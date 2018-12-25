Украинский генерал: страна потеряла поддержку Запада
Украинские власти фактически потеряли поддержку западных стран, так как создают для них слишком много проблем, передает РИА Новости заявление экс-министра обороны Украины генерала армии Александра Кузьмука.
Кузьмук отметил, что откровенную оценку дать непросто.
По словам генерала, сегодня западные лидеры призывают Киев самому решать свои проблемы.
Самое страшное в этом, что украинские власти остаются без политической поддержки, добавил Кузьмук.
Напомним, в ноябре Верховная рада по предложению Петра Порошенко приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в конституцию, которые закрепляют курс Украины в ЕС и НАТО. Также президент предложил дополнить преамбулы основного закона рядом статей, содержащих переходные положения, которые бы зафиксировали выбор страны и ее место «как члена европейской семьи».
Однако, как отметил еврокомиссар по расширению ЕС и политике соседства Йоханнес Хан, говорить в ближайшие годы о членстве Украины в европейском сообществе нереалистично. По его мнению, сегодня страна должна сконцентрироваться на фактической реализации своих обязательств по соглашению об ассоциации с Евросоюзом.
Таким же неутешительным выглядит прогноз по вступлению Украины в НАТО. По словам западных экспертов, Киев сможет претендовать на членство в альянсе не ранее, чем через 20 лет.
Кузьмук отметил, что откровенную оценку дать непросто.
Оценка эта не позитивная. Украина стала раздражителем для Европы и Америки,заявил он, комментируя ситуацию, сложившуюся после инцидента в Керченском проливе.
По словам генерала, сегодня западные лидеры призывают Киев самому решать свои проблемы.
И это уже не намек – это демонстрация: мы уже устали, разбирайтесь сами,пояснил он.
Самое страшное в этом, что украинские власти остаются без политической поддержки, добавил Кузьмук.
Напомним, в ноябре Верховная рада по предложению Петра Порошенко приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в конституцию, которые закрепляют курс Украины в ЕС и НАТО. Также президент предложил дополнить преамбулы основного закона рядом статей, содержащих переходные положения, которые бы зафиксировали выбор страны и ее место «как члена европейской семьи».
Однако, как отметил еврокомиссар по расширению ЕС и политике соседства Йоханнес Хан, говорить в ближайшие годы о членстве Украины в европейском сообществе нереалистично. По его мнению, сегодня страна должна сконцентрироваться на фактической реализации своих обязательств по соглашению об ассоциации с Евросоюзом.
Таким же неутешительным выглядит прогноз по вступлению Украины в НАТО. По словам западных экспертов, Киев сможет претендовать на членство в альянсе не ранее, чем через 20 лет.
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