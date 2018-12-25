Украинский генерал заявил о фактическом отказе Киева от украинского статуса Крыма

А если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса.

А вот события в Керченском проливе ни были настолько угрожающим фактором, который мог бы служить причиной для введения военного положения. Просто надо было усилить безопасность и оборону Азовского и Черного морей, а также повысить уровень боеготовности тех сил, которые находятся на линии разграничения. Этих мер было бы достаточно.