с применением химическое оружия, благо у кураторов киевской власти богатый опыт его применения.
Напомним, что срок введенного Порошенко военного положения истекает 26 декабря.
Согласно заявлению МИД России, на Украине уже почти в открытую говорят о переброске дополнительных сил к линии разграничения для нанесения удара по территориям народных республик. Отмечается усиление активности ВСУ вдоль всей линии соприкосновения, особенно на Горловском и Мариупольском направлении. Не исключено начало полномасштабных боевых действий, спровоцированных украинской стороной.
В последнее время украинские СМИ усиленно подготавливают общество к мысли, что народные республики готовят применение отравляющих веществ против вооруженных сил Украины. В изданиях выступают различные "эксперты", которые в один голос заявляют о якобы подготовке ополчения к применению химического оружия. Выступавшая в Парламентской ассамблее НАТО глава делегации Украины Ирина Фриз напрямую заявила, что Россия "разрабатывает биологическое и химическое оружие, чтобы применить его против Украины".
По словам Захаровой, все выше перечисленное дает основание предположить, что в Киеве уже разработали планы по организации провокации с применением химическое оружия, благо у кураторов киевской власти богатый опыт его применения.
Напомним, что срок введенного Порошенко военного положения истекает 26 декабря.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины
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