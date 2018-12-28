События уходящего года. Без флага, зато с чемпионатом
Вот и заканчивается 2018 год. Невероятно, но факт: в этом году мы не только избежали ядерной войны, но и вообще обошлись без новых конфликтов. И уже это можно назвать его главным позитивным итогом. Конечно, хотелось бы большего: экономического бума и политической непоколебимости… Но за неимением всего вышеперечисленного сгодится и то, что мы живы, наши дети ходят в школу, а наши родители все ещё получают какую-то пенсию. Стакан то ли наполовину полон, то ли наполовину пуст, но смерть от жажды нам, кажется, пока не грозит.
В общем, самое время по извечной журналистской традиции вспомнить самые яркие события года. Да, именно вспомнить события, потому что для подведения итогов у нас пока слишком мало данных. Кто знает, что мы через десять лет будем думать, например, об объявленном Дональдом Трампом выводе американских войск из Сирии? Правильно: никто этого точно не знает. Может, это станет началом настоящего мира на сирийской земле, а может, снова столкнет лбами Россию и резко упрочившую свои позиции Турцию, что приведет к новому росту напряженности. Так что с выводами спешить не станем.
А вспомнить некоторые знаковые события, конечно же, не помешает.
Начать стоит, наверное, с Зимней Олимпиады в корейском городе Пхёнчхане. Увы, это событие стало для нас серьезным национальным унижением, и больше ничем. Наших спортсменов лишили права выступать под своим национальным флагом, затравили проверками, дисквалифицировали многих лидеров нашего зимнего спорта. Итог, в общем, вполне ожидаемый: всего две золотые медали, общее тринадцатое место и очень неприятный осадок, который остался у миллионов российских любителей спорта.
Но самым мерзким стало то, как наши власти буквально «через колено» ломали общественное мнение, убеждая всех, что нам «нужно ехать и побеждать». Многие раскрылись просто на пять с плюсом, как известный биатлонный комментатор, который в прямом эфире брал интервью у дисквалифицированных биатлонисток, всячески настаивал на их невиновности, а потом обращался к зрителям и чиновникам МОК с требованиями разрешить выступать хотя бы «чистым» спортсменам, которым не было предъявлено никаких обвинений даже в пресловутом "списке Макларена". И как он потом смотрел в глаза своим гостьям, мне, признаться, до сих пор непонятно.
Но возобладала точка зрения, что «спортсмены ни в чем не виноваты». «Они должны ехать, ведь они же тренировались!» — говорили нам с телеэкранов. Они и съездили – бесславно, бесполезно, позорно. Как большую победу нам попытались всучить первое место хоккеистов. Увы, те, кто что-то понимает в игре, понимают и то, что во многом она стала возможна из-за того, что НХЛ проигнорировала игры, и лучшие сборные были в сильно ослабленном составе. Победа хоккеистов, увы, была девальвирована ещё до старта турнира. Хотя золото, конечно, не пахнет...
Самое символичное, наверное, то, что единственной нашей «стопроцентной» олимпийской надеждой на тех играх была фигуристка Медведева. Можно сказать, ради неё все и затевалось. Но она золота не взяла, а потом и вовсе уехала из России в Канаду. Благо до сих пор не отказалась выступать под российским флагом. Но, как говорится, ещё не вечер…
Словно для контраста, ранней весной, буквально через несколько дней после окончания олимпийского позора, Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным посланием. В ходе его выступления были презентованы некоторые передовые виды вооружений, которые в ближайшее время должны быть приняты на вооружение российской армией.
Выступление было во многом сенсационным, так как многие из перечисленных видов оружия вообще не были известны широкой публике. В частности, в тайне хранилась информация об аэробаллистической гиперзвуковой ракете «Кинжал», подводном комплексе «Посейдон», лазерном боевом комплексе «Пересвет». Более того, у большинства из представленных комплексов даже не было своего названия, и по этому поводу даже было организовано голосование на сайте Минобороны.
Сказать, что данная презентация вызвала настоящий ажиотаж в российских и зарубежных СМИ, – не сказать ничего. Писали об этом все. Анализировали, сравнивали, удивлялись, восхищались, радовались. Однако самое главное в этой презентации от многих ускользнуло. А главным было того, что послание Федеральному Собранию — вообще не место для столь подробного представления нового оружия. И если это все-таки было сделано, значит, имелась острая необходимость именно ошарашить и испугать наших западных «партнеров», донеся нужную информацию не только до военных и экспертов, но и до самого широкого круга обывателей.
Что ж, вероятно, Россия тем самым добилась стоящих перед нею целей. Хотя президенту Путину пришлось как-то акцентировать внимание публики на новых реалиях, заявив знаменитое «мы сразу в рай, а они просто сдохнут». Скажем так: после мартовской презентации в это стало гораздо легче поверить…
Следующим знаковым событием стал для нас запуск первой (автодорожной) части Крымского моста. И это были уже совсем другие ощущения – яркие, позитивные, воодушевляющие.
Эта стройка воочию показала, что России вполне по плечу самые сложные задачи. Причем в данном случае задача была сложна и технически, и политически: строить мост пришлось в условиях санкций, с минимальным привлечением иностранных фирм и технологий. В результате буквально всей страной его спроектировали и в очень короткий срок ввели в строй.
Но ещё важнее, чем логистическая связность государства, чем решение сложной технической задачи в условиях санкционного давления, стало символическое значение зримого возвращения Крыма в состав России. После долгого отступления, ужимания в границах Россия вернула себе то, что принадлежало ей по праву, и смогла зримо обозначить долговечность и серьезность своего возвращения.
Особенно забавно в этой связи было смотреть на ужимки небратских «экспертов», мнение которых активно эволюционировало вслед за ростом мостового перехода. Сначала они убеждали аудиторию, что это строительство в принципе невозможно, что «отсталая» Россия без западных технологий никогда не построит такой сложный объект, потом «переобулись» и стали рассказывать про «декорации Мосфильма». Дальше, после легкого ступора, последовали вбросы про треснувшие опоры и провалы грунта. В итоге, когда прятать глаза от реальности стало уже невозможно, стали просто угрожать подрывом моста. Что ж, будем благодарны уходящему году за то, что он добавил нам ещё чуть-чуть ясности в понимании украинской ментальности…
Следующим «событием года» стал Кубок мира по футболу, проводимый в России. И вот он, в отличие от Зимней олимпиады в Пхёнчхане, нас не разочаровал.
Да, наша сборная не выиграла Кубок. Но мы, будем откровенны, не очень-то и надеялись. Но как мы радовались ярким победам нашей команды на групповом этапе! Как надеялись на продолжение сказки в матче с испанцами! Как рукоплескали Акинфееву, одной левой (ногой!) в послематчевой серии пенальти отправившему одну из сильнейших сборных мира домой! Это, признаться, дорогого стоит, и далеко не факт, что наше поколение болельщиков ещё хотя бы раз сможет пережить подобные эмоции…
Но на смену яркому футбольному празднику пришла суровая проза жизни. Под шумок правительство решило протащить пенсионную реформу, с которой было несогласно абсолютное большинство нашего общества. На фоне общей невразумительности нашего «экономического блока» это смотрелось как-то особенно сомнительно: ребята ведь из тех, кого заставь богу молиться, и придется «скорую» вызывать.
Тем не менее, реформу они все-таки протащили. Вкупе с некоторыми другими экономическими «успехами» это вызвало не просто глухое раздражение граждан, но даже череду пусть и слабых, но таких непривычных нам в последнее время протестов. Упал и рейтинг «верховного», что даже заставило наших политологов говорить о грядущих в стране переменах. Но пока кажется, что наши политологи, как обычно, попали пальцем в небо…
Ещё одним событием, буквально взбудоражившим всю страны, стала потеря в Сирии нашего самолета-разведчика Ил-20 с пятнадцатью членами экипажа на борту от так называемого «дружественного огня» — залпа ракетного комплекса С-200, принадлежащего сирийской армии.
Эта воздушная катастрофа стала прямым следствием агрессивных и противозаконных действий израильской авиации, наносившей удары по сирийским военным объектам. Более того, были все основания думать, что израильские самолеты сознательно прятались за российским бортом, таким образом подставляя его под удар ракеты.
В результате, помимо гибели наших военных, серьезно осложнились отношения между Россией и Израилем. Также испортились личные отношения Путина и Нетаньяху, что, с учетом роли президента в определении политического вектора российской дипломатии, весьма критично для межгосударственных отношений. Тем не менее, российскими властями был выбран, наверное, самый мягкий ответ на израильскую провокацию: мы просто укрепили сирийские ПВО более современными ЗРК.
Разумеется, минувший год был весьма богат на яркие события. И глупо было бы думать, что мы пытались перечислить их все. Достаточно вспомнить недавний «прорыв» украинских военных катеров из Черного моря в Азовское – было довольно зрелищно. Или «отравление» Скрипалей. Правда, в этом случае особого зрелища не получилось, зато было поднято очень много смрада и вони.
Но все-таки кажется, что подобные события были более показательны не для нас, а для тех, кто стал их заказчиком и организатором. Да и масштаб поднятой вони далеко не всегда соответствует реальному масштабу самого события.
А для нас, надо признать, год получился неоднозначным. Но, тем не менее, мы все ещё живы и с некоторым оптимизмом смотрим в будущее.
Спасибо и на том, 2018-й!
В общем, самое время по извечной журналистской традиции вспомнить самые яркие события года. Да, именно вспомнить события, потому что для подведения итогов у нас пока слишком мало данных. Кто знает, что мы через десять лет будем думать, например, об объявленном Дональдом Трампом выводе американских войск из Сирии? Правильно: никто этого точно не знает. Может, это станет началом настоящего мира на сирийской земле, а может, снова столкнет лбами Россию и резко упрочившую свои позиции Турцию, что приведет к новому росту напряженности. Так что с выводами спешить не станем.
А вспомнить некоторые знаковые события, конечно же, не помешает.
Начать стоит, наверное, с Зимней Олимпиады в корейском городе Пхёнчхане. Увы, это событие стало для нас серьезным национальным унижением, и больше ничем. Наших спортсменов лишили права выступать под своим национальным флагом, затравили проверками, дисквалифицировали многих лидеров нашего зимнего спорта. Итог, в общем, вполне ожидаемый: всего две золотые медали, общее тринадцатое место и очень неприятный осадок, который остался у миллионов российских любителей спорта.
Но самым мерзким стало то, как наши власти буквально «через колено» ломали общественное мнение, убеждая всех, что нам «нужно ехать и побеждать». Многие раскрылись просто на пять с плюсом, как известный биатлонный комментатор, который в прямом эфире брал интервью у дисквалифицированных биатлонисток, всячески настаивал на их невиновности, а потом обращался к зрителям и чиновникам МОК с требованиями разрешить выступать хотя бы «чистым» спортсменам, которым не было предъявлено никаких обвинений даже в пресловутом "списке Макларена". И как он потом смотрел в глаза своим гостьям, мне, признаться, до сих пор непонятно.
Но возобладала точка зрения, что «спортсмены ни в чем не виноваты». «Они должны ехать, ведь они же тренировались!» — говорили нам с телеэкранов. Они и съездили – бесславно, бесполезно, позорно. Как большую победу нам попытались всучить первое место хоккеистов. Увы, те, кто что-то понимает в игре, понимают и то, что во многом она стала возможна из-за того, что НХЛ проигнорировала игры, и лучшие сборные были в сильно ослабленном составе. Победа хоккеистов, увы, была девальвирована ещё до старта турнира. Хотя золото, конечно, не пахнет...
Самое символичное, наверное, то, что единственной нашей «стопроцентной» олимпийской надеждой на тех играх была фигуристка Медведева. Можно сказать, ради неё все и затевалось. Но она золота не взяла, а потом и вовсе уехала из России в Канаду. Благо до сих пор не отказалась выступать под российским флагом. Но, как говорится, ещё не вечер…
Словно для контраста, ранней весной, буквально через несколько дней после окончания олимпийского позора, Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным посланием. В ходе его выступления были презентованы некоторые передовые виды вооружений, которые в ближайшее время должны быть приняты на вооружение российской армией.
Выступление было во многом сенсационным, так как многие из перечисленных видов оружия вообще не были известны широкой публике. В частности, в тайне хранилась информация об аэробаллистической гиперзвуковой ракете «Кинжал», подводном комплексе «Посейдон», лазерном боевом комплексе «Пересвет». Более того, у большинства из представленных комплексов даже не было своего названия, и по этому поводу даже было организовано голосование на сайте Минобороны.
Сказать, что данная презентация вызвала настоящий ажиотаж в российских и зарубежных СМИ, – не сказать ничего. Писали об этом все. Анализировали, сравнивали, удивлялись, восхищались, радовались. Однако самое главное в этой презентации от многих ускользнуло. А главным было того, что послание Федеральному Собранию — вообще не место для столь подробного представления нового оружия. И если это все-таки было сделано, значит, имелась острая необходимость именно ошарашить и испугать наших западных «партнеров», донеся нужную информацию не только до военных и экспертов, но и до самого широкого круга обывателей.
Что ж, вероятно, Россия тем самым добилась стоящих перед нею целей. Хотя президенту Путину пришлось как-то акцентировать внимание публики на новых реалиях, заявив знаменитое «мы сразу в рай, а они просто сдохнут». Скажем так: после мартовской презентации в это стало гораздо легче поверить…
Следующим знаковым событием стал для нас запуск первой (автодорожной) части Крымского моста. И это были уже совсем другие ощущения – яркие, позитивные, воодушевляющие.
Эта стройка воочию показала, что России вполне по плечу самые сложные задачи. Причем в данном случае задача была сложна и технически, и политически: строить мост пришлось в условиях санкций, с минимальным привлечением иностранных фирм и технологий. В результате буквально всей страной его спроектировали и в очень короткий срок ввели в строй.
Но ещё важнее, чем логистическая связность государства, чем решение сложной технической задачи в условиях санкционного давления, стало символическое значение зримого возвращения Крыма в состав России. После долгого отступления, ужимания в границах Россия вернула себе то, что принадлежало ей по праву, и смогла зримо обозначить долговечность и серьезность своего возвращения.
Особенно забавно в этой связи было смотреть на ужимки небратских «экспертов», мнение которых активно эволюционировало вслед за ростом мостового перехода. Сначала они убеждали аудиторию, что это строительство в принципе невозможно, что «отсталая» Россия без западных технологий никогда не построит такой сложный объект, потом «переобулись» и стали рассказывать про «декорации Мосфильма». Дальше, после легкого ступора, последовали вбросы про треснувшие опоры и провалы грунта. В итоге, когда прятать глаза от реальности стало уже невозможно, стали просто угрожать подрывом моста. Что ж, будем благодарны уходящему году за то, что он добавил нам ещё чуть-чуть ясности в понимании украинской ментальности…
Следующим «событием года» стал Кубок мира по футболу, проводимый в России. И вот он, в отличие от Зимней олимпиады в Пхёнчхане, нас не разочаровал.
Да, наша сборная не выиграла Кубок. Но мы, будем откровенны, не очень-то и надеялись. Но как мы радовались ярким победам нашей команды на групповом этапе! Как надеялись на продолжение сказки в матче с испанцами! Как рукоплескали Акинфееву, одной левой (ногой!) в послематчевой серии пенальти отправившему одну из сильнейших сборных мира домой! Это, признаться, дорогого стоит, и далеко не факт, что наше поколение болельщиков ещё хотя бы раз сможет пережить подобные эмоции…
Но на смену яркому футбольному празднику пришла суровая проза жизни. Под шумок правительство решило протащить пенсионную реформу, с которой было несогласно абсолютное большинство нашего общества. На фоне общей невразумительности нашего «экономического блока» это смотрелось как-то особенно сомнительно: ребята ведь из тех, кого заставь богу молиться, и придется «скорую» вызывать.
Тем не менее, реформу они все-таки протащили. Вкупе с некоторыми другими экономическими «успехами» это вызвало не просто глухое раздражение граждан, но даже череду пусть и слабых, но таких непривычных нам в последнее время протестов. Упал и рейтинг «верховного», что даже заставило наших политологов говорить о грядущих в стране переменах. Но пока кажется, что наши политологи, как обычно, попали пальцем в небо…
Ещё одним событием, буквально взбудоражившим всю страны, стала потеря в Сирии нашего самолета-разведчика Ил-20 с пятнадцатью членами экипажа на борту от так называемого «дружественного огня» — залпа ракетного комплекса С-200, принадлежащего сирийской армии.
Эта воздушная катастрофа стала прямым следствием агрессивных и противозаконных действий израильской авиации, наносившей удары по сирийским военным объектам. Более того, были все основания думать, что израильские самолеты сознательно прятались за российским бортом, таким образом подставляя его под удар ракеты.
В результате, помимо гибели наших военных, серьезно осложнились отношения между Россией и Израилем. Также испортились личные отношения Путина и Нетаньяху, что, с учетом роли президента в определении политического вектора российской дипломатии, весьма критично для межгосударственных отношений. Тем не менее, российскими властями был выбран, наверное, самый мягкий ответ на израильскую провокацию: мы просто укрепили сирийские ПВО более современными ЗРК.
Разумеется, минувший год был весьма богат на яркие события. И глупо было бы думать, что мы пытались перечислить их все. Достаточно вспомнить недавний «прорыв» украинских военных катеров из Черного моря в Азовское – было довольно зрелищно. Или «отравление» Скрипалей. Правда, в этом случае особого зрелища не получилось, зато было поднято очень много смрада и вони.
Но все-таки кажется, что подобные события были более показательны не для нас, а для тех, кто стал их заказчиком и организатором. Да и масштаб поднятой вони далеко не всегда соответствует реальному масштабу самого события.
А для нас, надо признать, год получился неоднозначным. Но, тем не менее, мы все ещё живы и с некоторым оптимизмом смотрим в будущее.
Спасибо и на том, 2018-й!
- Автор:
- Виктор Кузовков
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