Варфоломей бросал детям конфеты Порошенко со словами "Кто поймает - герой"

Я уже почти все пакеты отдал. Смотрите: остались два последних. Вот сейчас я их открою и буду бросать, а кто поймает - герой.

Так называемый «вселенский патриарх» Варфоломей сделал весьма неожиданное заявление во время детских рождественских колядок.Напомним, что на Украине с недавних пор решили праздновать (пока неофициально) Рождество на западный манер – в декабре. Во время празднования «восточный папа» Варфоломей решил объяснить детям, чем одарил его украинский президент Пётр Порошенко за принятие решения об автокефалии Украинской православной церкви.Варфоломей заявил, что все слова о получении им от Петра Порошенко денег за это решение являются неправдой. По заявлению Варфоломея, в получении денег от Порошенко его обвиняет Русская православная церковь.Стамбульский священник, который, по сути, объявил себя конфессиональным главой украинской церкви и уже получил несколько храмов в пользование, сделал заявление о том, что Порошенко «расплатился» с ним шоколадом своей фабрики.Варфоломей сообщил, что президент Украины прислал ему «много конфет и шоколадок», которые он и раздаёт колядующим.Из заявления этого человека:При этом Варфоломей сообщил собравшимся, что Порошенко является не только президентом, но и предпринимателем, лишь подчеркнув, что глава украинского государства откровенно нарушает законодательство своей страны.