Новости

Кабмин РФ ужесточил правила хранения оружия

46
В России ужесточают правила хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Теперь владельцы оружия должны хранить в сейфе не только само оружие и боеприпасы, но также капсюли и порох, предназначенные для самостоятельного снаряжения патронов. Соответствующее решение приняло правительство России, сообщается на официальном портале правовой информации.

Кабмин РФ ужесточил правила хранения оружия



Теперь, согласно новому постановлению кабинета министров, "инициирующие и воспламеняющиеся вещества и материалы (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию" должны содержаться в закрывающихся на замок сейфах, ящиках и т.д, то есть в местах хранения оружия и боеприпасов, прописанных в законе, которые исключают доступ к ним посторонних лиц. Изменения внесены в первый абзац пункта 59 правил оборота оружия. Теперь Органы внутренних дел по месту жительства будут проверять и условия хранения капсюлей и пороха.

Как заявили в кабмине, документ направлен на обеспечение общественной безопасности. Соответствующими изменениями предлагается дополнить и закон "Об оружии".

Постановление вступает в силу в конце января 2019 года вместе с поправками в закон "Об оружии", которым запрещается продажа пороха и капсюлей лицам, не имеющим разрешения на хранение и ношение такого оружия.
Использованы фотографии:
https://popgun.ru
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Об усиленных мерах безопасности на ЧМ-2018 по футболу в России
Список финансируемых ЦРУ российских общественных организаций
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
46 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти