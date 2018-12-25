Каждый баррель на счету
О том, что в бюджетных планах и базовых годовых экономических прогнозах будет снижена расчётная цена на нефть, нам говорили уже не раз. По поводу 2019 года речь шла о том, что ценовой ориентир переместится с отметки 65 долларов за баррель до 55. Жестокая реальность впервые за последние годы на этот ориентир не смотрит. Цена на баррель нефти Brent уже опустилась ниже 45 долларов, а нефтетрейдеры пока даже не думают разворачивать основной тренд. Судя по всему, в обозримой перспективе ожидать повышения цен не стоит. Хорошо будет уже, если они хотя бы застынут на нынешних рубежах.
В России ещё никто из ответственных лиц ничего не сказал о том, будет ли наша нефтедобыча снижать обороты. Министр энергетики РФ Александр Новак, который вообще-то должен знать, что соответствующие переговоры с ОПЕК уже идут, ограничился очень обтекаемым заявлением: «Я считаю, нужно мониторить. Потому что конец года — он не показателен. Важно смотреть, как будут развиваться события в январе, поэтому сейчас какие-то резкие движения неправильно делать».
Наш министр энергетики считать умеет, но не слишком торопится
А вот из Эр-Рияда уже прозвучало нечто очень важное. Генеральный секретарь нефтяного картеля Мохаммед Баркиндо заявил о том, что Саудовская Аравия как лидер и крупнейший производитель в ОПЕК приступит к снижению объёмов добычи, не дожидаясь каких-либо согласований. При этом снижение будет намного сильнее, чем ожидалось ранее. Уже на январь саудиты запланировали сокращение производства с ноябрьских 11 млн. баррелей в сутки до 10,2 млн. баррелей. Тот факт, что на это заявление пока слабо отреагировали биржи, свидетельствует не только и не столько о колоссальной инерции рынка в целом. Все дело в том, что у трейдеров пока ещё нет уверенности в том, что дополнительные объёмы на рынок не выбросят США и Иран, традиционно находящиеся по разные стороны баррикад, но сейчас оказавшиеся фактически по одну.
Впрочем, и им (США и Ирану) при всём стремлении отвоевать ниши на рынке даже за счёт демпинга и потери части прибылей низкие цены на нефть не слишком выгодны. Эксперты давно говорят, что всех может устроить диапазон цен между 50 и 70 долларами за баррель, но на их взгляд, всё подчас портят спекулянты, способные манипулировать ценами, выходя и за верхнюю, и за нижнюю границу этого комфортного диапазона. На них не влияет даже публикация графиков снижения добычи, в соответствии с которыми суммарное сокращение по ОПЕК должно составить более трёх процентов. Как известно, в середине декабря по обновлённому соглашению ОПЕК+ были запланированы всего два с половиной процента сокращения, но сейчас, видимо, рынку требуются более сильные средства.
В России реакция на нефтяной негатив пока, к счастью, не слишком сильная: рубль подешевел к доллару и евро примерно на пять процентов, если считать от относительно стабильных отметок, а цены на бензин ещё держатся. Впрочем, скрытый рост стоимости топлива уже случился: отменены многочисленные льготы и преференции для оптовых покупателей, корпоративных и особо важных клиентов. Но реальный скачок, как уже не раз отмечалось, похоже, откладывается до весны. Хотя ответом на слабеющий рубль почти неизбежно должны стать более высокие внутренние цены на бензин. И то, что пока это не так, говорит только об одном: отложенный рывок бензиновых цен может оказаться поистине катастрофическим.
Но Россия ведь рискует ещё и рублём. Готов ли сегодня Центробанк реально купировать все возможные риски для рубля? Пока непонятно, поскольку ничего иного, кроме как противопоставить снижению нефтяных цен снижение курса рубля, наши финансисты при власти придумать не могут. Другие в таких случаях залезают в долги, пусть даже на самых неблагоприятных условиях, но нам в ответ сразу припоминают пресловутый дефолт. Однако ведь и осень 2014 года у нас тоже до сих пор в памяти.
О неизбежном росте инфляции в ЦБ уже сказали, причём сделали это на опережение, когда казалось, что цены на нефть вот-вот развернутся. Из Центробанка публике недвусмысленно дали понять, что вся многолетняя борьба за пресловутые 4 процента годовых (тот самый «таргет», о котором всегда убеждённо докладывала главе государства глава главного кредитного учреждения) — это не более чем «пшик». В таком случае «пшиком» могут ведь оказаться и все уверения в том, что позиции рубля остаются крепкими. Впрочем, сегодня таких уверений уже почти не слышно.
Долгое время российским финансовым властям откровенно везло. Падения цен на нефть, которое они с уверенностью прогнозировали, а потом закладывали в бюджетные расчёты, раз за разом не случалось. Реально обжечься пришлось лишь однажды – осенью 2014 года, но и тогда дело ведь было не только в нефти. И страна, точнее, правительство и Центробанк, отделённый от первого законом, получали лишние миллиарды валюты, оседавшие, по всей видимости, не только в резервах ЦБ РФ и иных бюджетных закромах.
Мало кто обратил внимание, что рубль заметно упал по курсу и к евро, и к доллару как бы заранее, ещё до начала нынешней волны падения нефтяных котировок. И стало это прямой реакцией не на нефть, а на повышение ключевой ставки Центробанка. Там подкладывали себе соломку с учётом грядущей перспективы выкупа валютной выручки, которую приостановили ради спасения рубля. Так вот же оно – секретное оружие ЦБ РФ и Минфина, вот средство противодействия неконтролируемому падению национальной валюты!
Однако, увы, не всё так просто. Цепляясь за крепкий, хотя какой же он крепкий, рубль, нельзя забывать, что Банку России предстоит ещё и выкупить всю ту валюту, которую он не выкупил за последние месяцы. Ведь совсем недавно спасать рубль пришлось не в первый уже раз через фактический запрет продаж валютной выручки. Тот факт, что тем самым сотни миллионов долларов и евро были просто вытолкнуты в офшоры, отразился только в отчётах по оттоку/притоку капиталов.
Соответствующее решение об операциях по конвертации накопленных рублей, которые не конвертировались с сентября по декабрь 2018 года, совет директоров Банка России должен будет принять сразу после 15 января. Уже 2019 года. И на выкуп у ЦБ РФ могут уйти даже не месяцы, а годы, но это и не важно, поскольку с золото-валютными резервами у нас по-прежнему всё в порядке. Несмотря ни на что.
Против рубля потом, конечно, сработал и фактор нефти, который продолжает работать и сейчас. Нефть, похоже, ещё не скоро сможет вернуться к психологически важной отметке в 50 долларов за баррель, а вот до 43 долларов, уровня отсечения, установленного в России по бюджетному правилу, может и опуститься. Ведь на нефтяных биржах правят бал спекулянты, а для них в игре на понижение важно прогнуть всех остальных до последнего, чтобы потом уже на повышении снять все сливки. Впрочем, если Россия волнуется за 43 доллара за баррель, то что тогда говорить о Саудовской Аравии, где много лет верстают бюджет исходя из 80 долларов за бочку. А в итоге лидер ОПЕК, считающийся одной из богатейших стран мира, уже имеет бюджетную дыру в 35 миллиардов. Не риялов и не рублей, а долларов!
Тем не менее, нельзя не считаться с тем, что уже сейчас начинаются сезонные закупки топлива, а зима в Европе и США ожидается не самой тёплой. К тому же большинство негативных данных по росту мировой экономики оказывается на практике фейком или той самой «пугалкой», которой и пользуются сейчас нефтетрейдеры. Нефть вполне могут уже в ближайшие дни поддержать и новые переговоры России с представителями ОПЕК, и ещё одна порция американских санкций, направленных против Ирана.
И наконец, последнее (самое страшное, но для нефтяных цен спасительное) – это две войны. Одна реальная, которая с новой силой разгорается на севере Сирии, а другая – пока виртуальная, которой нас постоянно стращают из Киева. Если запылает Донбасс, про дешёвую нефть можно забыть сразу и надолго. Не потому ли западные СМИ и спекулируют на этой теме, регулярно задавая подзабытый уже вопрос из песни: «Хотят ли русские войны?» Задавая и сами же на него отвечая. Утвердительно, разумеется.
В России ещё никто из ответственных лиц ничего не сказал о том, будет ли наша нефтедобыча снижать обороты. Министр энергетики РФ Александр Новак, который вообще-то должен знать, что соответствующие переговоры с ОПЕК уже идут, ограничился очень обтекаемым заявлением: «Я считаю, нужно мониторить. Потому что конец года — он не показателен. Важно смотреть, как будут развиваться события в январе, поэтому сейчас какие-то резкие движения неправильно делать».
Наш министр энергетики считать умеет, но не слишком торопится
А вот из Эр-Рияда уже прозвучало нечто очень важное. Генеральный секретарь нефтяного картеля Мохаммед Баркиндо заявил о том, что Саудовская Аравия как лидер и крупнейший производитель в ОПЕК приступит к снижению объёмов добычи, не дожидаясь каких-либо согласований. При этом снижение будет намного сильнее, чем ожидалось ранее. Уже на январь саудиты запланировали сокращение производства с ноябрьских 11 млн. баррелей в сутки до 10,2 млн. баррелей. Тот факт, что на это заявление пока слабо отреагировали биржи, свидетельствует не только и не столько о колоссальной инерции рынка в целом. Все дело в том, что у трейдеров пока ещё нет уверенности в том, что дополнительные объёмы на рынок не выбросят США и Иран, традиционно находящиеся по разные стороны баррикад, но сейчас оказавшиеся фактически по одну.
Впрочем, и им (США и Ирану) при всём стремлении отвоевать ниши на рынке даже за счёт демпинга и потери части прибылей низкие цены на нефть не слишком выгодны. Эксперты давно говорят, что всех может устроить диапазон цен между 50 и 70 долларами за баррель, но на их взгляд, всё подчас портят спекулянты, способные манипулировать ценами, выходя и за верхнюю, и за нижнюю границу этого комфортного диапазона. На них не влияет даже публикация графиков снижения добычи, в соответствии с которыми суммарное сокращение по ОПЕК должно составить более трёх процентов. Как известно, в середине декабря по обновлённому соглашению ОПЕК+ были запланированы всего два с половиной процента сокращения, но сейчас, видимо, рынку требуются более сильные средства.
В России реакция на нефтяной негатив пока, к счастью, не слишком сильная: рубль подешевел к доллару и евро примерно на пять процентов, если считать от относительно стабильных отметок, а цены на бензин ещё держатся. Впрочем, скрытый рост стоимости топлива уже случился: отменены многочисленные льготы и преференции для оптовых покупателей, корпоративных и особо важных клиентов. Но реальный скачок, как уже не раз отмечалось, похоже, откладывается до весны. Хотя ответом на слабеющий рубль почти неизбежно должны стать более высокие внутренние цены на бензин. И то, что пока это не так, говорит только об одном: отложенный рывок бензиновых цен может оказаться поистине катастрофическим.
Но Россия ведь рискует ещё и рублём. Готов ли сегодня Центробанк реально купировать все возможные риски для рубля? Пока непонятно, поскольку ничего иного, кроме как противопоставить снижению нефтяных цен снижение курса рубля, наши финансисты при власти придумать не могут. Другие в таких случаях залезают в долги, пусть даже на самых неблагоприятных условиях, но нам в ответ сразу припоминают пресловутый дефолт. Однако ведь и осень 2014 года у нас тоже до сих пор в памяти.
О неизбежном росте инфляции в ЦБ уже сказали, причём сделали это на опережение, когда казалось, что цены на нефть вот-вот развернутся. Из Центробанка публике недвусмысленно дали понять, что вся многолетняя борьба за пресловутые 4 процента годовых (тот самый «таргет», о котором всегда убеждённо докладывала главе государства глава главного кредитного учреждения) — это не более чем «пшик». В таком случае «пшиком» могут ведь оказаться и все уверения в том, что позиции рубля остаются крепкими. Впрочем, сегодня таких уверений уже почти не слышно.
Долгое время российским финансовым властям откровенно везло. Падения цен на нефть, которое они с уверенностью прогнозировали, а потом закладывали в бюджетные расчёты, раз за разом не случалось. Реально обжечься пришлось лишь однажды – осенью 2014 года, но и тогда дело ведь было не только в нефти. И страна, точнее, правительство и Центробанк, отделённый от первого законом, получали лишние миллиарды валюты, оседавшие, по всей видимости, не только в резервах ЦБ РФ и иных бюджетных закромах.
Мало кто обратил внимание, что рубль заметно упал по курсу и к евро, и к доллару как бы заранее, ещё до начала нынешней волны падения нефтяных котировок. И стало это прямой реакцией не на нефть, а на повышение ключевой ставки Центробанка. Там подкладывали себе соломку с учётом грядущей перспективы выкупа валютной выручки, которую приостановили ради спасения рубля. Так вот же оно – секретное оружие ЦБ РФ и Минфина, вот средство противодействия неконтролируемому падению национальной валюты!
Однако, увы, не всё так просто. Цепляясь за крепкий, хотя какой же он крепкий, рубль, нельзя забывать, что Банку России предстоит ещё и выкупить всю ту валюту, которую он не выкупил за последние месяцы. Ведь совсем недавно спасать рубль пришлось не в первый уже раз через фактический запрет продаж валютной выручки. Тот факт, что тем самым сотни миллионов долларов и евро были просто вытолкнуты в офшоры, отразился только в отчётах по оттоку/притоку капиталов.
Соответствующее решение об операциях по конвертации накопленных рублей, которые не конвертировались с сентября по декабрь 2018 года, совет директоров Банка России должен будет принять сразу после 15 января. Уже 2019 года. И на выкуп у ЦБ РФ могут уйти даже не месяцы, а годы, но это и не важно, поскольку с золото-валютными резервами у нас по-прежнему всё в порядке. Несмотря ни на что.
Против рубля потом, конечно, сработал и фактор нефти, который продолжает работать и сейчас. Нефть, похоже, ещё не скоро сможет вернуться к психологически важной отметке в 50 долларов за баррель, а вот до 43 долларов, уровня отсечения, установленного в России по бюджетному правилу, может и опуститься. Ведь на нефтяных биржах правят бал спекулянты, а для них в игре на понижение важно прогнуть всех остальных до последнего, чтобы потом уже на повышении снять все сливки. Впрочем, если Россия волнуется за 43 доллара за баррель, то что тогда говорить о Саудовской Аравии, где много лет верстают бюджет исходя из 80 долларов за бочку. А в итоге лидер ОПЕК, считающийся одной из богатейших стран мира, уже имеет бюджетную дыру в 35 миллиардов. Не риялов и не рублей, а долларов!
Тем не менее, нельзя не считаться с тем, что уже сейчас начинаются сезонные закупки топлива, а зима в Европе и США ожидается не самой тёплой. К тому же большинство негативных данных по росту мировой экономики оказывается на практике фейком или той самой «пугалкой», которой и пользуются сейчас нефтетрейдеры. Нефть вполне могут уже в ближайшие дни поддержать и новые переговоры России с представителями ОПЕК, и ещё одна порция американских санкций, направленных против Ирана.
И наконец, последнее (самое страшное, но для нефтяных цен спасительное) – это две войны. Одна реальная, которая с новой силой разгорается на севере Сирии, а другая – пока виртуальная, которой нас постоянно стращают из Киева. Если запылает Донбасс, про дешёвую нефть можно забыть сразу и надолго. Не потому ли западные СМИ и спекулируют на этой теме, регулярно задавая подзабытый уже вопрос из песни: «Хотят ли русские войны?» Задавая и сами же на него отвечая. Утвердительно, разумеется.
- Автор:
- Алексей Подымов, Виктор Малышев, д.э.н.
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