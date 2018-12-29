Другой ленд-лиз. Война проводов
Вторая мировая война, по мнению специалистов, была войной... проводной связи! По независимым оценкам, во время войны проводная связь занимала до 80% от общей картинки со связью на войне. Неожиданно? Вроде бы ХХ век, радиосвязь и все такое… Однако это так. Не радиосвязь, а именно проводная была основной во Второй мировой.
Корабли, самолеты, танки, конечно, имели радиостанции. Но тут и вопрос надежности вставал, и вопрос дальности.
А уж если речь шла о более приземленных пехоте и артиллерии, то тут на первый план выходил товарищ (господин) Полевой Телефон.
Да, Вторая мировая стала войной тех самых телефонов, проводов, солдат с катушками под артиллерийским огнем. Этой теме обычно мало уделяют внимания из-за не слишком героической картинки. Сидит солдат связист в блиндаже и только и делает, что кричит в трубку чей-то позывной. А командир периодически подбегает с выпученными глазами и орет на солдата: «Бегом восстановить связь!».
Даже погибают связисты не киногенично. Разрывы снарядов, и всё... Ни тебе "один против сотни фрицев" (хотя нечто подобное бывало, и не раз). Ни тебе "За Родину! За Сталина!" Осколок или очередь пулемета, и... Следующий солдат с катушкой на том же поле. За своим осколком или пулей.
Герои нашего рассказа — не связисты, но полевые телефоны РККА. В том числе и поставляемые по ленд-лизу.
Ленд-лиз для большинства участников ВОВ и нас, их потомков, ассоциируется с самолетами, танками, автомобилями, тушенкой. Понятно, что такое узкое понимание сути этого явления выработано не знаниями, а подходом наших идеологов и пропагандистов к самим поставкам союзников. У большинства советских, включая и авторов данной серии, с детства заложены "левые взгляды" на это явление.
Даже сейчас, когда информацию о ленд-лизе можно черпать не только из советских источников, но и из зарубежных архивов, стереотип восприятия сохраняется. Смешно, наверное, звучит, но радикалы и в этом вопросе существуют и даже процветают. Причем радикалы с обеих сторон. А вот почитать первоисточник, закон о ленд-лизе, противостоящим сторонам лень.
С одной стороны, мы слышим о незначительной роли этих поставок в достижении Победы над фашистской Германией. Что в какой-то мере правда. Чисто математическая правда. Если посмотреть общие затраты СССР на войну, то, по данным большинства историков, затраты на ленд-лиз действительно не впечатляют. Всего 4% от всех затрат Советского Союза!
Но есть и другая сторона. Читатели, которые внимательно следят за нашим сериалом "Другой ленд-лиз", уже составили впечатление о продуктах, которые поставлялись в СССР. А поставлялись прежде всего остро необходимые материалы и высокотехнологичная техника, значение которых трудно переоценить. Причем, высокотехнологичная продукция чаще всего вообще не производилась в СССР, либо производилась в малых количествах и явно устаревших образцов.
Именно поэтому авторы и посчитали необходимым дать собственное понимание поставок ленд-лиза. Понимание, основанное на знакомстве с документами того времени, и, самое немаловажное, техники.
Итак, суть ленд-лиза, если отбросить идеологию, довольно проста. И странно, что это до сих пор не понятно некоторой части читателей. Согласно закону о ленд-лизе, США могли поставлять технику, вооружение, боеприпасы, оборудование и прочие товары и изделия в те страны, оборона которых была жизненно важной для самих США.
Обратили внимание на формулировку? Жизненно важных для США! Не для победы над фашизмом, не из идеологических или политических амбиций, а именно из возможности вести войну чужими руками и таким образом сохранить собственную страну и жизни собственных солдат. Зачем воевать, если ты этого не умеешь? Зачем воевать, если можно купить бойца? А славу потом все равно получаешь ты. Да и деньги тоже...
Американцы просто покупали одну из сторон (а по сути, учитывая действия некоторых американских компаний, обе стороны) для того, чтобы не ввязываться в дорогостоящий конфликт самим. Согласитесь, война на островах и война на европейском ТВД — это две разные войны...
Все поставки проходили бесплатно! Вся техника, оборудование и материалы, истраченные, израсходованные и уничтоженные во время войны, оплате не подлежали. А вот имущество, оставшееся после войны и пригодное для гражданских целей, должно быть оплачено по тем ценам, которые были определены на момент поставок.
Это, кстати, ответ тем, кто так и не понял почему в СССР «уничтожались» автомобили и прочая рабочая техника, а то, что оставалось, использовалось в Сибири и на Дальнем Востоке «по-шпионски». Как это получилось с грузовиками и автомобильными тягачами, к примеру. Да и тем, кто до сих пор считает доллары, которые мы якобы «не доплатили США» за ленд-лиз.
Полевой телефон. Разве может он сравниться с танком, самолетом или "Катюшей"? Обычный неказистый телефон в деревянной коробке. А между тем, это подтвердит любой боец, побывавший под реальным огнем, иногда устойчивая связь важнее даже не одного, а сразу нескольких танков!
Для понимания ситуации на начальном этапе войны нам нужно вернуться чуть назад во времени.
Командование РККА достаточно серьезно занималось разработкой новых видов вооружения и военной техники. Танки, самолеты, орудия, стрелковое оружие. Всё это безусловно необходимо. Однако в погоне за лучшими танками или самолетами, мы не то что «забыли» о некоторых вещах, а просто не смогли. А впоследствии эти вещи стоили нашей армии многих солдатских жизней.
На начало войны РККА располагала сразу несколькими видами полевых телефонов. По принципу вызова все телефоны делились на индукционные и фонические. По своим характеристикам они уже к июню 1941 года устарели.
В основном это были телефоны следующих марок-УНА-И-28, УНА-И-31, УНА-Ф-28 и УНА-Ф-31. Это достаточно тяжелые аппараты весом 3,5 килограмма, а УНА-Ф-28 и УНА-И-28 вообще 5,8 килограмма. Добавьте к этому достаточно большой деревянный ящик, в котором все эти телефоны размещались (к примеру, УНА-Ф-28 по габаритам был 277х100х273, а УНА-И-28 вообще 300х115х235 мм) и вы получите основной советский полевой телефон той поры.
Был правда и ещё один телефон — телефонный аппарат мощный (ТАМ). Правда ТАМ был ещё больше по габаритам. 360х135х270 мм. Эта модель могла использоваться как в местной сети, так и в центральной сети АТС.
Тут необходимо небольшое разъяснение для неспециалистов. В чем разница сетей? Местная сеть работает от питания самого аппарата. Проще говоря, для работы этой сети необходимо наличие батарей в самом телефоне. Питание телефонов в центральной сети осуществляется по проводам от АТС. В этом случае собственные батареи не нужны.
Советские телефоны комплектовались советскими же батареями-марганцево-цинковыми элементами Лекланше. Вес одной такой батареи был 690 граммов. Обычно в телефонных аппаратах устанавливалось по 2 элемента. Кстати, этот вес не считался весом аппарата. Т.е. вес элементов приплюсовывался к весу собственно аппарата. Батареи имели достаточно серьезные для элементов габариты-55х55х125 мм.
И опять отступление от повествования. Элемент Лекланше назван по имени создателя Ж. Ленканше, который собрал этот первичный источник тока в 1865 году. Большинство читателей данный элемент многократно держали в руках в виде обычной бытовой батарейки.
Катодом в этом элементе является смесь диоксида марганца (МnО2-пиролюзит) и графита (примерно 9,5%). Дальше электролит-раствор хлорида аммония (NH4Cl). Первоначально электролит был жидким, но в дальнейшем его стали загущать крахмалистыми веществами (т.н. сухой элемент). Ну и анод-цинковый стакан (металлический цинк Zn).
Кроме перечисленных телефонов в РККА были и такие раритеты как ТАБИП-1.
Сразу скажем, что телефон этот вполне современный для своего времени. А раритетом мы его назвали просто потому, что это была редкость. Хотя и предназначался этот аппарат для звена рота-батальон. На более высокое звено (батальон-полк) аппарат не годился ввиду того, что сигнал с увеличением расстояния просто глох.
Отличался этот телефон не только гораздо меньшими габаритами (причина в самом названии телефона) но и удобством пользования. А ТАБИП это просто «телефонный аппарат без источников питания». Он имел герметичный стальной корпус и размерами был почти в 2 раза меньше остальных (235х160х90 мм).
Вообще, в РККА, так же, как и в других армиях, приказа пользоваться только своими телефонными аппаратами не было. Так что, в реальной жизни в воинских частях можно было встретить телефоны совершенно невероятных марок и годов выпуска. Даже шутка была среди телефонистов. "Скажи какие аппараты в твоей части, и я расскажу её боевой путь".
Особенно интересно было бы заглянуть на склады РККА. Как бы сказали сегодня, это были сокровищницы для коллекционеров. Ретро аппараты времен Первой мировой войны не только российского, но и зарубежного производства! Кстати, именно эти аппараты передавались в учебные организации, которые занимались обучением гражданских лиц военным специальностям (вроде ОСАВИАХИМа).
А поговорка про «боевой путь части» легко доказывалась, к примеру, в тех частях, которые воевали на Халхин-Голе или на финской войне. Телефоны финской и японской армии там были почти нормой. Правда они же были и головной болью командиров. Запчастей к ним не прилагалось, а боевые действия — не самый гуманный способ продлить жизнь технике.
Здесь уместно привести как пример именно события на Халхин-Голе. С 30 августа по 19 сентября 1939 года советские войска захватили в качестве трофеев (в разной степени исправности) 71 полевой телефонный аппарат, 6 коммутаторов, около 200 катушек под телефонный кабель и 104 километра самого кабеля.
Правда, был и положительный опыт использования импортных телефонов. Финны пользовались в своей армии полевыми телефонами эстонского производства (завод в Тарту). И после запихивания летом 1940 года Прибалтики в состав СССР мы получили не только аппараты эстонской и других армий, но и запчасти к финским трофеям.
Вот такое состояние связи РККА было на 22 июня 1941 года. Не сказать, что безнадежное, но и хорошим его назвать сложно. Будем говорить так — связь была. Пусть на троечку, но была. А дальше была осень 1941-го...
Уже в конце 1941-го года положение с телефонной связью в Красной Армии стало критическим. Это поняли уже в первые месяцы войны наши командиры и начальники, включая Сталина и его окружение. Потому и вопрос о связи, в том числе и проводной, был поднят уже на первых переговорах по поставкам.
И опять необходимо отойти от темы. Теперь уже в область бизнеса. Многие знают о том, что СССР, точнее ещё раньше, Советская Россия, успешно вели бизнес в некоторых странах Запада. Именно бизнес. Хотя часто это объяснялось необходимостью финансировать зарубежные компартии, поставлять в СССР необходимые товары, зарабатывать валюту для правительства.
К началу Великой Отечественной войны в США успешно действовала фирма, созданная на советские деньги и управляемая тоже нашими людьми. Amtorg Trading Corporation («Амторг»).
Фирма была создана в 1924 году в Нью-Йорке и стала действительно успешным коммерческим проектом. Зарегистрирована она была по американским законам, работали там в большинстве своем американцы, законов США она не нарушала. А внимание контрразведки США было всего лишь "довеском" для успешного бизнеса.
Приведем пример работы Амторга из отчета 1926 года председателя правления А. В. Пригарина:
«До настоящего времени получено кредитов всеми организациями, кроме Госбанка, около $18 000 000, причем около $13 000 000 — банковского кредита и $5 000 000 — товарного. Сумма довольно значительная, но все кредиты являются краткосрочными, и большинство обеспечено товарами».
Теперь вернемся к нашему повествованию. Именно «Амторг» подключился к решению проблемы проводной связи РККА на начальном этапе войны. Поэтому забывать работу этих людей мы не можем. А подтверждение этого факта можно найти в любом музее, в котором есть, к примеру, американские полевые телефоны времен войны. К удивлению посетителей, телефоны русифицированы!
Американские ЕЕ-8В и ЕЕ-108 имеют надписи на русском языке! Чего мы не увидим на технике и вооружении, поставляемых по ленд-лизу. Проще говоря, часть телефонных аппаратов были поставлены в СССР как коммерческие. А в этом случае товар действительно должен быть адаптирован под пользователя страны-импортера.
А на десерт специалистам мы сообщим о том, что действительно экзотические аппараты ИАА-44 и 2005W вообще не поставлялись по ленд-лизу. Все они попали в Советский Союз по линии «Амторга». По крайней мере найти опровержение этому факту в заслуживающих доверия источниках нам не удалось.
А что же с военными поставками? Когда они официально начались? И что поставляли?
Как ни странно, но четких ответов на эти вопросы у нас нет. Прежде всего необходимо напомнить, что соглашение по ленд-лизу было заключено 11 июня 1942 года! Однако включало оно поставки начиная с 1 октября 1941 года.
Значит, те поставки, что были проведены до 1 октября 1941 года сделаны не по ленд-лизу, а под ссуду 10 млн.$ Казначейству, 50 млн.$ Корпорации оборонного снабжения и другим (всего на сумму 1 млрд.$), о чем мы писали в первой части цикла. Ну и уже упомянутая нами фирма «Амторг».
Кроме этого, достаточно сложно вообще отследить эти поставки. Телефон — это не танк или самолет. Он может и не «всплыть». А учитывая то, что поставки шли с четырех направлений: северным путем в Архангельск и Мурманск, Через Персидский залив и Иран (особо ценные материалы и сырьё), в порты Черного моря и на Дальний Восток (Владивосток, Петропавловск Камчатский и другие порты), задача становится просто непосильной.
Есть только один документ, в котором есть какие-то цифры, касающиеся полевых телефонов в первый год войны. Это доклад Анастаса Ивановича Микояна (наркомвнешторга СССР) И. В. Сталину и В. М. Молотову в начале 1942 года.
В справке, составленной 9 января 1942 г., было сказано, что за октябрь-декабрь 1941 г. в СССР доставлено 5 506 телефонных аппаратов, а ещё 4 416 находилось в пути из числа 12 000 шт. которые США обязался поставлять ежемесячно и соответственно 36 000 которые вообще ожидалось получить в 1941 г.
Кстати, не следует забывать, что в число телефонов, полученных СССР. входят только те аппараты, что реально доставлены. Отправленные, но утраченные в процессе доставки не учитываются. Тут, следует привести интересный факт, который нашли наши коллеги в Архангельском порту.
Дело в том, что Северный путь доставки был самым коротким, хотя и самым опасным. А учет доставленного имущества там велся с военной точностью. Так вот, за весь период войны по финансовой ведомости излишков и недостач импортных грузов по Архангельскому порту был утрачен 1 (один!) телефонный аппарат из числа доставленных. Его стоимость 30$ США.
Какие же телефоны приехали к нам по ленд-лизу?
По мнению специалистов, первой моделью полевого телефона, поставленной в СССР из США стал армейский индукционный телефон ЕЕ-8-А. По сравнению с моделями, выпускаемыми на тот момент советской промышленностью, аппарат был достаточно передовой. Позднее ЕЕ-8-А модернизировали до ЕЕ-8-В. Производитель — Федеральная телефонная и радио корпорация США.
Оба телефона являлись аппаратами системы МБ — с местной (встроенной) батареей напряжением 3 В, которая предназначалась для питания угольного микрофона трубки типа TS-9. И ещё, все телефоны этой модели собраны по «противоместной» схеме.
Разница модели А и В — в элементах питания. В комплект телефонов ЕЕ-8-А входили две круглые сухие батареи ВА-30, которые современным читателям известны как «элемент типа D». Их выпускала фирма Ray-O-Vac. Таких элементов советская промышленность не выпускала.
Телефоны EE-8 выпускались и в нестандартных (расширенных) кожаных сумках. Такие сумки изготавливались специально для поставок в СССР по заказам «Амторга» с оплатой в твердой валюте.
Сумки таких телефонов дорабатывались, чтобы обеспечить возможность использования не только американских, но и советских сухих батарей типа 2С (42 х 92 х 42 мм), которые должны были размещаться внутри той же телефонной сумке.
Внутри сумки устанавливалась специальная деревянная колодка, на которую устанавливались советские элементы питания. А крепление обеспечивала специальная кожаная крышка с кнопкой.
Выше мы писали о поставках коммерческих телефонов фирмой «Амторг». На данных моделях американцев это видно даже визуально. Армейские ЕЕ-8 на сумках обязательно имели тиснение с маркой аппарата-"TELEPHONE EE-8-A". Специалисты говорят, что и на ЕЕ-8-В были такие надписи.
А вот на «Амторговских» аппаратах такого тиснения не было. Но зато аппараты были русифицированы и имели инструкцию на русском языке. Вес телефона с элементами питания был всего 4,5 килограмма.
Ну и «ложка дегтя». Аппарат был надёжным, в нём легко менялись телефон и микрофон в микротелефонной трубке, однако он был значительно тяжёлым и не мог работать с фоническими аппаратами и коммутаторами, которые были значительно распространены в войсках Красной Армии.
Кожаная сумка в условиях России, где осенне-весенняя распутица и дожди — явление обычное, быстро намокала, латунные винтики фиксации аппарата в сумке и клипса застёжки окислялись, что несколько ограничивало использование подобных аппаратов на передовой.
Поздние модификации в числе поставок для Красной Армии аппаратов ЕЕ-8А были американскими армейскими полевыми телефонами в брезентовой коробчатой сумке. Вот так русская погода модернизировала американскую технику.
Следующим аппаратом, который безусловно заслуживает нашего внимания, является телефон ЕЕ-108.
Заслуживает хотя бы тем, что был специально разработан для поставок в Красную Армию. Это классический американец с индукторным вызовом, без источников питания, в кожаной сумке. Работал за счет ЭДС, создававшейся в линии электромагнитными капсюлями телефонной трубки ТS-10.
Микротелефонная трубка ТS-10 имела два электромагнитных капсюля, аналогичных по устройству обратимому капсюлю советского аппарата ТАБИП. Один из капсюлей имел надпись "Transmitter M", второй — "Receiver T".
Разговорная тангента была выполнена в виде утапливающейся круглой латунной кнопки. Обозначение "TS-10" на самой трубке отсутствует, его можно увидеть только в документации.
Аппараты ЕЕ-108 поставлялись в сумках из твердой кожи, на передних стенках которых была вытиснена надпись "TELEPHONE EE-108". К сумке крепился кожаный плечевой ремень. Размеры сумки составляли 196 х 240 х 90 мм, вес телефонного аппарата — 3,8 кг.
Кстати, есть один удивительный факт, касающийся именно этого аппарата. В справочном руководстве ТМ-11-487 по аппаратуре систем связи Министерства по военным делам США (октябрь 1944 г.) этого аппарата нет вообще. Хотя по воспоминаниям ветеранов американской армии, единичные экземпляры этого телефона в армии США использовались. В частности, при прокладке телефонных линий.
Изготовлено 80 771 телефонов. В СССР поставлено 75 261 аппарат. В Китай – 5 500 аппаратов. И 10 комплектов американцы отдали армии... Голландии. Это согласно документам.
Следующий аппарат, наверное, известен более всего. Это полевой телефон с индукторным вызовом, системы МБ, производства компании Connecticut Telephone & Electric, ИАА-44. Телефон конца войны. Выпускался с 1944 года.
Описание данного аппарата следует начать с того, что... согласно документам и в советских, и в американских архивах, такой телефон никогда не поставлялся в СССР по ленд-лизу! Хотя множество источников говорит об обратном. Только вот документы...
Тут мы опять приходим к работе фирмы Амторг. Воистину, эти ребята делали своё дело просто великолепно. Хватка на зависть бульдогам. ИАА-44 — плод их работы. Нас поразила «американская» буква «И» в названии. С юмором у советских американцев было всё в порядке. Хотя, по некоторым источникам, были аппараты и с названием "IAA".
Аппарат ИАА-44 по схеме очень похож на американские полевые телефоны ЕЕ-8. Как и в ЕЕ-8, для питания микрофона использовались две американские сухие батареи типа ВА-30 общим напряжением 3 В. Начальная емкость американских батарей составляла 8 ампер-часов.
Внутри аппарата имелись отсеки для двух сухих батарей 3С советского производства, начальная емкость которых составляла 30 ампер-часов. В условиях войны заменить американские батареи с емкостью 6-8 ампер-часов на батареи емкостью 30 ампер-часов — это великолепно! Были также предусмотрены клеммы для подключения внешней батареи напряжением 3 В.
Как и в аппаратах ЕЕ-8, в полевых телефонах ИАА-44 использовалась микротелефонная трубка типа TS-9. Имелись гнезда для подключения дополнительной микротелефонной трубки.
Полевые телефоны ИАА-44 поставлялись в металлических корпусах размерами 250 х 250 х 100 мм. Вес аппарата с двумя советскими батареями 3С — 7,4 кг.
Понятно, что сейчас читатели-ветераны ждут рассказ о том, как мы использовали американский опыт для развития производства чего-то подобного у себя. Что и когда появилось на основе. Имея ввиду советский полевой телефонный аппарат ТАИ-43.
Да, замечательный конструктор, кавалер нескольких боевых орденов, инженер-подполковник Ольга Ивановна Репина действительно создала полевой телефон, который стоял на вооружении Советской Армии более 20 лет внешне похожим на иностранца. Но не на американца, а на немца. И как вы уже поняли, никакого отношения этот телефон к американо-британским поставкам не имеет.
Даже те, кто не слышал этого имени раньше, не только видели её изобретения на службе в Советской армии, но и пользовались ими. Это ранние ТА-41 (для совсем ветеранов), ТАИ -43 (для фронтовиков Великой Отечественной и послевоенного поколения) и ТА-57 (для сегодняшних читателей). Благодаря мудрости женщины на поле боя качественно общаются суровые мужчины. Парадокс.
Военно-полевой телефон ТАИ-43 создавался на базе трофейных образцов немецких полевых телефонов FF-33 (Feldfernsprecher 33) образца 1933 года. Именно об этом телефоне наши связисты говори «работает "фриц" даже под водой».
Точнее, наверное, будет так: Репина взяла у немца дизайн и расположение органов управления. А вот расположение узлов телефона практически новое. В одном из источников мы нашли даже такое: «ТАИ-43 на 90% наш и лишь на 10 немецкий». Оставим это мнение без комментариев. Это дело действительно специалистов-связистов.
Но наши аппараты достойны отдельной темы (следовательно, сразу после ленд-лиза и займемся).
Второй раз повторим простую и ошеломительную цифру. Почти 80% всех сообщений во Второй мировой войне передано по проводной связи!
И недооценить вклад наших союзников (тогда реальных) в виде тысяч телефонных аппаратов и сотен километров кабеля было бы не очень умно.
Корабли, самолеты, танки, конечно, имели радиостанции. Но тут и вопрос надежности вставал, и вопрос дальности.
А уж если речь шла о более приземленных пехоте и артиллерии, то тут на первый план выходил товарищ (господин) Полевой Телефон.
Да, Вторая мировая стала войной тех самых телефонов, проводов, солдат с катушками под артиллерийским огнем. Этой теме обычно мало уделяют внимания из-за не слишком героической картинки. Сидит солдат связист в блиндаже и только и делает, что кричит в трубку чей-то позывной. А командир периодически подбегает с выпученными глазами и орет на солдата: «Бегом восстановить связь!».
Даже погибают связисты не киногенично. Разрывы снарядов, и всё... Ни тебе "один против сотни фрицев" (хотя нечто подобное бывало, и не раз). Ни тебе "За Родину! За Сталина!" Осколок или очередь пулемета, и... Следующий солдат с катушкой на том же поле. За своим осколком или пулей.
Герои нашего рассказа — не связисты, но полевые телефоны РККА. В том числе и поставляемые по ленд-лизу.
Ленд-лиз для большинства участников ВОВ и нас, их потомков, ассоциируется с самолетами, танками, автомобилями, тушенкой. Понятно, что такое узкое понимание сути этого явления выработано не знаниями, а подходом наших идеологов и пропагандистов к самим поставкам союзников. У большинства советских, включая и авторов данной серии, с детства заложены "левые взгляды" на это явление.
Даже сейчас, когда информацию о ленд-лизе можно черпать не только из советских источников, но и из зарубежных архивов, стереотип восприятия сохраняется. Смешно, наверное, звучит, но радикалы и в этом вопросе существуют и даже процветают. Причем радикалы с обеих сторон. А вот почитать первоисточник, закон о ленд-лизе, противостоящим сторонам лень.
С одной стороны, мы слышим о незначительной роли этих поставок в достижении Победы над фашистской Германией. Что в какой-то мере правда. Чисто математическая правда. Если посмотреть общие затраты СССР на войну, то, по данным большинства историков, затраты на ленд-лиз действительно не впечатляют. Всего 4% от всех затрат Советского Союза!
Но есть и другая сторона. Читатели, которые внимательно следят за нашим сериалом "Другой ленд-лиз", уже составили впечатление о продуктах, которые поставлялись в СССР. А поставлялись прежде всего остро необходимые материалы и высокотехнологичная техника, значение которых трудно переоценить. Причем, высокотехнологичная продукция чаще всего вообще не производилась в СССР, либо производилась в малых количествах и явно устаревших образцов.
Именно поэтому авторы и посчитали необходимым дать собственное понимание поставок ленд-лиза. Понимание, основанное на знакомстве с документами того времени, и, самое немаловажное, техники.
Итак, суть ленд-лиза, если отбросить идеологию, довольно проста. И странно, что это до сих пор не понятно некоторой части читателей. Согласно закону о ленд-лизе, США могли поставлять технику, вооружение, боеприпасы, оборудование и прочие товары и изделия в те страны, оборона которых была жизненно важной для самих США.
Обратили внимание на формулировку? Жизненно важных для США! Не для победы над фашизмом, не из идеологических или политических амбиций, а именно из возможности вести войну чужими руками и таким образом сохранить собственную страну и жизни собственных солдат. Зачем воевать, если ты этого не умеешь? Зачем воевать, если можно купить бойца? А славу потом все равно получаешь ты. Да и деньги тоже...
Американцы просто покупали одну из сторон (а по сути, учитывая действия некоторых американских компаний, обе стороны) для того, чтобы не ввязываться в дорогостоящий конфликт самим. Согласитесь, война на островах и война на европейском ТВД — это две разные войны...
Все поставки проходили бесплатно! Вся техника, оборудование и материалы, истраченные, израсходованные и уничтоженные во время войны, оплате не подлежали. А вот имущество, оставшееся после войны и пригодное для гражданских целей, должно быть оплачено по тем ценам, которые были определены на момент поставок.
Это, кстати, ответ тем, кто так и не понял почему в СССР «уничтожались» автомобили и прочая рабочая техника, а то, что оставалось, использовалось в Сибири и на Дальнем Востоке «по-шпионски». Как это получилось с грузовиками и автомобильными тягачами, к примеру. Да и тем, кто до сих пор считает доллары, которые мы якобы «не доплатили США» за ленд-лиз.
Полевой телефон. Разве может он сравниться с танком, самолетом или "Катюшей"? Обычный неказистый телефон в деревянной коробке. А между тем, это подтвердит любой боец, побывавший под реальным огнем, иногда устойчивая связь важнее даже не одного, а сразу нескольких танков!
Для понимания ситуации на начальном этапе войны нам нужно вернуться чуть назад во времени.
Командование РККА достаточно серьезно занималось разработкой новых видов вооружения и военной техники. Танки, самолеты, орудия, стрелковое оружие. Всё это безусловно необходимо. Однако в погоне за лучшими танками или самолетами, мы не то что «забыли» о некоторых вещах, а просто не смогли. А впоследствии эти вещи стоили нашей армии многих солдатских жизней.
На начало войны РККА располагала сразу несколькими видами полевых телефонов. По принципу вызова все телефоны делились на индукционные и фонические. По своим характеристикам они уже к июню 1941 года устарели.
В основном это были телефоны следующих марок-УНА-И-28, УНА-И-31, УНА-Ф-28 и УНА-Ф-31. Это достаточно тяжелые аппараты весом 3,5 килограмма, а УНА-Ф-28 и УНА-И-28 вообще 5,8 килограмма. Добавьте к этому достаточно большой деревянный ящик, в котором все эти телефоны размещались (к примеру, УНА-Ф-28 по габаритам был 277х100х273, а УНА-И-28 вообще 300х115х235 мм) и вы получите основной советский полевой телефон той поры.
УНА-И-28
УНА-И-31
Был правда и ещё один телефон — телефонный аппарат мощный (ТАМ). Правда ТАМ был ещё больше по габаритам. 360х135х270 мм. Эта модель могла использоваться как в местной сети, так и в центральной сети АТС.
Тут необходимо небольшое разъяснение для неспециалистов. В чем разница сетей? Местная сеть работает от питания самого аппарата. Проще говоря, для работы этой сети необходимо наличие батарей в самом телефоне. Питание телефонов в центральной сети осуществляется по проводам от АТС. В этом случае собственные батареи не нужны.
Советские телефоны комплектовались советскими же батареями-марганцево-цинковыми элементами Лекланше. Вес одной такой батареи был 690 граммов. Обычно в телефонных аппаратах устанавливалось по 2 элемента. Кстати, этот вес не считался весом аппарата. Т.е. вес элементов приплюсовывался к весу собственно аппарата. Батареи имели достаточно серьезные для элементов габариты-55х55х125 мм.
И опять отступление от повествования. Элемент Лекланше назван по имени создателя Ж. Ленканше, который собрал этот первичный источник тока в 1865 году. Большинство читателей данный элемент многократно держали в руках в виде обычной бытовой батарейки.
Катодом в этом элементе является смесь диоксида марганца (МnО2-пиролюзит) и графита (примерно 9,5%). Дальше электролит-раствор хлорида аммония (NH4Cl). Первоначально электролит был жидким, но в дальнейшем его стали загущать крахмалистыми веществами (т.н. сухой элемент). Ну и анод-цинковый стакан (металлический цинк Zn).
Кроме перечисленных телефонов в РККА были и такие раритеты как ТАБИП-1.
Сразу скажем, что телефон этот вполне современный для своего времени. А раритетом мы его назвали просто потому, что это была редкость. Хотя и предназначался этот аппарат для звена рота-батальон. На более высокое звено (батальон-полк) аппарат не годился ввиду того, что сигнал с увеличением расстояния просто глох.
Отличался этот телефон не только гораздо меньшими габаритами (причина в самом названии телефона) но и удобством пользования. А ТАБИП это просто «телефонный аппарат без источников питания». Он имел герметичный стальной корпус и размерами был почти в 2 раза меньше остальных (235х160х90 мм).
Вообще, в РККА, так же, как и в других армиях, приказа пользоваться только своими телефонными аппаратами не было. Так что, в реальной жизни в воинских частях можно было встретить телефоны совершенно невероятных марок и годов выпуска. Даже шутка была среди телефонистов. "Скажи какие аппараты в твоей части, и я расскажу её боевой путь".
Особенно интересно было бы заглянуть на склады РККА. Как бы сказали сегодня, это были сокровищницы для коллекционеров. Ретро аппараты времен Первой мировой войны не только российского, но и зарубежного производства! Кстати, именно эти аппараты передавались в учебные организации, которые занимались обучением гражданских лиц военным специальностям (вроде ОСАВИАХИМа).
А поговорка про «боевой путь части» легко доказывалась, к примеру, в тех частях, которые воевали на Халхин-Голе или на финской войне. Телефоны финской и японской армии там были почти нормой. Правда они же были и головной болью командиров. Запчастей к ним не прилагалось, а боевые действия — не самый гуманный способ продлить жизнь технике.
Здесь уместно привести как пример именно события на Халхин-Голе. С 30 августа по 19 сентября 1939 года советские войска захватили в качестве трофеев (в разной степени исправности) 71 полевой телефонный аппарат, 6 коммутаторов, около 200 катушек под телефонный кабель и 104 километра самого кабеля.
Правда, был и положительный опыт использования импортных телефонов. Финны пользовались в своей армии полевыми телефонами эстонского производства (завод в Тарту). И после запихивания летом 1940 года Прибалтики в состав СССР мы получили не только аппараты эстонской и других армий, но и запчасти к финским трофеям.
Вот такое состояние связи РККА было на 22 июня 1941 года. Не сказать, что безнадежное, но и хорошим его назвать сложно. Будем говорить так — связь была. Пусть на троечку, но была. А дальше была осень 1941-го...
Уже в конце 1941-го года положение с телефонной связью в Красной Армии стало критическим. Это поняли уже в первые месяцы войны наши командиры и начальники, включая Сталина и его окружение. Потому и вопрос о связи, в том числе и проводной, был поднят уже на первых переговорах по поставкам.
И опять необходимо отойти от темы. Теперь уже в область бизнеса. Многие знают о том, что СССР, точнее ещё раньше, Советская Россия, успешно вели бизнес в некоторых странах Запада. Именно бизнес. Хотя часто это объяснялось необходимостью финансировать зарубежные компартии, поставлять в СССР необходимые товары, зарабатывать валюту для правительства.
К началу Великой Отечественной войны в США успешно действовала фирма, созданная на советские деньги и управляемая тоже нашими людьми. Amtorg Trading Corporation («Амторг»).
Фирма была создана в 1924 году в Нью-Йорке и стала действительно успешным коммерческим проектом. Зарегистрирована она была по американским законам, работали там в большинстве своем американцы, законов США она не нарушала. А внимание контрразведки США было всего лишь "довеском" для успешного бизнеса.
Приведем пример работы Амторга из отчета 1926 года председателя правления А. В. Пригарина:
«До настоящего времени получено кредитов всеми организациями, кроме Госбанка, около $18 000 000, причем около $13 000 000 — банковского кредита и $5 000 000 — товарного. Сумма довольно значительная, но все кредиты являются краткосрочными, и большинство обеспечено товарами».
Теперь вернемся к нашему повествованию. Именно «Амторг» подключился к решению проблемы проводной связи РККА на начальном этапе войны. Поэтому забывать работу этих людей мы не можем. А подтверждение этого факта можно найти в любом музее, в котором есть, к примеру, американские полевые телефоны времен войны. К удивлению посетителей, телефоны русифицированы!
Американские ЕЕ-8В и ЕЕ-108 имеют надписи на русском языке! Чего мы не увидим на технике и вооружении, поставляемых по ленд-лизу. Проще говоря, часть телефонных аппаратов были поставлены в СССР как коммерческие. А в этом случае товар действительно должен быть адаптирован под пользователя страны-импортера.
А на десерт специалистам мы сообщим о том, что действительно экзотические аппараты ИАА-44 и 2005W вообще не поставлялись по ленд-лизу. Все они попали в Советский Союз по линии «Амторга». По крайней мере найти опровержение этому факту в заслуживающих доверия источниках нам не удалось.
А что же с военными поставками? Когда они официально начались? И что поставляли?
Как ни странно, но четких ответов на эти вопросы у нас нет. Прежде всего необходимо напомнить, что соглашение по ленд-лизу было заключено 11 июня 1942 года! Однако включало оно поставки начиная с 1 октября 1941 года.
Значит, те поставки, что были проведены до 1 октября 1941 года сделаны не по ленд-лизу, а под ссуду 10 млн.$ Казначейству, 50 млн.$ Корпорации оборонного снабжения и другим (всего на сумму 1 млрд.$), о чем мы писали в первой части цикла. Ну и уже упомянутая нами фирма «Амторг».
Кроме этого, достаточно сложно вообще отследить эти поставки. Телефон — это не танк или самолет. Он может и не «всплыть». А учитывая то, что поставки шли с четырех направлений: северным путем в Архангельск и Мурманск, Через Персидский залив и Иран (особо ценные материалы и сырьё), в порты Черного моря и на Дальний Восток (Владивосток, Петропавловск Камчатский и другие порты), задача становится просто непосильной.
Есть только один документ, в котором есть какие-то цифры, касающиеся полевых телефонов в первый год войны. Это доклад Анастаса Ивановича Микояна (наркомвнешторга СССР) И. В. Сталину и В. М. Молотову в начале 1942 года.
В справке, составленной 9 января 1942 г., было сказано, что за октябрь-декабрь 1941 г. в СССР доставлено 5 506 телефонных аппаратов, а ещё 4 416 находилось в пути из числа 12 000 шт. которые США обязался поставлять ежемесячно и соответственно 36 000 которые вообще ожидалось получить в 1941 г.
Кстати, не следует забывать, что в число телефонов, полученных СССР. входят только те аппараты, что реально доставлены. Отправленные, но утраченные в процессе доставки не учитываются. Тут, следует привести интересный факт, который нашли наши коллеги в Архангельском порту.
Дело в том, что Северный путь доставки был самым коротким, хотя и самым опасным. А учет доставленного имущества там велся с военной точностью. Так вот, за весь период войны по финансовой ведомости излишков и недостач импортных грузов по Архангельскому порту был утрачен 1 (один!) телефонный аппарат из числа доставленных. Его стоимость 30$ США.
Какие же телефоны приехали к нам по ленд-лизу?
По мнению специалистов, первой моделью полевого телефона, поставленной в СССР из США стал армейский индукционный телефон ЕЕ-8-А. По сравнению с моделями, выпускаемыми на тот момент советской промышленностью, аппарат был достаточно передовой. Позднее ЕЕ-8-А модернизировали до ЕЕ-8-В. Производитель — Федеральная телефонная и радио корпорация США.
Оба телефона являлись аппаратами системы МБ — с местной (встроенной) батареей напряжением 3 В, которая предназначалась для питания угольного микрофона трубки типа TS-9. И ещё, все телефоны этой модели собраны по «противоместной» схеме.
Разница модели А и В — в элементах питания. В комплект телефонов ЕЕ-8-А входили две круглые сухие батареи ВА-30, которые современным читателям известны как «элемент типа D». Их выпускала фирма Ray-O-Vac. Таких элементов советская промышленность не выпускала.
Телефоны EE-8 выпускались и в нестандартных (расширенных) кожаных сумках. Такие сумки изготавливались специально для поставок в СССР по заказам «Амторга» с оплатой в твердой валюте.
Сумки таких телефонов дорабатывались, чтобы обеспечить возможность использования не только американских, но и советских сухих батарей типа 2С (42 х 92 х 42 мм), которые должны были размещаться внутри той же телефонной сумке.
Внутри сумки устанавливалась специальная деревянная колодка, на которую устанавливались советские элементы питания. А крепление обеспечивала специальная кожаная крышка с кнопкой.
Выше мы писали о поставках коммерческих телефонов фирмой «Амторг». На данных моделях американцев это видно даже визуально. Армейские ЕЕ-8 на сумках обязательно имели тиснение с маркой аппарата-"TELEPHONE EE-8-A". Специалисты говорят, что и на ЕЕ-8-В были такие надписи.
А вот на «Амторговских» аппаратах такого тиснения не было. Но зато аппараты были русифицированы и имели инструкцию на русском языке. Вес телефона с элементами питания был всего 4,5 килограмма.
Ну и «ложка дегтя». Аппарат был надёжным, в нём легко менялись телефон и микрофон в микротелефонной трубке, однако он был значительно тяжёлым и не мог работать с фоническими аппаратами и коммутаторами, которые были значительно распространены в войсках Красной Армии.
Кожаная сумка в условиях России, где осенне-весенняя распутица и дожди — явление обычное, быстро намокала, латунные винтики фиксации аппарата в сумке и клипса застёжки окислялись, что несколько ограничивало использование подобных аппаратов на передовой.
Поздние модификации в числе поставок для Красной Армии аппаратов ЕЕ-8А были американскими армейскими полевыми телефонами в брезентовой коробчатой сумке. Вот так русская погода модернизировала американскую технику.
Следующим аппаратом, который безусловно заслуживает нашего внимания, является телефон ЕЕ-108.
Заслуживает хотя бы тем, что был специально разработан для поставок в Красную Армию. Это классический американец с индукторным вызовом, без источников питания, в кожаной сумке. Работал за счет ЭДС, создававшейся в линии электромагнитными капсюлями телефонной трубки ТS-10.
Микротелефонная трубка ТS-10 имела два электромагнитных капсюля, аналогичных по устройству обратимому капсюлю советского аппарата ТАБИП. Один из капсюлей имел надпись "Transmitter M", второй — "Receiver T".
Разговорная тангента была выполнена в виде утапливающейся круглой латунной кнопки. Обозначение "TS-10" на самой трубке отсутствует, его можно увидеть только в документации.
Аппараты ЕЕ-108 поставлялись в сумках из твердой кожи, на передних стенках которых была вытиснена надпись "TELEPHONE EE-108". К сумке крепился кожаный плечевой ремень. Размеры сумки составляли 196 х 240 х 90 мм, вес телефонного аппарата — 3,8 кг.
Кстати, есть один удивительный факт, касающийся именно этого аппарата. В справочном руководстве ТМ-11-487 по аппаратуре систем связи Министерства по военным делам США (октябрь 1944 г.) этого аппарата нет вообще. Хотя по воспоминаниям ветеранов американской армии, единичные экземпляры этого телефона в армии США использовались. В частности, при прокладке телефонных линий.
Изготовлено 80 771 телефонов. В СССР поставлено 75 261 аппарат. В Китай – 5 500 аппаратов. И 10 комплектов американцы отдали армии... Голландии. Это согласно документам.
Следующий аппарат, наверное, известен более всего. Это полевой телефон с индукторным вызовом, системы МБ, производства компании Connecticut Telephone & Electric, ИАА-44. Телефон конца войны. Выпускался с 1944 года.
Описание данного аппарата следует начать с того, что... согласно документам и в советских, и в американских архивах, такой телефон никогда не поставлялся в СССР по ленд-лизу! Хотя множество источников говорит об обратном. Только вот документы...
Тут мы опять приходим к работе фирмы Амторг. Воистину, эти ребята делали своё дело просто великолепно. Хватка на зависть бульдогам. ИАА-44 — плод их работы. Нас поразила «американская» буква «И» в названии. С юмором у советских американцев было всё в порядке. Хотя, по некоторым источникам, были аппараты и с названием "IAA".
Аппарат ИАА-44 по схеме очень похож на американские полевые телефоны ЕЕ-8. Как и в ЕЕ-8, для питания микрофона использовались две американские сухие батареи типа ВА-30 общим напряжением 3 В. Начальная емкость американских батарей составляла 8 ампер-часов.
Внутри аппарата имелись отсеки для двух сухих батарей 3С советского производства, начальная емкость которых составляла 30 ампер-часов. В условиях войны заменить американские батареи с емкостью 6-8 ампер-часов на батареи емкостью 30 ампер-часов — это великолепно! Были также предусмотрены клеммы для подключения внешней батареи напряжением 3 В.
Как и в аппаратах ЕЕ-8, в полевых телефонах ИАА-44 использовалась микротелефонная трубка типа TS-9. Имелись гнезда для подключения дополнительной микротелефонной трубки.
Полевые телефоны ИАА-44 поставлялись в металлических корпусах размерами 250 х 250 х 100 мм. Вес аппарата с двумя советскими батареями 3С — 7,4 кг.
Понятно, что сейчас читатели-ветераны ждут рассказ о том, как мы использовали американский опыт для развития производства чего-то подобного у себя. Что и когда появилось на основе. Имея ввиду советский полевой телефонный аппарат ТАИ-43.
Да, замечательный конструктор, кавалер нескольких боевых орденов, инженер-подполковник Ольга Ивановна Репина действительно создала полевой телефон, который стоял на вооружении Советской Армии более 20 лет внешне похожим на иностранца. Но не на американца, а на немца. И как вы уже поняли, никакого отношения этот телефон к американо-британским поставкам не имеет.
Даже те, кто не слышал этого имени раньше, не только видели её изобретения на службе в Советской армии, но и пользовались ими. Это ранние ТА-41 (для совсем ветеранов), ТАИ -43 (для фронтовиков Великой Отечественной и послевоенного поколения) и ТА-57 (для сегодняшних читателей). Благодаря мудрости женщины на поле боя качественно общаются суровые мужчины. Парадокс.
Военно-полевой телефон ТАИ-43 создавался на базе трофейных образцов немецких полевых телефонов FF-33 (Feldfernsprecher 33) образца 1933 года. Именно об этом телефоне наши связисты говори «работает "фриц" даже под водой».
Точнее, наверное, будет так: Репина взяла у немца дизайн и расположение органов управления. А вот расположение узлов телефона практически новое. В одном из источников мы нашли даже такое: «ТАИ-43 на 90% наш и лишь на 10 немецкий». Оставим это мнение без комментариев. Это дело действительно специалистов-связистов.
Но наши аппараты достойны отдельной темы (следовательно, сразу после ленд-лиза и займемся).
Второй раз повторим простую и ошеломительную цифру. Почти 80% всех сообщений во Второй мировой войне передано по проводной связи!
И недооценить вклад наших союзников (тогда реальных) в виде тысяч телефонных аппаратов и сотен километров кабеля было бы не очень умно.
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
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