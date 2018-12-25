Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 14.12.18 – 20.12.18
На этой неделе наступлений или каких то обострений, не случилось. Хотя на южном фронте под Широкино были обмены ударами минометов калибром 120 мм. Да ДРГ к другу ходили. В принципе без серьезных обострений. А на время написания сводки 22-24 декабря, сильные обстрелы были только на юге (ДНР) и в районе Желобок (ЛНР).
ВСУ, а с недавнего времени, с подачи СЦКК, стали называться ВФУ (Вооруженные Формирования Украины), продолжали гнать технику к фронту. Причем, по словам наших офицеров за последние две недели нагнали больше, чем за весь прошедший год. Более того, они имитируют скопления техники и л/с. Днем открыто гонят ее в один прифронтовой поселок, а ночью под грохот жд составов, перегоняют в другой.
С 14 по 20 декабря 2018 года погибли пять и ранено двое военнослужащих НМ ДНР. Также ранен один мирный житель ДНР. В ЛНР среди военнослужащих и мирных нет.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 144 раза. По двадцати двум населенном пунктам Республики противник выпустил 61 мину калибром 82 и 120 мм, из которых 33 калибром 120 мм, применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 29 раз. Всего по территории Республики было выпущено более 360 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Логвиново, Калиново, Золотое-5, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Смелое и Красный Яр.
15 декабря, нашими защитниками уничтожено два ударных беспилотных летательных аппарата, типа, «квадрокоптер». Один при попытке сброса взрывного устройства на жилые кварталы н.п. Трудовские Петровского района г. Донецка, второй – при попытке сброса гранаты на дома н.п. Южное, находящиеся в Чигирях.
При изучении видеоматериалов со сбитого в районе н.п. Трудовские БЛА были установлены лица боевиков ВСУ, причастные к совершению военных преступлений против мирного населения в н.п. Старомихайловка.
В частности, в ходе применения ударных БЛА по жилым районам населенного пункта. Также эти бандиты причастны ко обстрелу 14 декабря с ударного БЛА места раздачи гуманитарной помощи в н.п. Трудовские Петровского района г. Донецка, в результате которого получил ранение мирный житель.
16 декабря, ночью одновременно две группы украинских боевиков пытались приблизиться к нашим позициям в районе н.п. Верхнеторецкое в зоне ответственности 92-й бригады из Светлодарска, находящегося в оккупации 72-й мех бригады.
Наши военнослужащие своевременно выявили приближающегося противника, после чего устроили засаду, и огнем из стрелкового оружия заставили его не только отказаться от выполнения задачи, но и принудили к паническому бегству.
В результате, в ходе неудачного рейда, пятеро украинских разведчиков получили ранения.
С 12 декабря по 21 декабря стало известно о восьми покончивших с собой украинских военнослужащих, пятеро из которых проходили службу в подразделениях 14-й омб.
ДНР:
Наша разведка продолжает фиксировать присутствие в зоне оккупации помощника военного атташе при посольстве США в Украине подполковника Э.Адамса. В настоящее время он находится в Мариуполе, где его сопровождает командующий ОТГ «Восток» военный преступник Е.Мойсюк. Вчера американский куратор выезжал на передовые позиции 79-й одшбр и провел закрытое совещания в штабе полка «Азов» на котором присутствовали командующий ОТГ «Восток», командиры 79-й одшбр, 128-й огшбр, 36-й обр МП и 56-й омпбр, а также командиры приданных реактивных артиллерийских подразделений, фашистского полка «Азова» и батальона «Аратта» «Добровольческого украинского корпуса». Мы не исключаем, что на совещании вносились коррективы по порядку и срокам проведения наступательных действий украинской группировки. По нашим данным 15 декабря американский атташе Э.Адамсон работал в штабе оккупантов в Краматорске и на Горловском направлении.
Нашей разведкой отмечена переброска с аэродрома Мелитополь на аэродром Бердянск звена (четырех) самолетов Су-25.
Также мы получаем данные о прибытии и работе в подразделениях 79-й и 128-й бригад нескольких выездных групп СБУ. Исходя из проводимых контрразведчиками мероприятий, можно сделать вывод, что ведется поиск каналов утечки секретной информации. Аналогичные группы работают в настоящее время в штабе оккупантов ОТГ «Восток» в Угледаре и штабе оккупационной операции в Краматорске.
Так, за 14-15декабря на железнодорожной станции Константиновка разгрузились танковый и механизированный батальоны 93-й механизированной бригады, увеличив группировку более чем на 60 единиц танков и БМП. Одновременно с этим оккупанты усилии все виды разведки наших позиций вокруг Горловки. Помимо увеличившихся полетов беспилотников, повсеместно сбиваемых нашими защитниками, враг пытается вести разведку силами 130-го разведывательного батальона.
По нашим данным, прибывшие ранее в н.п. Константиновка механизированный и танковый батальоны 93-й механизированной бригады, в настоящее время находятся в районах н.п. Ульяновки и Тимофеевки соответственно. Кроме этого, в н.п. Константиновка разгрузился гаубичный самоходный артиллерийский дивизион 93-й бригады.
По нашим данным, военнослужащие «САС» в н.п. Константиновка и н.п. Краматорск прибыли для проведения спецоперации по похищению на территории Республики представителей командования и военнослужащих Народной милиции. Чтобы в последующем выдать их в качестве кадровых военнослужащих ВС РФ.
- на железнодорожную станцию н.п. Красноармейск прибыл эшелон с 20 единицами БМП-1 184-го учебного центра, находящегося в Старичах Львовской области;
- на железнодорожную станцию н.п. Константиновка и последующие убытие в районы н.п. Тарасовка и Ивановка, гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 18 единиц 122 мм САУ 2С1 «Гвоздика» и противотанкового артиллерийского дивизиона 12 единиц 100-мм пушек МТ-12 93-й механизированной бригады;
- в районе н.п. Очеретино в 16 км от фронта, сосредоточился 2-й гаубичный самоходный артиллерийский дивизион 93-й бригады 12 единиц 152 мм САУ 2С3 «Акация»;
- в районе н.п. Новоселовка Вторая в 4 км от фронта, сосредоточился 1-й механизированный батальон 93-й бригады;
- в районе н.п. Авдеевка , 2-й механизированный батальон 93-й бригады усилил 1-й и 2-й батальоны 92-й бригады;
- в районе н.п. Верхнеторецкое в 4 км от фронта, сконцентрирован 3-й механизированный батальон 93-й механизированной бригады.
ЛНР:
Мы продолжаем фиксировать наличие запрещенной Минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения. В течение последних нескольких дней отмечено увеличение группировки артиллерии противника на три гаубично-самоходных артиллерийских дивизиона и один противотанковый артиллерийский дивизион. - в районе н.п. Трехизбенка, 16 декабря в зону ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, прибыла колонна дополнительного вооружения и военной техники противника в составе: 5 единиц танков Т-64, 8 единиц БМП, 4 единиц гаубиц Д-30 и 14 единиц автомобильной техники;
- в районах н.п. Старый Айдар и н.п. Луганское, вскрыто прибытие автомобилей «Урал» с бревнами и досками для инженерного дооборудования капониров для боевых машин, перекрытых щелей и блиндажей. По нашим данным, украинским командование в этих районах планируется выход групп для «захвата» позиций в «серой зоне».
Украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение Минских соглашений находятся вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ. На этой неделе вне мест хранения зафиксировано; 7 единиц – противотанковых пушек «Рапира»; 15 единиц – 122 мм буксируемых гаубиц «Лягушка»; 12 единиц – 120 мм минометов «Молот»; 8 единиц – 120 мм минометов «Сани»; 11 единиц – 152 мм буксируемых гаубицы; 81 единица – танков Т-64 и Т-72; 10 единиц – ЗРК «ОСА»; 3 единицы – ЗРК «Стрела-10»; 2 единицы – ЗПРК «Тунгуска».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
14.12.18, пятница
00:10–00:40 - н.п. Широкино – н.п. Саханка: выпущено 5 мин калибром 120 мм, 10 мин калибром 82 мм, произведено 30 выстрелов БМП-1, выпущено 5 гранат РПГ, 58 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
00:25–00:55 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 5 мин калибром 120 мм, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:40 - 120 мм (3), 82 мм (8), БМП-1 (8), КК – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
12:25-13:00 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы; 14:00 - СВД (1) – с направления Крымское – в направлении Сокольники; 16:15 - 82 мм (3), БМП-1 (3), ЗУ-23-2, КК – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
16:30 – н.п. Опытное - Аэропорт: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:35 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: произведено 40 выстрелов БМП-2, выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:45 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; 16:55-17:35 – н.п. Марьинка – ш-та Трудовская: произведено 3 выстрела СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
17:20-17:50 – н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое: выпущено 29 гранат АГС, произведено 2 выстрела СПГ-9;
17:45 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 2 мины калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:20 - РПГ (1), СО – с направления Кондрашевская Новая – в направлении Красный Яр;
18:05–18:40 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:20–19:00 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: произведено 20 выстрелов БМП-1, выпущена 1 граната РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:30–19:10 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 2 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:55–19:30 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 6 мин калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:10 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущена 1 граната СПГ-9, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
19:30-20:00 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50-20:30 – н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: произведено 8 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:30-21:00 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: произведено 2 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:55-21:30 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: применялось стрелковое оружие;
21:40 – н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: произведено 7 выстрелов БМП-1;
21:50 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведено 4 выстрела СПГ-9, 30 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:10 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 5 мин калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:30 - РПГ (4), СО – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
23:55 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: произведено 20 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 22 раза, ЛНР 4 раза.
15.12.18, суббота
08:50 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:15 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:40 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 8 мин калибром 120 мм;
16:30-16:50 – н.п. Широкино – н.п. Саханка: выпущено 3 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:40-17:00 – н.п. Марьинка – ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:45-17:05 – н.п. Пески – н.п. Жабичево: выпущено 3 мины калибром 120 мм;
18:10-18:30 – н.п. Марьинка – ш-та Трудовская: выпущено 2 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:15 - СПГ-9 (10), СО – с направления Крымское – в направлении Желобок;
18:55-19:15 – н.п. Каменка – н.п. Васильевка: выпущено 4 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40-20:00 – н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40 - СПГ-9 (9), АГС (29), СО – с направления Троицкое – в направлении Калиново; 20:00-20:20 – н.п. Марьинка – ш-та Трудовская: выпущено 3 гранаты РПГ;
20:40-21:00 – н.п. Гнутово – н.п. Октябрь: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:20-21:40 – н.п. Каменка – н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:30-21:50 – н.п. Марьинка – н.п. Александровка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:15-22:45 – н.п. Лебединское – н.п. Ленинское: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:00 - 122 мм (16) – с направления Кряковка – в направлении Смелое; 23:05 - 82 мм (15) – с направления Крымское – в направлении Донецкий.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, ЛНР 4 раза.
16.12.18, воскресенье
09:40 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 5 гранат СПГ-9, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:45 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 10 гранат СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:50 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 10 гранат СПГ-9, 29 гранат АГС;
10:00 – н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 10 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:45-12:15 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 29 гранат АГС, 3 гранаты РПГ;
14:20 - СПГ-9 (4), КК – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
16:15-16:45 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:15-16:45 – н.п. Каменка - н.п. Васильевка: произведено 5 выстрелов СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
16:50 - 120 мм (2), 82 мм (3), СПГ-9 (2) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
17:20-17:50 – н.п. Пески - Вольво-Центр: произведено 5 выстрелов СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:25-17:55 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 29 гранат АГС, 5 гранат РПГ;
17:30-18:00 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: произведено 10 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:45 - 82 мм (6), КК – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
19:45-20:15 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50-20:20 – н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново: произведено 10 выстрелов БМП-1;
19:55-20:25 – н.п. Лебединское - н.п. Саханка: выпущено 10 гранат СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:35-21:05 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 10 гранат СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:40-21:10 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:15 - 120 мм (4) – с направления Крымское – в направлении Смелое;
21:40 – н.п. Каменка - н.п. Старомарьевка: произведено 30 выстрелов БМП-2;
21:45 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: произведено 30 выстрелов БМП-2;
22:00-22:30 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00 - 120 мм (12) – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
22:00-22:30 – н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 29 гранат АГС, произведено 5 выстрелов из СПГ-9;
23:00-23:30 – н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново: произведено 30 выстрелов БМП-1;
23:05-23:35 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: произведено 20 выстрелов БМП-1;
23:50-00:20 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:55-00:25 – н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: выпущено 10 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 24 раза, ЛНР 5 раз.
17.12.18, понедельник
00:15-00:45 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: произведено 10 выстрелов БМП-1;
10:50 – 11:10 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:00-14:20 – н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты СПГ-9, также применялись крупнокалиберные пулеметы;
14:30-14:50 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: произведено 50 выстрелов ЗУ-23, выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
14:35 - 82 мм (5) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
16:40-17:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:50-17:10 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
17:10-17:30 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:25-17:45 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: произведено 5 выстрелов БМП-1, выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10-18:30 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:20-18:40 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: выпущено 10 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
18:45–19:00 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:00–19:20 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30 - 82 мм (10) – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
19:40-20:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущена 1 граната СПГ-9, 29 гранат АГС;
19:55-20:15 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 8 мин калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:30-20:50 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:10-21:30 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:45-21:55 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:20 - СПГ-9 (6) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
23:20-23:40 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 22 раза, ЛНР 3 раза.
18.12.18, вторник
08:00 - 120 мм (31), 82 мм (16), СПГ-9 (6), СО – с направления Крымское – в направлении Желобок;
11:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:40 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:15-16:35 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: произведен 1 выстрел СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
16:20-16:40 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: произведено 20 выстрелов БМП-2, применялось стрелковое оружие;
17:00 – н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 3 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:05 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 4 мины калибром 82 мм;
17:50-18:10 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10-18:35 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:40-19:00 – н.п. Пески - н.п. Жабичево: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:20 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 3 мины калибром 82 мм, 20 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:55 - СПГ-9 (11), СО – с направления Причепиловка – в направлении Желобок;
20:10-20:30 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:20-20:40 – н.п. Лебединское - н.п. Ленинское: произведено 3 выстрела СПГ-9, выпущено 20 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:00-21:20 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:40-22:00 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:30-22:50 – н.п. Павлополь - н.п. Октябрь: выпущено 2 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:45-23:05 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:45 - СПГ-9 (9), СО – с направления Крымское – в направлении Желобок.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 18 раз, ЛНР 3 раза.
19.12.18, среда
09:50 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:40 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:15-16:35 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: произведен 1 выстрел СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
16:20-16:40 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: произведено 20 выстрелов БМП-2, применялось стрелковое оружие;
17:00 – н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 3 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:05 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 4 мины калибром 82 мм;
17:50-18:10 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10-18:35 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:40-19:00 – н.п. Пески - н.п. Жабичево: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:10 - СПГ-9 (7) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
19:20 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 3 мины калибром 82 мм, 20 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10-20:30 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:20-20:40 – н.п. Лебединское - н.п. Ленинское: произведено 3 выстрела СПГ-9, выпущено 20 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:00-21:20 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:40-22:00 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00 - 120 мм (6), 82 мм (8), БПМ-1 (10), КК – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
22:25 - 120 мм (7) – с направления Нижнее – в направлении Донецкий;
22:30-22:50 – н.п. Павлополь - н.п. Октябрь: выпущено 2 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:45-23:05 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 20 раз, ЛНР 3 раза.
20.12.18, четверг
05:30-07:00 – н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 10 гранат СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
06:35-07:05 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) – н.п. Спартак: выпущено 5 гранат СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:30 – н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 2 мины калибром 120 мм, применяются крупнокалиберные пулеметы;
16:40-17:00 – н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: выпущено 29 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
16:50 - БМП-1 (7), СО – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
17:00-17:25 – н.п. Авдеевка (вентствол ш-ты Бутовка) – н.п. Спартак: совершено 50 выстрелов ЗУ-23, выпущено 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10-18:30 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:25-18:45 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:50–19:10 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 10 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
19:00-19:20 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 3 мины калибром 120 мм миномета, применялось стрелковое оружие;
19:00-19:20 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 5 мин калибром 120 мм миномета, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30 - 120 мм (2), РПГ (2), АГС (29) – с направления Светлодарск – в направлении Калиновка;
19:50-20:10 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:25-20:45 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:00-21:20 – н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:45-22:05 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:10-22:30 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) – н.п. Спартак: выпущено 10 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:45 - БМП-1 (11), КК – с направления Луганское – в направлении Логвиново; 23:15 - 82 мм (15) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
23:20 - 82 мм (13) – с направления Крымское – в направлении Смелое.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 21 раз, ЛНР 5 раз.
Документальный фильм от «Казачьей медиа-группы» о мирных и военных буднях бойцов первого мотострелкового батальона Шестого отдельного казачьего полка имени Матвея Платова.
Всем терпения и здоровья!
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