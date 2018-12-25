В Киеве обсуждают, какой будет Украина без Порошенко

После объявления воскресных результатов местных выборов на Украине, когда по партийным спискам с 15-процентным отрывом от Блока Петра Порошенко победу праздновала «Батькивщина» Юлии Тимошенко, эксперты стали обсуждать вопрос о том, как будет выглядеть Украина в случае поражения Порошенко на президентских выборах.Выборы, напомним, на Украине состоятся 31 марта 2019 года, если действующий президент не попытается их отменить или как минимум перенести, в том числе и посредством очередной провокации с введением военного положения.Украинский олигарх Коломойский, помимо украинского паспорта имеющий гражданство Израиля и Кипра, отметил, что Порошенко, по его мнению, не попадёт во второй тур президентских выборов. А во втором туре окажутся Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.Чтобы попытаться противостоять росту рейтинга Тимошенко, окружение действующего президента уже объявило о том, что Тимошенко и её партия представляют «российские интересы». Главным «доказательством» в штабе Порошенко объявляют тот факт, что Юлия Тимошенко в 2009 году, будучи премьер-министром Украины, подписала соглашение по поставкам и транзиту газа и получила от Москвы скидку за присутствие в Крыму Черноморского флота РФ.Те украинские эксперты в Киеве, которые поддерживают Петра Порошенко, заявляют, что приход Тимошенко в кресло президента «окончательно легитимизирует» российский статус Крымского полуострова. Кроме того, заявлено, что Тимошенко пойдёт по пути выполнения Минских соглашений, начав с вывода украинских войск с Донбасса и снятия торгово-экономической блокады. Все эти заявления говорят о том, что сам Порошенко ни выводить войска, ни снимать блокады региона, называемого украинским, не собирается. Собирается ли это на самом деле осуществлять Тимошенко, - большой вопрос.На самом деле, если случится избрание Тимошенко президентом Украины, то с точки зрения налаживания отношения с Россией мало что изменится. Олигархи, как осуществляли сделки, несмотря на официально действующие санкции и прочие ограничения, так их осуществление и продолжат. Нацистские марши разгонять никто не станет. Работы, направленной на прекращение ущемления прав русскоязычных, также ожидать от Киева не приходится.Не дадут этого сделать главные кураторы Украины, находящиеся за океаном. А потому сложно понять воодушевление отдельных экспертов (в том числе и в ходе ток-шоу на российских федеральных каналах) по поводу высокой вероятности поражения Порошенко на выборах. Выстроенная Штатами при откровенном попустительстве со стороны России система на Украине такова, что смена президентов фактически уже не играет роли с точки зрения возможного налаживания отношений с РФ.