На корвете "Громкий" поднят военно-морской Андреевский флаг

Вручаю вам военно-морской флаг. И ни при каких условиях не спускайте его перед противником!"

Тихоокеанский флот пополнился еще одним новейшим кораблем. Сегодня в торжественной обстановке был поднят Андреевский флаг на новом корвете "Громкий", корабль официально вошел в состав ТОФ, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по флоту.Присутствующий на торжественной церемонии командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко, вручая Андреевский флаг команде корабля, заявил:После торжественной церемонии и подписания акта о приеме корвета, корвет "Громкий" приказом Главнокомандующего ВМФ зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота.Корвет "Громкий" - второй корабль проекта 20380, построенный специально для тихоокеанского флота России. Первым был "Совершенный", переданный ТОФ в июле прошлого года. Всего же командование ТОФ планирует получить восемь таких корветов. Два следующих корвета этого проекта, строящиеся также на Амурском судостроительном заводе, планируется передать флоту в 2019 и 2020 годах.Длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов. Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне, борьбы с надводными и подводными кораблями противника, артиллерийской поддержки десанта. Корабль вооружен противокорабельными ракетами "Уран", зенитным ракетным комплексом "Редут", артиллерийскими установками АК-630М и А-190, комплексом противолодочной защиты "Пакет-НК".