Нарушивший границу РФ американец с Чукотки отправлен в Москву

Я не собирался приставать к берегу и нарушать границу России. Ветер был очень сильный и я не стал с ним бороться, опасаясь, что лодку может перевернуть. Меня буквально выбросило на берег, я был мокрый и простывший. Но местные жители меня взяли в свой дом, согрели, накормили. На Чукотке вообще удивительные люди, очень добрые и приветливые.

Гражданин США, в августе месяце приплывший к берегам Чукотки на лодке и задержанный российскими пограничниками, был доставлен в Москву в сопровождении судебных приставов.Согласно вынесенному решению Анадырского городского суда, являющийся гражданином иностранного государства Джон Мартин, который нарушил режим пребывания на российской территории, должен быть размещён в столичном Центре временного содержания иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Чукотскому автономному округу.Находиться в этом Центре гражданин США будет до тех пор, пока не будут подготовлены соответствующие документы, дающие ему разрешение на возвращение в Штаты.Ранее Интерфакс , ссылаясь на источник, сообщал, что в августе этого года российскими пограничниками был задержан в чукотском селе Лаврентия гражданин Соединённых Штатов, приплывший к берегам России на лодке и попросивший убежища.В ходе допроса иностранец, нелегально пересекший границу России, рассказал о том, как сначала решил порыбачить и поохотиться на Аляске, потом принял решение уплыть в КНР, но попал на территорию России.Из заявления американца:Ранее сообщалось, что у Мартина в США осталась семья, которой онкрупную сумму алиментов. Также у американца есть семья в Китае, куда он и хочет вернуться, заявляя о нежелании оказаться на американской территории.Стоит отметить, что дорогостоящая отправка американца из Анадыря в Москву вместе с сопровождением в лице судебных приставов и последующим его содержанием в упомянутом ЦВС осуществляется на средства российских налогоплательщиков.