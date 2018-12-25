Новак: РФ обеспечит поставку газа в Европу и без договорённостей с Киевом

Российские представители разного уровня, в том числе руководство страны, всегда подтверждали, что мы готовы к обеспечению транзита после 2019 года, но при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению иным маршрутам поставки природного топлива в Европу,

Россия способна обеспечить доставку газа в Европу по долгосрочным контрактам даже в случае, если к концу 2019 года не удастся договориться с Украиной по транзиту природного топлива, сказал в интервью Коммерсанту министр энергетики Александр Новак.По его словам, необходимые объемы газа европейским потребителям будут поставлены при любых обстоятельствам, Россия это гарантирует.При этом министр подчеркнул, что конструктивному диалогу с Киевом мешают судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом», касающиеся транзита газа по территории Украины. В частности украинская сторона постоянно пытается взыскать с российской компании денежные средства и имущество.Он отметил, что в результате решения Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум договорам, которые были подписаны сторонами в 2009 году, поэтому сегодня в суде решается вопрос по их расторжению. Между тем «Газпром» готов рассмотреть возможность подписания мирового соглашения, если оно удовлетворит обе стороны.Новак добавил, что одним из основных вопросов в переговорах с Киевом является объем российского газа, который может пойти через территорию Украины после 2019 года в случае подписания нового контракта.сказал он.На вопрос, как ЕС относится к позиции России, что сначала надо разрешить текущие споры, и только потом договариваться о продолжении транзита, Новак ответил, что Еврокомиссию в основном беспокоит вопрос о бесперебойной поставке газа европейским потребителям. Они не против и мирового соглашения, но, по их мнению, об этом в первую очередь должны договариваться между собой «Газпром» и «Нафтогаз».