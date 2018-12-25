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Шойгу сообщил о готовности военной инфраструктуры на Курилах

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На Курильских островах завершается строительство новых объектов для военнослужащих, сообщают Известия со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

Шойгу сообщил о готовности военной инфраструктуры на Курилах



По словам Шойгу, выступившего на заседании общественного совета при Минобороны РФ, практически сейчас идет заселение военных в новые здания и сооружения, возведенных на островах Курильской гряды.

Напомним, на прошлой неделе главный секретарь японского правительства Есихидэ Суга заявил, что Токио выражает протест в связи со строительством общежитий для российских военнослужащих и их семей на островах Итуруп и Кунашир.

Министр также рассказал о состоянии дел с вывозкой мусора с арктических островов.

Он отметил, что на сегодняшний день нерасчищенными остаются 9 тысяч кв. км арктических территорий, где расположены военные объекты.

Эта работа будет полностью завершена в следующем году. Считаем ее крайне важной,
сказал Шойгу, добавив, что то состояние, в котором военные застали Арктику, оставило «неизгладимое впечатление».

Издание напоминает, что в декабре Россия, Финляндия и Норвегия подписали гран-контракт проекта «Биоремедиация арктического побережья» в рамках реализации программы по сохранению экосистемы Арктики «Коларктик 2014-2020».

Кроме того, весной текущего года российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании на архипелаге Новосибирские острова заказника с целью сохранения уникальных островных экосистем.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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