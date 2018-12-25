Прощаются, но не уходят - коалиция США разбомбила мост через Евфрат

Американские войска, «покидающие» Сирию, отметились очередным, если так можно выразиться, авиационным сюрпризом. Как сообщают сирийские информационные источники, самолёты американской коалиции осуществили бомбардировку территории в провинции Дейр-эз-Зор. Обращает на себя внимание, что же стало целью этой бомбардировки.Оказалось, что самолёты так называемой американской коалиции разбомбили мост через реку Евфрат в районе населённого пункта Халбия. Мост связывал территории, которые с одной стороны контролирует сирийская правительственная армия, а с другой – так называемый «сирийский демократический союз», в основном представленный курдскими вооружёнными отрядами. Примечательно, что этот мост буквально недавно был восстановлен сирийскими специалистами, включая военнослужащих САА.Таким образом, США действуют по принципу "Прощаются, но не уходят".В прессе отмечается, что основной причиной бомбардировки моста через Евфрат со стороны американцев стало нежелание США предоставить возможность сирийским правительственным войскам переправиться на территории, контролируемые тем самым «демократическим союзом».Напомним, что в течение нескольких последних дней в Дамаск наведались сразу несколько курдских делегаций. Все они обсуждали с властями Сирии дальнейшую судьбу страны после вывода войск США и предоставления Трампом "широких возможностей" Эрдогану. Эксперты отметили, что существенно повысилась и вероятность того, что многие курдские вооружённые отряды могут примкнуть к САА, что не входит ни в планы Вашингтона, ни в планы Анкары.Стоит отметить, что Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию.