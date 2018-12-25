Шойгу сообщил о готовности военной инфраструктуры на Курилах

Эта работа будет полностью завершена в следующем году. Считаем ее крайне важной,

На Курильских островах завершается строительство новых объектов для военнослужащих, сообщают Известия со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.По словам Шойгу, выступившего на заседании общественного совета при Минобороны РФ, практически сейчас идет заселение военных в новые здания и сооружения, возведенных на островах Курильской гряды.Напомним, на прошлой неделе главный секретарь японского правительства Есихидэ Суга заявил, что Токио выражает протест в связи со строительством общежитий для российских военнослужащих и их семей на островах Итуруп и Кунашир.Министр также рассказал о состоянии дел с вывозкой мусора с арктических островов.Он отметил, что на сегодняшний день нерасчищенными остаются 9 тысяч кв. км арктических территорий, где расположены военные объекты.сказал Шойгу, добавив, что то состояние, в котором военные застали Арктику, оставило «неизгладимое впечатление».Издание напоминает, что в декабре Россия, Финляндия и Норвегия подписали гран-контракт проекта «Биоремедиация арктического побережья» в рамках реализации программы по сохранению экосистемы Арктики «Коларктик 2014-2020».Кроме того, весной текущего года российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании на архипелаге Новосибирские острова заказника с целью сохранения уникальных островных экосистем.