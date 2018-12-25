Концепт 155-мм активно-реактивного снаряда от Nammo
Результаты боевого применения ствольной артиллерии прямо зависят от дальности и точности огня. Для повышения этих характеристик принимаются различные меры, затрагивающие как орудие, так и его боеприпасы. В частности, находят применение управляемые и активно-реактивные снаряды. В этом году норвежская компания Nammo впервые представила оригинальный концепт перспективного боеприпаса, способного показывать выдающиеся характеристики дальности и точности. Такие результаты предлагается получать за счет использования необычных компонентов.
Новый концепт-проект управляемого активно-реактивного артиллерийского снаряда был разработан недавно, и впервые представлен в июне этого года. Площадкой для первого публичного показа стала французская военно-техническая выставка Eurosatory-2018. В рамках этого мероприятия фирма Nordic Ammunition Company / Nammo продемонстрировала специалистам и общественности макет перспективного снаряда, а также рассказала об основных его особенностях и расчетных характеристиках.
В ходе первой демонстрации отмечалось, что пока речь идет не о готовом образце артиллерийского выстрела, а всего лишь о концепте, способном получить дальнейшее развитие. В частности, по этой причине показанный образец пока имеет специфическое рабочее название. На макете присутствовала надпись «155mm Solid Fuel RamJet», указывавшая на калибр и специфическое оснащение изделия. Возможно, в дальнейшем снаряд получит более удобное название.
Главной целью пока безымянного проекта является увеличение дальности стрельбы существующих артиллерийских систем – причем в разы. Также конструкторы Nammo планируют обеспечить высокую точность попадания в намеченную цель. Для решения таких задач они предлагают использовать несколько хорошо известных принципов, однако один из них выглядит крайне необычно и может привлекать особое внимание к проекту. Дело в том, что норвежцы предлагают строить управляемый активно-реактивный снаряд с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.
На выставке в Париже компания-разработчик показала макет, а также рассказала об устройстве перспективного боеприпаса. Также были оглашены ожидаемые характеристики – и эта информация представляет особый интерес. По расчетам авторов концепта, новый снаряд по дальности полета может превзойти не только другие артиллерийские вооружения, но и некоторые ракетные комплексы.
***
Продемонстрированный макет, а также прочая информация от производителя позволяют составить достаточно подробную картину. Представленное на выставке изделие было одновременно похоже на артиллерийский снаряд и ракету. Оно получило корпус большого удлинения диаметром 155 мм. Вместо головного обтекателя снаряд имеет лобовой воздухозаборник с выступающим коническим центральным телом. Вблизи переднего среза, на сужающейся части корпуса, предусмотрены раскладываемые в полете рули. В хвостовой части имеется ведущий поясок, за которым находится второй набор плоскостей. С точки зрения аэродинамики снаряд строится по схеме «утка». Донце снаряда фактически отсутствует – задний срез корпуса оформлен в виде сопла.
Новый снаряд имеет калибр 155 мм. Общая длина, по-видимому, незначительно превышает 1 м. Масса изделия и вес полезной нагрузки пока остаются неизвестными. Возможно, готовый снаряд будет немного легче существующих 155-мм боеприпасов. Параметры всего выстрела так же неясны. Впрочем, учитывая текущую стадию проекта, не следует требовать от компании Nammo подобные сведения.
Из-за применения необычной двигательной установки снаряд имеет специфическую компоновку. Его внешний корпус представляет собой металлическую оболочку, способную принимать на себя имеющиеся нагрузки и вмещающую прочие компоненты. Переднюю половину корпуса занимает цилиндрический внутренний корпус, головная часть которого оформлена в виде центрального тела воздухозаборника и выступает из снаряда. Между стенками двух корпусов инженеры оставили промежуток, достаточный для прохождения воздуха, а также для его сжатия перед поступлением в двигатель. Двигатель располагается в хвостовой части снаряда и занимает чуть менее половины его длины.
Норвежские оружейники предложили сделать снаряд активно-реактивным, причем оснастив его необычной для такого изделия двигательной установкой. Для дополнительного разгона после выхода из ствола снаряд должен использовать твердотопливный прямоточный воздушно-реактивный двигатель с достаточными параметрами тяги. Фактически единственным элементом такой двигательной установки является заряд твердого топлива, выполненный в виде цилиндрической шашки с продольным каналом. Она помещается в хвостовой части корпуса, непосредственно у среза-сопла. Подвод атмосферного воздуха к твердому топливу обеспечивается кольцевым каналом между двумя корпусами.
Согласно информации от разработчиков, двигатель нуждается в особом твердом топливе. Оно должно самовозгораться при высокой температуре набегающего воздуха из воздухозаборника и использовать в качестве окислителя атмосферный кислород. В хвосте корпуса 155-мм снаряда можно разместить заряд твердого топлива, достаточный для работы двигателя в течение 50 сек. За это время боеприпас может получить большой импульс, достаточный для значительного изменения траектории и увеличения дальности стрельбы.
Очевидно, что артиллерийские снаряды увеличенной дальности сами по себе не могут показывать высокую точность. Вследствие этого в проекте от Nammo предлагается использование систем управления. Во внутреннем корпусе конструкторы предусматривают установку головки самонаведения, использующей инерциальную и спутниковую навигацию. Эта аппаратура должна рассчитывать взаимное положение снаряда и цели, после чего на основе этих данных вырабатывать команды для рулевых машинок. Управление в полете возлагается на набор из четырех аэродинамических рулей, установленных снаружи на головной части корпуса. Хвостовой стабилизатор, в свою очередь, должен отвечать только за сохранение требуемой траектории.
Вместе с системами управления во внутреннем корпусе предлагается размещать боевую часть. Какой заряд сможет нести снаряд, не уточнялось. При этом есть основания полагать, что концепт подразумевает создание осколочно-фугасного боеприпаса. Учитывая пропорции изделия и его компоновку, можно предположить, что во внутреннем корпусе уместится не более 8-10 кг взрывчатого вещества – примерно на уровне других современных боеприпасов.
Активно-реактивный управляемый снаряд должен комплектоваться метательным зарядом, соответствующим требованиям того или иного оружия. Возможно, в будущем для него создадут заряды в гильзе или картузе. Однако точные данные об этой части артиллерийского выстрела пока отсутствуют.
Еще один вопрос, пока остающийся без официальных комментариев, затрагивает средства управления стрельбой. Очевидно, что орудие или самоходка, использующие управляемый боеприпас, должны оснащаться приборами для ввода данных в его систему наведения. Однако наличие принципиально новых возможностей и функций предъявляет особые требования к оснащению орудия. В частности, необходимы новые алгоритмы расчета для прицеливания при стрельбе на новых режимах.
***
В соответствии с задумкой конструкторов Nammo, перспективный снаряд должен быть совместим со всеми существующими артиллерийскими системами калибра 155 мм. Принципы его работы тоже не должны зависеть от применяемого орудия. В то же время предлагаются два режима работы бортовой аппаратуры, обеспечивающие изменение характеристик в достаточно широком диапазоне. Один из этих режимов фактически превращает артиллерийский снаряд в некое подобие управляемой ракеты или корректируемой бомбы.
Снаряд и гильза / картуз должны помещаться в камору орудия подобно другим боеприпасам, после чего артиллеристы могут осуществлять выстрел. В стволе снаряд 155mm Solid Fuel RamJet должен набирать скорость и начинать вращение. Дульная скорость изделия, по расчетам, должна достигать М=2,5. При этом атмосферный воздух, попадающий в лобовой воздухозаборник, должен проходить по продольным каналам корпуса, сжиматься и нагреваться до расчетной температуры. Последняя необходима для воспламенения твердого топлива.
Задачей прямоточного двигателя является поддержание скорости на уровне дульной в течение всего времени его работы. Таким образом, в течение 50 сек снаряд находится на «активном участке траектории» и может двигаться почти прямолинейно. После выработки топлива боеприпас продолжает полет по инерции. Бортовая электроника, в свою очередь, переходит к выполнению своих задач в одном из двух предлагаемых режимов.
Первый режим предусматривает простой полет по баллистической траектории с коррекцией по необходимости. Используя сигналы навигационных спутников, снаряд должен корректировать свою траекторию вплоть до падения на цель. В таком режиме по своему принципу действия он похож на существующие управляемые снаряды. В то же время, разработка Nammo отличается повышенными характеристиками. По расчетам, снаряд в баллистическом режиме сможет поразить цель на дистанции до 100 км.
Второй режим предусматривает отказ от баллистической траектории в пользу планирующего полета. При помощи импульса от метательного заряда и собственного двигателя изделие 155mm Solid Fuel RamJet должно подниматься на высоту в несколько десятков километров, и там переходить в планирование. За счет этого, как утверждается, дальность стрельбы по наземной цели может быть увеличена до 150 км. Таким образом, артиллерийский снаряд по своим летным характеристикам сравняется с ракетным вооружением.
***
Норвежские оружейники из Nordic Ammunition Company предложили крайне интересный вариант артиллерийского снаряда, способного показывать выдающиеся боевые характеристики и решать особые задачи. Эта разработка ожидаемо привлекла внимание специалистов и общественности, и стала одной из самых интересных «премьер» выставки Eurosatory-2018. Однако не стоит чрезмерно восхищаться предложенным снарядом и переоценивать это предложение. Дело в том, что управляемый активно-реактивный снаряд с прямоточным воздушно-реактивным двигателем пока является лишь концептом.
На момент первого показа изделие с надписью 155mm Solid Fuel RamJet существовало лишь в виде макета, примерно демонстрирующего общие положения оригинальной концепции. О полноценном артиллерийском выстреле, готовом хотя бы к испытаниям, речи пока не идет. По сути, инженеры из Nammo всего лишь взяли оригинальную идею и проработали ее с применением современных технологий и решений. Результат такого предварительного «проектирования» представили на военно-технической выставке, где с ним смогли ознакомиться все желающие.
Среди прочего, в ходе выставки Eurosatory-2018 компания Nammo могла ознакомиться с реакцией потенциальных заказчиков и на ее основе определить, следует ли создавать полноценный проект, способный заинтересовать покупателей и найти место в арсеналах. Если та или иная страна проявит реальный интерес к перспективному управляемому снаряду – концепт получит развитие. В противном случае на выставках перестанут показывать даже макет.
Пока военные разных стран пытаются определить, нужны ли им новые снаряды, а компания-разработчик ждет будущие заказы, можно проанализировать представленный концепт-проект и сделать некоторые выводы. Прежде всего, необходимо отметить, что представленный вариант артиллерийского боеприпаса выглядит весьма интересно. Однако при его внимательном изучении возникают различные вопросы и сомнения.
Концепт привлек внимание посетителей
Преимущества предлагаемого снаряда очевидны – это уникально высокая дальность, точность и совместимость с серийными артиллерийскими системами. Кроме того, большой интерес представляют два режима полета, один из которых предусматривает планирование на большей части траектории. Все эти функции серьезно повышают боевые качества такого снаряда в сравнении с другими боеприпасами. Можно считать, что своевременное обнаружение орудий, использующих снаряды от Nammo, и ответный удар по их позиции оказываются крайне сложной задачей. В частности, контрбатарейная артиллерийская стрельба будет возможна только при наличии боеприпасов со схожими характеристиками.
Недостатки предложенного концепта тоже можно заметить без особого труда. Прежде всего, это высокая стоимость реального боеприпаса. По-видимому, он будет гораздо дороже любых существующих управляемых снарядов, что должно быть связано с наличием новых устройств и иными принципами работы. Кроме того, для отработки всех новых технических решений – от компактного прямоточного двигателя до новых режимов полета – необходим длительный процесс проектирования и доводки, тоже способный сказаться на стоимости программы.
Также не вполне понятна сфера применения предлагаемых снарядов. Боеприпас с дальностью более 30 км действительно способен положительным образом повлиять на боевой потенциал артиллерийских орудий, увеличив их зону ответственности. Однако увеличение дальности имеет смысл только в определенном диапазоне. Дело в том, что снаряд, способный лететь на 100-150 км, «вторгается» в диапазон дальностей оперативно-тактических ракетных комплексов. Очевидно, что 155-мм изделие по своим боевым качествам не может быть полноценным конкурентом более крупной и тяжелой ракеты. Есть ли смысл одновременного существования ракет и снарядов со схожей дальностью – большой вопрос.
Таким образом, предлагаемый активно-реактивный снаряд с выдающейся дальностью может стать лишь дополнением к существующим артиллерийским и ракетным системам. Однако ввиду особых характеристик он оказывается узкоспециализированной разработкой, на практике пригодной лишь для решения отдельных задач. В сочетании с высокой стоимостью это делает разработку компании Nammo малоценной и не слишком привлекательной для потенциальных эксплуатантов.
Новый норвежский концепт-проект имеет две основные особенности. Он более чем интересен с точки зрения техники, но при этом, похоже, бесперспективен в практическом отношении. Все это не позволяет оценивать будущее концепта в оптимистичном ключе и дает основания сомневаться в дальнейшем развитии предложенных идей. По всей видимости, изделие с маркировкой 155mm Solid Fuel RamJet так и останется сугубо выставочным образцом для демонстрации оригинальных решений. Впрочем, пока не следует исключать и иное развитие событий, при котором концепция все же дойдет, как минимум, до стадии технического проектирования.
По материалам сайтов:
http://nammo.com/
http://janes.com/
https://armyrecognition.com/
https://defensenews.com/
http://thedrive.com/
https://shephardmedia.com/
https://armytimes.com/
Новый концепт-проект управляемого активно-реактивного артиллерийского снаряда был разработан недавно, и впервые представлен в июне этого года. Площадкой для первого публичного показа стала французская военно-техническая выставка Eurosatory-2018. В рамках этого мероприятия фирма Nordic Ammunition Company / Nammo продемонстрировала специалистам и общественности макет перспективного снаряда, а также рассказала об основных его особенностях и расчетных характеристиках.
В ходе первой демонстрации отмечалось, что пока речь идет не о готовом образце артиллерийского выстрела, а всего лишь о концепте, способном получить дальнейшее развитие. В частности, по этой причине показанный образец пока имеет специфическое рабочее название. На макете присутствовала надпись «155mm Solid Fuel RamJet», указывавшая на калибр и специфическое оснащение изделия. Возможно, в дальнейшем снаряд получит более удобное название.
Главной целью пока безымянного проекта является увеличение дальности стрельбы существующих артиллерийских систем – причем в разы. Также конструкторы Nammo планируют обеспечить высокую точность попадания в намеченную цель. Для решения таких задач они предлагают использовать несколько хорошо известных принципов, однако один из них выглядит крайне необычно и может привлекать особое внимание к проекту. Дело в том, что норвежцы предлагают строить управляемый активно-реактивный снаряд с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.
На выставке в Париже компания-разработчик показала макет, а также рассказала об устройстве перспективного боеприпаса. Также были оглашены ожидаемые характеристики – и эта информация представляет особый интерес. По расчетам авторов концепта, новый снаряд по дальности полета может превзойти не только другие артиллерийские вооружения, но и некоторые ракетные комплексы.
***
Продемонстрированный макет, а также прочая информация от производителя позволяют составить достаточно подробную картину. Представленное на выставке изделие было одновременно похоже на артиллерийский снаряд и ракету. Оно получило корпус большого удлинения диаметром 155 мм. Вместо головного обтекателя снаряд имеет лобовой воздухозаборник с выступающим коническим центральным телом. Вблизи переднего среза, на сужающейся части корпуса, предусмотрены раскладываемые в полете рули. В хвостовой части имеется ведущий поясок, за которым находится второй набор плоскостей. С точки зрения аэродинамики снаряд строится по схеме «утка». Донце снаряда фактически отсутствует – задний срез корпуса оформлен в виде сопла.
Новый снаряд имеет калибр 155 мм. Общая длина, по-видимому, незначительно превышает 1 м. Масса изделия и вес полезной нагрузки пока остаются неизвестными. Возможно, готовый снаряд будет немного легче существующих 155-мм боеприпасов. Параметры всего выстрела так же неясны. Впрочем, учитывая текущую стадию проекта, не следует требовать от компании Nammo подобные сведения.
Из-за применения необычной двигательной установки снаряд имеет специфическую компоновку. Его внешний корпус представляет собой металлическую оболочку, способную принимать на себя имеющиеся нагрузки и вмещающую прочие компоненты. Переднюю половину корпуса занимает цилиндрический внутренний корпус, головная часть которого оформлена в виде центрального тела воздухозаборника и выступает из снаряда. Между стенками двух корпусов инженеры оставили промежуток, достаточный для прохождения воздуха, а также для его сжатия перед поступлением в двигатель. Двигатель располагается в хвостовой части снаряда и занимает чуть менее половины его длины.
Норвежские оружейники предложили сделать снаряд активно-реактивным, причем оснастив его необычной для такого изделия двигательной установкой. Для дополнительного разгона после выхода из ствола снаряд должен использовать твердотопливный прямоточный воздушно-реактивный двигатель с достаточными параметрами тяги. Фактически единственным элементом такой двигательной установки является заряд твердого топлива, выполненный в виде цилиндрической шашки с продольным каналом. Она помещается в хвостовой части корпуса, непосредственно у среза-сопла. Подвод атмосферного воздуха к твердому топливу обеспечивается кольцевым каналом между двумя корпусами.
Согласно информации от разработчиков, двигатель нуждается в особом твердом топливе. Оно должно самовозгораться при высокой температуре набегающего воздуха из воздухозаборника и использовать в качестве окислителя атмосферный кислород. В хвосте корпуса 155-мм снаряда можно разместить заряд твердого топлива, достаточный для работы двигателя в течение 50 сек. За это время боеприпас может получить большой импульс, достаточный для значительного изменения траектории и увеличения дальности стрельбы.
Очевидно, что артиллерийские снаряды увеличенной дальности сами по себе не могут показывать высокую точность. Вследствие этого в проекте от Nammo предлагается использование систем управления. Во внутреннем корпусе конструкторы предусматривают установку головки самонаведения, использующей инерциальную и спутниковую навигацию. Эта аппаратура должна рассчитывать взаимное положение снаряда и цели, после чего на основе этих данных вырабатывать команды для рулевых машинок. Управление в полете возлагается на набор из четырех аэродинамических рулей, установленных снаружи на головной части корпуса. Хвостовой стабилизатор, в свою очередь, должен отвечать только за сохранение требуемой траектории.
Вместе с системами управления во внутреннем корпусе предлагается размещать боевую часть. Какой заряд сможет нести снаряд, не уточнялось. При этом есть основания полагать, что концепт подразумевает создание осколочно-фугасного боеприпаса. Учитывая пропорции изделия и его компоновку, можно предположить, что во внутреннем корпусе уместится не более 8-10 кг взрывчатого вещества – примерно на уровне других современных боеприпасов.
Активно-реактивный управляемый снаряд должен комплектоваться метательным зарядом, соответствующим требованиям того или иного оружия. Возможно, в будущем для него создадут заряды в гильзе или картузе. Однако точные данные об этой части артиллерийского выстрела пока отсутствуют.
Еще один вопрос, пока остающийся без официальных комментариев, затрагивает средства управления стрельбой. Очевидно, что орудие или самоходка, использующие управляемый боеприпас, должны оснащаться приборами для ввода данных в его систему наведения. Однако наличие принципиально новых возможностей и функций предъявляет особые требования к оснащению орудия. В частности, необходимы новые алгоритмы расчета для прицеливания при стрельбе на новых режимах.
***
В соответствии с задумкой конструкторов Nammo, перспективный снаряд должен быть совместим со всеми существующими артиллерийскими системами калибра 155 мм. Принципы его работы тоже не должны зависеть от применяемого орудия. В то же время предлагаются два режима работы бортовой аппаратуры, обеспечивающие изменение характеристик в достаточно широком диапазоне. Один из этих режимов фактически превращает артиллерийский снаряд в некое подобие управляемой ракеты или корректируемой бомбы.
Снаряд и гильза / картуз должны помещаться в камору орудия подобно другим боеприпасам, после чего артиллеристы могут осуществлять выстрел. В стволе снаряд 155mm Solid Fuel RamJet должен набирать скорость и начинать вращение. Дульная скорость изделия, по расчетам, должна достигать М=2,5. При этом атмосферный воздух, попадающий в лобовой воздухозаборник, должен проходить по продольным каналам корпуса, сжиматься и нагреваться до расчетной температуры. Последняя необходима для воспламенения твердого топлива.
Задачей прямоточного двигателя является поддержание скорости на уровне дульной в течение всего времени его работы. Таким образом, в течение 50 сек снаряд находится на «активном участке траектории» и может двигаться почти прямолинейно. После выработки топлива боеприпас продолжает полет по инерции. Бортовая электроника, в свою очередь, переходит к выполнению своих задач в одном из двух предлагаемых режимов.
Первый режим предусматривает простой полет по баллистической траектории с коррекцией по необходимости. Используя сигналы навигационных спутников, снаряд должен корректировать свою траекторию вплоть до падения на цель. В таком режиме по своему принципу действия он похож на существующие управляемые снаряды. В то же время, разработка Nammo отличается повышенными характеристиками. По расчетам, снаряд в баллистическом режиме сможет поразить цель на дистанции до 100 км.
Второй режим предусматривает отказ от баллистической траектории в пользу планирующего полета. При помощи импульса от метательного заряда и собственного двигателя изделие 155mm Solid Fuel RamJet должно подниматься на высоту в несколько десятков километров, и там переходить в планирование. За счет этого, как утверждается, дальность стрельбы по наземной цели может быть увеличена до 150 км. Таким образом, артиллерийский снаряд по своим летным характеристикам сравняется с ракетным вооружением.
***
Норвежские оружейники из Nordic Ammunition Company предложили крайне интересный вариант артиллерийского снаряда, способного показывать выдающиеся боевые характеристики и решать особые задачи. Эта разработка ожидаемо привлекла внимание специалистов и общественности, и стала одной из самых интересных «премьер» выставки Eurosatory-2018. Однако не стоит чрезмерно восхищаться предложенным снарядом и переоценивать это предложение. Дело в том, что управляемый активно-реактивный снаряд с прямоточным воздушно-реактивным двигателем пока является лишь концептом.
На момент первого показа изделие с надписью 155mm Solid Fuel RamJet существовало лишь в виде макета, примерно демонстрирующего общие положения оригинальной концепции. О полноценном артиллерийском выстреле, готовом хотя бы к испытаниям, речи пока не идет. По сути, инженеры из Nammo всего лишь взяли оригинальную идею и проработали ее с применением современных технологий и решений. Результат такого предварительного «проектирования» представили на военно-технической выставке, где с ним смогли ознакомиться все желающие.
Среди прочего, в ходе выставки Eurosatory-2018 компания Nammo могла ознакомиться с реакцией потенциальных заказчиков и на ее основе определить, следует ли создавать полноценный проект, способный заинтересовать покупателей и найти место в арсеналах. Если та или иная страна проявит реальный интерес к перспективному управляемому снаряду – концепт получит развитие. В противном случае на выставках перестанут показывать даже макет.
Пока военные разных стран пытаются определить, нужны ли им новые снаряды, а компания-разработчик ждет будущие заказы, можно проанализировать представленный концепт-проект и сделать некоторые выводы. Прежде всего, необходимо отметить, что представленный вариант артиллерийского боеприпаса выглядит весьма интересно. Однако при его внимательном изучении возникают различные вопросы и сомнения.
Концепт привлек внимание посетителей
Преимущества предлагаемого снаряда очевидны – это уникально высокая дальность, точность и совместимость с серийными артиллерийскими системами. Кроме того, большой интерес представляют два режима полета, один из которых предусматривает планирование на большей части траектории. Все эти функции серьезно повышают боевые качества такого снаряда в сравнении с другими боеприпасами. Можно считать, что своевременное обнаружение орудий, использующих снаряды от Nammo, и ответный удар по их позиции оказываются крайне сложной задачей. В частности, контрбатарейная артиллерийская стрельба будет возможна только при наличии боеприпасов со схожими характеристиками.
Недостатки предложенного концепта тоже можно заметить без особого труда. Прежде всего, это высокая стоимость реального боеприпаса. По-видимому, он будет гораздо дороже любых существующих управляемых снарядов, что должно быть связано с наличием новых устройств и иными принципами работы. Кроме того, для отработки всех новых технических решений – от компактного прямоточного двигателя до новых режимов полета – необходим длительный процесс проектирования и доводки, тоже способный сказаться на стоимости программы.
Также не вполне понятна сфера применения предлагаемых снарядов. Боеприпас с дальностью более 30 км действительно способен положительным образом повлиять на боевой потенциал артиллерийских орудий, увеличив их зону ответственности. Однако увеличение дальности имеет смысл только в определенном диапазоне. Дело в том, что снаряд, способный лететь на 100-150 км, «вторгается» в диапазон дальностей оперативно-тактических ракетных комплексов. Очевидно, что 155-мм изделие по своим боевым качествам не может быть полноценным конкурентом более крупной и тяжелой ракеты. Есть ли смысл одновременного существования ракет и снарядов со схожей дальностью – большой вопрос.
Таким образом, предлагаемый активно-реактивный снаряд с выдающейся дальностью может стать лишь дополнением к существующим артиллерийским и ракетным системам. Однако ввиду особых характеристик он оказывается узкоспециализированной разработкой, на практике пригодной лишь для решения отдельных задач. В сочетании с высокой стоимостью это делает разработку компании Nammo малоценной и не слишком привлекательной для потенциальных эксплуатантов.
Новый норвежский концепт-проект имеет две основные особенности. Он более чем интересен с точки зрения техники, но при этом, похоже, бесперспективен в практическом отношении. Все это не позволяет оценивать будущее концепта в оптимистичном ключе и дает основания сомневаться в дальнейшем развитии предложенных идей. По всей видимости, изделие с маркировкой 155mm Solid Fuel RamJet так и останется сугубо выставочным образцом для демонстрации оригинальных решений. Впрочем, пока не следует исключать и иное развитие событий, при котором концепция все же дойдет, как минимум, до стадии технического проектирования.
По материалам сайтов:
http://nammo.com/
http://janes.com/
https://armyrecognition.com/
https://defensenews.com/
http://thedrive.com/
https://shephardmedia.com/
https://armytimes.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Nordic Ammunition Company / nammo.com
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