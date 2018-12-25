Украинский генерал заявил о фактическом отказе Киева от украинского статуса Крыма
Украинский генерал в отставке Николай Маломуж, являвшийся ранее главой Службы внешней разведки Украины, в так называемом «Активном чате» издания «Главред» отвечал на вопросы пользователей. Один из вопросов был посвящён вероятности объединения России и Германии в более мощное интеграционное пространство, нежели просто пространство двух стран, соединённых лишь газовой трубой.
По словам Маломужа, на сегодняшний день нереально, чтобы образовался военно-политический, экономический или таможенный союз между Москвой и Берлином. При этом экс-главу СВРУ не стал отрицать факта важности для Германии реализации совместного с Россией проекта «Северный поток-2».
В ходе беседы в «Активном чате» Маломуж прокомментировал и решение действующих властей о прекращении действия Договора о дружбе с Россией. По словам бывшего главного разведчика Украины, разрыв договора фактически наносит удар по «украинскому статусу Крыма».
Маломуж говорит о том, что, отказываясь от договора, официальный Киев фактически сам ставит под сомнение этот статус, так как он (статус) был прописан в документе, подписанном обеими сторонами.
Николай Маломуж:
Другими словами, сам Киев фактически отказался от принадлежности Крыма Украине, от его украинского статуса.
По словам экс-главы СВР Украины, 93% украинцев не поддерживают разрыв Договора о дружбе с Россией по разным причинам.
Спросили у Маломужа и о «керченском инциденте». В частности, вопрос звучал так:«Достаточным ли послужил поводом этот инцидент для введения на части Украины военного положения?»
По мнению Маломужа, события в Иловайске, Дебальцево и Донецком аэропорту были куда более веским поводом для введения военного положения.
Из ответа:
По словам Маломужа, на сегодняшний день нереально, чтобы образовался военно-политический, экономический или таможенный союз между Москвой и Берлином. При этом экс-главу СВРУ не стал отрицать факта важности для Германии реализации совместного с Россией проекта «Северный поток-2».
В ходе беседы в «Активном чате» Маломуж прокомментировал и решение действующих властей о прекращении действия Договора о дружбе с Россией. По словам бывшего главного разведчика Украины, разрыв договора фактически наносит удар по «украинскому статусу Крыма».
Маломуж говорит о том, что, отказываясь от договора, официальный Киев фактически сам ставит под сомнение этот статус, так как он (статус) был прописан в документе, подписанном обеими сторонами.
Николай Маломуж:
А если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса.
Другими словами, сам Киев фактически отказался от принадлежности Крыма Украине, от его украинского статуса.
По словам экс-главы СВР Украины, 93% украинцев не поддерживают разрыв Договора о дружбе с Россией по разным причинам.
Спросили у Маломужа и о «керченском инциденте». В частности, вопрос звучал так:«Достаточным ли послужил поводом этот инцидент для введения на части Украины военного положения?»
По мнению Маломужа, события в Иловайске, Дебальцево и Донецком аэропорту были куда более веским поводом для введения военного положения.
Из ответа:
А вот события в Керченском проливе ни были настолько угрожающим фактором, который мог бы служить причиной для введения военного положения. Просто надо было усилить безопасность и оборону Азовского и Черного морей, а также повысить уровень боеготовности тех сил, которые находятся на линии разграничения. Этих мер было бы достаточно.
- Использованы фотографии:
- ВК/Крымский мост
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