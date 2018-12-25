Силуанов заявил, что методики расчётов доходов россиян Росстатом были ужасны

Складывается впечатление, что методику расчётов доходов населения граждан знает только Росстат.

В министерстве финансов РФ прокомментировали принятое в правительстве решение об освобождении от должности главы Росстата. Глава Минфина России заявил, что методики расчётов реальных доходов россиян «ужасны» по своему качеству и нуждаются в явном совершенствовании.Силуанов:По словам Антона Силуанова, Росстату необходимо коммуницировать с налоговиками для повышения эффективности работы.Фактически министерство финансов откровенно заявляет, что его не устраивает неспособность Росстата дать ответ на вопрос о том, какими же реальными доходами располагает население страны. На своей пресс-конференции Владимир Путин пытался ответить на вопрос, как же рассчитывались показатели, которые «подтверждают» факт «роста» заработных плат россиян.Напомним, что ранее Росстат заявил, что в ноябре 2018 года средняя зарплата в РФ выросла аж на 8,6% в номинальном выражении и на 4,6% в выражении реальном (по отношению к ноябрю прошлого года). В то же время реальные доходы россиян за тот же период, как было заявлено, снизились на 2,9%.Эксперты отметили, что претензии к Росстату у властей могли появиться именно после предоставления таких противоречивых данных, которыми, мягко говоря, не легко пытался оперировать президент, отвечая на вопросы в ходе пресс-конференции.новым главой Росстата назначен Павел Малков вместо ушедшего с поста Александра Суринова. Малков ранее представлял министерство экономического развития.Теперь считать доходы россиян будут по-другому? Методики поменяют? Или всё-таки озаботятся реальным ростом доходов граждан - например, предоставят анонсированное ранее множество квалифицированных рабочих мест всем желающим работать?