Брошенные Трампом курды просятся к Асаду
Американский контингент, похоже, действительно покидает Сирию. Твердой уверенности, что это произойдет, одно лишь заявление Дональда Трампа не дало. Слишком много он давал обещаний, которых не сумел или не пожелал выполнить.
Но сегодня есть как минимум два весьма веских подтверждения тому, что американские оккупанты все же покинут Сирию.
Прежде всего противящийся этому решению президента глава Пентагона Джеймс Мэттис все же подписал решение о выводе американских войск из Сирии. Телеканал CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США сообщил, что решение предусматривает четкий график вывода войск, «который начнется в предстоящие недели и продлится несколько недель». В свою очередь, агентство «Рейтер» со ссылкой на источники передало, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.
Впрочем, пресс-секретарь Минобороны США Дана Уайт сообщила, что Соединённые Штаты уже приступили к выводу своего военного контингента из Сирии. А инсайдерские источники сообщили, что сотрудники Госдепа и «иных ведомств», находившиеся на контролируемой оккупационными силами сирийской территории, уже эвакуированы.
Кроме того, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что американский лидер Дональд Трамп не изменит решение о выводе войск США из Сирии.
Напомним, что уходят не только американские военные из Сирии, но и Джеймс Мэттис уходит из Пентагона — в знак своего категорического несогласия с выводом войск. Причем уходит не по-хорошему, с хлопком дверью и с «прощальной пакостью» бывшему шефу.
Мэттис напоследок сделал заявление, что у США не было и нет достоверных доказательств применения президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против собственного народа. Из чего следует, что ракетные удары, нанесенные по приказу Трампа по сирийским объектам, были ничем не спровоцированы и сделаны «по беспределу». Исключительно для поднятия внутреннего рейтинга Трампа.
Мэттис признал, что доказательства и отчеты, полученные от различных волонтеров и «групп помощи», напрямую не указывают на то что, химические атаки были организованы Дамаском и проведены сирийской армией.
Впрочем, вернемся к выводу войск. Еще одним неоспоримым подтверждением того, что вывод все же состоится, стала невероятно суетливая активность американских подопечных из «Сирийских демократических сил» (СДС) – антиправительственной группировки, в которой главную роль играли курдские сепаратисты.
Хотя МО Франции заявило, что их оккупационный контингент, имеющий примерно ту же локализацию, что и американский, никуда не уходит, и даже появилась информация, что французские патрули выдвигаются в район Манбиджа, где наиболее вероятна активизация турецких прокси, все прекрасно понимают, что после ухода американцев французы там тоже надолго не задержатся. Они попросту не сумеют помешать туркам в их намерении взять под контроль восточный берег Евфрата.
Так что насчет прочности французской «крыши» у курдов нет никаких иллюзий.
А о том, что американский президент «слил» своих курдских питомцев, свидетельствует тот факт, что он «делегировал» Анкаре «борьбу с терроризмом», о чем сам и заявил.
Дональд Трамп сообщил, что ранее провел «продолжительную и продуктивную» телефонную беседу по телефону с турецким коллегой, обсудив борьбу с террористами, а также «медленный и четко скоординированный вывод оттуда американских военных».
Напомним, что в Турции террористами считают РПК и СДС, и Анкара неоднократно заявляла, что собираются «очистить» север Сирии от SDF.
В свою очередь, Эрдоган заявил, что Трамп принял решение о выводе войск после телефонного разговора с ним.
Ну а далее последовало то, что и должно было произойти: в Москву прибыла делегация из Сирийского Курдистана под руководством сопредседателя Народной ассамблеи (правительства) Северной Сирии Ильхама Ахмеда. По другой информации миссию возглавляет Абдул Карим Омар, сопредседатель комиссии по внешним связям СДС.
Впрочем, персоналии не играют особой роли. Важнее то, о чем удастся договориться в ходе этого вполне ожидаемого визита. Надеяться в сложившейся ситуации курдам больше не на кого: и Израиль, и Саудовская Аравия, с недавнего времени оказывающая знаки внимания курдским сепаратистам, не вступят из-за них в прямой конфликт с турками и не станут живым щитом.
Сирийское правительство, как известно, не признает провозглашенную курдами Федерацию Северной Сирии и организованные в ней органы самоуправления. Тем более что формирования СДС и Отрядов народной самообороны (YPG) неоднократно действовали против правительственных сил.
Впрочем, ранее у России уже почти получилось примирить Дамаск и курдов, причем Асада удалось убедить начать рассмотрение вопроса о предоставлении курдам автономии. Однако эти наметившееся, но так и не начавшееся сближение было сорвано не без участия американских эмиссаров, сумевших заинтересовать курдских вождей не только отдаленной перспективой построения «великого Курдистана», но и более реалистичными, хотя и приземленными вещами.
А сегодня они оказались перед дилеммой: пойти под Дамаск или оказаться сметенными турками. Согласно поступающим из САР сведениям, курдская делегация ведет переговоры с сирийским правительством с целью избежать вторжения турецкой армии в провинцию Хасака.
Со стороны Дамаска переговоры возглавляет генерал Али Мамлюк, специальный советник президента Сирии Башара Асада по вопросам безопасности. Переговоры идут довольно трудно. Предложение курдов – размещение подразделений САА на линии соприкосновения с турками и их прокси с сохранением курдского самоуправления и их вооруженных формирований.
Однако позиция Башара Асада неизменна – на территории САР не должно быть никаких войск, неподконтрольных Дамаску. Впрочем, сирийская власть готова предложить особый статус курдской администрации внутри Сирии других войск, и, кроме того, из боевиков YPG могут быть сформированы этнические подразделения в составе САА (такие уже есть).
Понятно, что сегодня ситуация для торга у курдов не столь благоприятная, как раньше, однако они все же надеются добиться некоторых уступок от Дамаска. Именно для этого и отправились в Москву представители СДС, памятуя, что русским уже удавалось убедить Асада на создание автономии.
Впрочем, тут вопрос стоит не только о позиции Дамаска. Дело в том, что вопрос этот нужно будет решать с учетом интересов Анкары, поскольку нормальные партнерские отношения с Турцией очень важны для России. То есть должен быть найден компромисс, который позволил бы туркам не просто спасти лицо, но и ощутить себя победителями.
До недавнего времени Анкара заявляла, что ее устроит, если земли восточнее Евфрата будут находиться под контролем Дамаска, отряды СДС будут разоружены, и широкая курдская автономия не будет создана. Очевидно, что, по крайней мере, два первых требования, совпадающими с сирийскими, будут неизменны.
Пока же курды пытаются получить защиту Дамаска, то есть России, Турция вовсю готовит наступление. При этом обнадеживающим выглядит заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, что Анкара намерена координировать с Москвой свои действия в Сирии к востоку от Евфрата.
«С Россией мы тоже будем тесно работать по вопросу координации действий относительно востока от Евфрата, дополнительно к нашей обычной координации», — сказал Калын на брифинге в Анкаре.
«Чтобы там не образовался вакуум после вывода войск США, мы принимаем меры. Есть дорожная карта по Манбиджу, и она, пусть с опозданием, но выполняется. После того как Трамп принял политическое решение, военные должны решить в процессе вывода войск, что будет с оружием, как оно будет собираться, как поступать с членами террористических организаций и так далее. В ближайшие недели мы увидим бурное развитие событий», — добавил Калын.
«С РФ у нас сейчас координация в основном по Идлибу, но теперь она будет вестись и по другим сирийским регионам. Пока никакой операции там не проводится, все детали будут обсуждаться. Календарь действий будет определен в течение ближайших недель и месяцев. Но наши разведка и военные постоянно находятся в тесном контакте», — отметил представитель Эрдогана.
Обратим внимание на слово «теперь», которая означает, что после ухода США турки признают необходимость согласовывать свои шаги на этих территориях с Россией. Думаю, что они подозревают, что, уходя из Сирии, американцы надеялись в том числе и спровоцировать разногласия между нашими странами, чего в Анкаре, как и в Москве всеми силами хотят избежать.
Таким образом, есть большая вероятность того, что самых негативных вариантов развития ситуации в северной части Сирии удастся избежать. Хотя прикормленные Вашингтоном американские агенты влияния в курдском руководстве постараются сделать все, чтобы сорвать переговоры с Дамаском.
Но сегодня есть как минимум два весьма веских подтверждения тому, что американские оккупанты все же покинут Сирию.
Прежде всего противящийся этому решению президента глава Пентагона Джеймс Мэттис все же подписал решение о выводе американских войск из Сирии. Телеканал CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США сообщил, что решение предусматривает четкий график вывода войск, «который начнется в предстоящие недели и продлится несколько недель». В свою очередь, агентство «Рейтер» со ссылкой на источники передало, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.
Впрочем, пресс-секретарь Минобороны США Дана Уайт сообщила, что Соединённые Штаты уже приступили к выводу своего военного контингента из Сирии. А инсайдерские источники сообщили, что сотрудники Госдепа и «иных ведомств», находившиеся на контролируемой оккупационными силами сирийской территории, уже эвакуированы.
Кроме того, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что американский лидер Дональд Трамп не изменит решение о выводе войск США из Сирии.
Напомним, что уходят не только американские военные из Сирии, но и Джеймс Мэттис уходит из Пентагона — в знак своего категорического несогласия с выводом войск. Причем уходит не по-хорошему, с хлопком дверью и с «прощальной пакостью» бывшему шефу.
Мэттис напоследок сделал заявление, что у США не было и нет достоверных доказательств применения президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против собственного народа. Из чего следует, что ракетные удары, нанесенные по приказу Трампа по сирийским объектам, были ничем не спровоцированы и сделаны «по беспределу». Исключительно для поднятия внутреннего рейтинга Трампа.
Мэттис признал, что доказательства и отчеты, полученные от различных волонтеров и «групп помощи», напрямую не указывают на то что, химические атаки были организованы Дамаском и проведены сирийской армией.
Впрочем, вернемся к выводу войск. Еще одним неоспоримым подтверждением того, что вывод все же состоится, стала невероятно суетливая активность американских подопечных из «Сирийских демократических сил» (СДС) – антиправительственной группировки, в которой главную роль играли курдские сепаратисты.
Хотя МО Франции заявило, что их оккупационный контингент, имеющий примерно ту же локализацию, что и американский, никуда не уходит, и даже появилась информация, что французские патрули выдвигаются в район Манбиджа, где наиболее вероятна активизация турецких прокси, все прекрасно понимают, что после ухода американцев французы там тоже надолго не задержатся. Они попросту не сумеют помешать туркам в их намерении взять под контроль восточный берег Евфрата.
Так что насчет прочности французской «крыши» у курдов нет никаких иллюзий.
А о том, что американский президент «слил» своих курдских питомцев, свидетельствует тот факт, что он «делегировал» Анкаре «борьбу с терроризмом», о чем сам и заявил.
Дональд Трамп сообщил, что ранее провел «продолжительную и продуктивную» телефонную беседу по телефону с турецким коллегой, обсудив борьбу с террористами, а также «медленный и четко скоординированный вывод оттуда американских военных».
Напомним, что в Турции террористами считают РПК и СДС, и Анкара неоднократно заявляла, что собираются «очистить» север Сирии от SDF.
В свою очередь, Эрдоган заявил, что Трамп принял решение о выводе войск после телефонного разговора с ним.
Ну а далее последовало то, что и должно было произойти: в Москву прибыла делегация из Сирийского Курдистана под руководством сопредседателя Народной ассамблеи (правительства) Северной Сирии Ильхама Ахмеда. По другой информации миссию возглавляет Абдул Карим Омар, сопредседатель комиссии по внешним связям СДС.
Впрочем, персоналии не играют особой роли. Важнее то, о чем удастся договориться в ходе этого вполне ожидаемого визита. Надеяться в сложившейся ситуации курдам больше не на кого: и Израиль, и Саудовская Аравия, с недавнего времени оказывающая знаки внимания курдским сепаратистам, не вступят из-за них в прямой конфликт с турками и не станут живым щитом.
Сирийское правительство, как известно, не признает провозглашенную курдами Федерацию Северной Сирии и организованные в ней органы самоуправления. Тем более что формирования СДС и Отрядов народной самообороны (YPG) неоднократно действовали против правительственных сил.
Впрочем, ранее у России уже почти получилось примирить Дамаск и курдов, причем Асада удалось убедить начать рассмотрение вопроса о предоставлении курдам автономии. Однако эти наметившееся, но так и не начавшееся сближение было сорвано не без участия американских эмиссаров, сумевших заинтересовать курдских вождей не только отдаленной перспективой построения «великого Курдистана», но и более реалистичными, хотя и приземленными вещами.
А сегодня они оказались перед дилеммой: пойти под Дамаск или оказаться сметенными турками. Согласно поступающим из САР сведениям, курдская делегация ведет переговоры с сирийским правительством с целью избежать вторжения турецкой армии в провинцию Хасака.
Со стороны Дамаска переговоры возглавляет генерал Али Мамлюк, специальный советник президента Сирии Башара Асада по вопросам безопасности. Переговоры идут довольно трудно. Предложение курдов – размещение подразделений САА на линии соприкосновения с турками и их прокси с сохранением курдского самоуправления и их вооруженных формирований.
Однако позиция Башара Асада неизменна – на территории САР не должно быть никаких войск, неподконтрольных Дамаску. Впрочем, сирийская власть готова предложить особый статус курдской администрации внутри Сирии других войск, и, кроме того, из боевиков YPG могут быть сформированы этнические подразделения в составе САА (такие уже есть).
Понятно, что сегодня ситуация для торга у курдов не столь благоприятная, как раньше, однако они все же надеются добиться некоторых уступок от Дамаска. Именно для этого и отправились в Москву представители СДС, памятуя, что русским уже удавалось убедить Асада на создание автономии.
Впрочем, тут вопрос стоит не только о позиции Дамаска. Дело в том, что вопрос этот нужно будет решать с учетом интересов Анкары, поскольку нормальные партнерские отношения с Турцией очень важны для России. То есть должен быть найден компромисс, который позволил бы туркам не просто спасти лицо, но и ощутить себя победителями.
До недавнего времени Анкара заявляла, что ее устроит, если земли восточнее Евфрата будут находиться под контролем Дамаска, отряды СДС будут разоружены, и широкая курдская автономия не будет создана. Очевидно, что, по крайней мере, два первых требования, совпадающими с сирийскими, будут неизменны.
Пока же курды пытаются получить защиту Дамаска, то есть России, Турция вовсю готовит наступление. При этом обнадеживающим выглядит заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, что Анкара намерена координировать с Москвой свои действия в Сирии к востоку от Евфрата.
«С Россией мы тоже будем тесно работать по вопросу координации действий относительно востока от Евфрата, дополнительно к нашей обычной координации», — сказал Калын на брифинге в Анкаре.
«Чтобы там не образовался вакуум после вывода войск США, мы принимаем меры. Есть дорожная карта по Манбиджу, и она, пусть с опозданием, но выполняется. После того как Трамп принял политическое решение, военные должны решить в процессе вывода войск, что будет с оружием, как оно будет собираться, как поступать с членами террористических организаций и так далее. В ближайшие недели мы увидим бурное развитие событий», — добавил Калын.
«С РФ у нас сейчас координация в основном по Идлибу, но теперь она будет вестись и по другим сирийским регионам. Пока никакой операции там не проводится, все детали будут обсуждаться. Календарь действий будет определен в течение ближайших недель и месяцев. Но наши разведка и военные постоянно находятся в тесном контакте», — отметил представитель Эрдогана.
Обратим внимание на слово «теперь», которая означает, что после ухода США турки признают необходимость согласовывать свои шаги на этих территориях с Россией. Думаю, что они подозревают, что, уходя из Сирии, американцы надеялись в том числе и спровоцировать разногласия между нашими странами, чего в Анкаре, как и в Москве всеми силами хотят избежать.
Таким образом, есть большая вероятность того, что самых негативных вариантов развития ситуации в северной части Сирии удастся избежать. Хотя прикормленные Вашингтоном американские агенты влияния в курдском руководстве постараются сделать все, чтобы сорвать переговоры с Дамаском.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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