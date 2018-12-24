Кабмин РФ ужесточил правила хранения оружия
В России ужесточают правила хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Теперь владельцы оружия должны хранить в сейфе не только само оружие и боеприпасы, но также капсюли и порох, предназначенные для самостоятельного снаряжения патронов. Соответствующее решение приняло правительство России, сообщается на официальном портале правовой информации.
Теперь, согласно новому постановлению кабинета министров, "инициирующие и воспламеняющиеся вещества и материалы (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию" должны содержаться в закрывающихся на замок сейфах, ящиках и т.д, то есть в местах хранения оружия и боеприпасов, прописанных в законе, которые исключают доступ к ним посторонних лиц. Изменения внесены в первый абзац пункта 59 правил оборота оружия. Теперь Органы внутренних дел по месту жительства будут проверять и условия хранения капсюлей и пороха.
Как заявили в кабмине, документ направлен на обеспечение общественной безопасности. Соответствующими изменениями предлагается дополнить и закон "Об оружии".
Постановление вступает в силу в конце января 2019 года вместе с поправками в закон "Об оружии", которым запрещается продажа пороха и капсюлей лицам, не имеющим разрешения на хранение и ношение такого оружия.
Теперь, согласно новому постановлению кабинета министров, "инициирующие и воспламеняющиеся вещества и материалы (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию" должны содержаться в закрывающихся на замок сейфах, ящиках и т.д, то есть в местах хранения оружия и боеприпасов, прописанных в законе, которые исключают доступ к ним посторонних лиц. Изменения внесены в первый абзац пункта 59 правил оборота оружия. Теперь Органы внутренних дел по месту жительства будут проверять и условия хранения капсюлей и пороха.
Как заявили в кабмине, документ направлен на обеспечение общественной безопасности. Соответствующими изменениями предлагается дополнить и закон "Об оружии".
Постановление вступает в силу в конце января 2019 года вместе с поправками в закон "Об оружии", которым запрещается продажа пороха и капсюлей лицам, не имеющим разрешения на хранение и ношение такого оружия.
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