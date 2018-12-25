Нападение Германии на СССР в 1942 году

Обратите внимание на форму крыла, убираемую хвостовую опору шасси, отсутствие подпорок горизонтального оперения и чистый профиль Me-109F. Несмотря на общее обозначение Ме-109, это два совершенно разных самолета

Ганс, заряжай! Вундерваффе Pak 36 готово к противостоянию с 45-тонными «КВ»

Вероятностный характер истории позволяет реконструировать её альтернативные варианты. Подобно натурным экспериментам в естественных науках, постановка и изучение миров-отражений позволяет лучше разобраться в событиях реальных, понять их первопричины и механизмы.Некоторое время назад на страницах «Военного обозрения» прозвучало мнение о возможности начала Второй мировой раньше срока. Вопрос заключался в следующем: во второй половине 30-х гг. советское руководство, как и лидеры европейских стран, проявляло странную нерешительность в отношении политики Гитлера. Нескрываемая агрессия и наглые требования фашистов не были подкреплены ничем в плане военной мощи.Надеяться на миролюбие рейха было поздно. Немецкая военная промышленность непрерывно развивалась, и темпы её развития превышали показатели советского ВПК. В таких условиях отсрочки и попытки «договориться», чтобы дать время на перевооружение армии (какой? РККА или вермахта?) были до крайности нелогичным решением.Мои оппоненты приводили собственные возражения, ссылаясь на отсутствие до 1939 года общей границы с рейхом. Приводились факты о не лучшем состоянии РККА, выявленные в ходе локальных конфликтов конца 30-х гг. Дерзкие победы сочетались со слабой организацией и неспособностью обеспечить эффективное управление крупными группировками войск; в общем, всё то, что впоследствии наблюдалось летом 41-го.Несмотря на все возражения, остается факт. Наивыгоднейшее для РККА соотношение сил было достигнуто в 1938 году — по большинству видов техники было накоплено 10-кратное, а по некоторым — 100-кратное превосходство над вермахтом!Более такого не случалось уже никогда: с каждым последующим годом количественное и качественное превосходство становилось все менее очевидным.Впрочем, и осенью 1939 было совсем не поздно — ударить и подавить на корню фашистскую чуму. Вместо того было принято решение «отодвинуть границу» и выжидать пару лет, пока окрепший и многократно усилившийся враг повернёт свои армии на восток.О причинах такой нерешительности можно спорить до бесконечности.Сегодняшний материал является логическим продолжением прошлых дискуссий, только в этот раз выбран другой временной интервал. Как бы развивалась ситуация при нападении Германии на СССР летом 1942 года?С точки зрения официальной советской историографии,всегда рассматривалась как. Это позволяло в большей мере реализовать планы по реорганизации и перевооружению РККА, насытив армию «техникой новых типов» согласно планам предвоенных лет.Данная точка зрения содержит типичную ошибку «альтернативой истории». Когда одной из сторон предоставляется преимущество (в данном случае время для перевооружения), а противник продолжает «тупить» и остается на прежнем уровне.Это неверно.Альтернатива приобретает определенный смысл, если наряду с предвоенными планами РККА учитывать. И, как было уже отмечено выше, фашистский зверь эволюционировал с ужасающей быстротой.Любители авиационной истории подтвердят: по состоянию на 1942 год из эскадр люфтваффе полностью исчезли «Мессершмитты-109» модификации «E», составлявшие до 40% всей истребительной авиации, сосредоточенной у советских границ летом 41-го года.Me-109E — cкоростной маневренный истребитель с закрытой кабиной, радиостанцией, пушечным вооружением и двигателем с непосредственным впрыском топлива, которому были не страшны отрицательные перегрузки. Но для люфтваффе «Эмиль» был вчерашним днём.В 1942 году истребительные эскадры полностью завершили перевооружение на Mе-109F и теперь готовились к освоению еще более совершенной модификации «Густав», появившейся на советско-германском фронте ровно через год, в июне 1942 года. Эксперты-моделисты могут подробно рассказать про Me-109G-2, о том, насколько возросли их боевые качества по сравнению с «мессерами» более ранних модификаций (109F и особенно 109E).Фанаты бронетехники расскажут про эволюцию «Панцеркампфвагенов» и немецких противотанковых средств.Здесь не о том, кто был сильнее, «тридцатьчетверка» или Pz.III, разговор о другом.В ситуации «Т-34 против Pz.III Ausf.H» или «Т-34 против Pz.III Ausf.J» для советских танкистов был предпочтительнее первый вариант. На поздних «тройках», пошедших в серию в декабре 1941 г., немцы догадались установить 50-мм пушку KwK-39 с длиной ствола 60 калибров, что позволило увеличить дальность эффективного боя с советскими танками с 200 до 500 м.Похожий эволюционный путь проделала «четверка» — весной 1942 года на смену Pz.IV с короткоствольными «обрубками» появились длинноствольные модификации, позволявшие уравнять шансы Pz.IV в бою с любыми советскими танками.Необходимость усиления огневой мощи и защищенности была продиктована не только кошмарами и неожиданностями восточного фронта. К примеру, разработка танка прорыва (будущий «Тигр») велась с 1937 года. Немцы с самого начала понимали важность танков с противоснарядным бронированием, однако до поры не имели возможности их серийного производства.Противотанковая артиллерия — главный противник танков.. К лету 1942 года основным противотанковым орудием вермахта стало 5 cm Pak 38, которое вытеснило 37 мм «колотушки» Pak 36. «Колотушки» демонстрировали ничтожную эффективность, наматываясь на гусеницы советских танков в первые месяцы войны.На смену 50-мм готовились новые системы. Весной 1942 года части вермахта получили первые 7.5 сm Pak 40 (начало разработки — 1939 г.); 75-мм орудия с длиной ствола 46 калибров, против которых даже мощная защита КВ была уже совершенно недостаточной.Настало время рассказать о ходе модернизации отечественной техники. Т-34-85, могучие САУ-«Зверобои», истребители Лавочкина — все это относится к более позднему периоду, 1943-44 гг., производство которого началось в 1940-41 гг., при этом никаких глубоких модернизаций имевшихся образцов вооружений не намечалось. Ни в довоенных планах, ни в реальности.За исследуемый период (второе полугодие 1941 — первое полугодие 1942 гг.) все изменения носили косметический характер и были направлены на устранение «детских болезней», а также снижение трудозатрат при производстве. Без заметного влияния на боевые качества техники. В отличие от эволюции немецкого Pz.IV, у которого за год толщина лобового бронирования возросла в 1,5 раза, а длина ствола орудия увеличилась вдвое!Как бы изменилась ситуация в случае продления перемирия с Германией, до лета 1942 года?Усилиями промышленности доля техники «новых типов» в составе РККА увеличилась бы в несколько раз. Однако по состоянию на 1942 год встреча с «тридцатьчетверкой» уже не являлась страшной неожиданностью, которая имела место годом ранее. К 1942 году немецкая армия вышла на новый уровень оснащения, получив от промышленности достаточно средств для ведения боя «на равных» с новейшими образцами советской техники.Вы возразите: воюет не техника, не миллиметры брони. Воюют люди. В бою все решает подготовка и организаторские способности командования. Мотивация личного состава. Инициатива. Взаимодействие.Кто бы с этим спорил!Вступая в войну на год позже против вероломно напавшего противника, наша армия оказалась бы в схожей ситуации, с теми же результатами, что и в реальности, летом 1941. При этом отсутствие одного из козырей — абсолютного технического превосходства над вермахтом, ухудшило бы и без того непростую ситуацию первых месяцев войны.Что касается количественного аспекта, то говорить здесь не о чем. Слишком очевидные цифры.Темпы развития немецкой авиации (красным выделены наиболее значимые образцы в рассматриваемый период времени).Можно брать цифры производства танков, грузовиков или любого другого военного имущества: повсюду будет заметен непрерывный рост объемов военного производства.Разумеется, ВПК Страны Советов тоже не стоял на месте. Исходя из планов предвоенных лет (в случае «альтернативной истории» в 1941 еще не было ни эвакуации, ни чрезвычайных условий военного положения «Всё для фронта, всё для Победы»), в период 1941-42 гг. полного обновления технического парка РККА предусмотрено не было. Простой пример — протокол Государственного Комитета обороны о серийном производстве танка Т-34 на заводе № 183 от 1940 г.: согласно ему, с 1942 СТЗ и ХПЗ должны были полностью перейти на выпуск Т-34 с планом 2000 танков в год.Да чёрта с два бы успели! Посмотрите на темпы промышленного производства рейха.Очевидно, что причины поражений РККА лежали вне технической плоскости. Вступление в войну на год позже с парой тысяч единиц техники «новых типов» ничего бы кардинально не изменило. При этом в первые, самые страшные и тяжелые дни войны, мы бы остались без защиты Т-34 и КВ, броня которых уже не представляла сложности для немецких противотанковых средств обр. 1942 г. Наряду с многократно усилившимся люфтваффе в нашу сторону хлынули бы армады танков с противоснарядным бронированием — вместо примитивных танкеток, которые годом ранее составляли значительную часть немецких танковых войск.Рассуждая в альтернативных формулировках, можно смоделировать ситуацию с успешным стратегическим развертыванием РККА, при котором мы успеваем встретить врага в полной готовности и опрокинуть контрударом на чужой территории. Смоделировать нанесение превентивного удара или задаться вопросом о повышении качества подготовки командиров и личного состава. Однако подобные «альтернативы» выходят за рамки заданной темы.В данной статье автор поделился своими рассуждениями о том, чтоЕще один год в ожидании немецкого нападения привел бы к еще более тяжелым последствиям.